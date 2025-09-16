Breaking News LIVE Update: উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত! ফুঁসছে তিস্তা-জলঢাকা, এলাকায় লাল সর্তকতা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Last Updated: Tuesday, September 16, 2025 - 10:07
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES--

16 September 2025, 10:00 AM

Fire Breakout: মহেশতলায় সন্তোষপুর স্টেশনে সংলগ্ন এলাকায়  আগুন সকাল সাতটা নাগাদ আগুন লাগে, ঘটনাস্থলে চারটি ইঞ্জিন তবে দীর্ঘ এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে তবে প্রায় দীর্ঘ দু ঘন্টা ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ এখনো ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক অপেক্ষারত কখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবেপাশাপাশি যেটুকু জানা যাচ্ছে স্টেশন চত্বরে বেশ কিছু কাপড়ের দোকান থাকার জন্যই আগুন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রায় 7 থেকে ১০ টির মতো দোকান এই আগুনের লেলিহীন শিখায় পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

16 September 2025, 09:15 AM

Student Death: গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে এক মাধ্যমিকে ছাত্রী ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত চকে কালিতলা গ্রামে। পুলিস সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ওই ছাত্রী প্রেম গঠিত কারণে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ ওই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করে কুলপি হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসা করা মৃত বলে ঘোষণা করে। মঙ্গলবার দিন ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠায় ওই মৃত ছাত্রীর দেহ। এই মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

16 September 2025, 09:15 AM

South 24 Pargana: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার মল্লিকপুর এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। বালি বজায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় আতাবুর শেখ (২৪)-এর নামে এক যুবককে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার ভাই শাহজাদা শেখ। পুলিস সূত্রে জানা যায়, রামনগর থানার নুরপুরের দেওয়ানতলার বাসিন্দা দুই ভাই আতাবুর ও শাহজাদা জুট মিলে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতোই  তারা বাইকে চেপে বজবজের জুট মিলের উদ্দেশ্যে  রওনা দিয়েছিলেন। ফলতা থানার মল্লিকপুর মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি তাদের ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা দ্রুত আহত দুই ভাইকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক আতাবুরকে মৃত ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত শাহজাদা আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন বলে জানা যায় পুলিস সূত্র।

16 September 2025, 09:15 AM

Teesta: উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। পাহাড় এবং সমতলে বৃষ্টির জেরে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝোরা এবং গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে। ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা-সহ অন্যান্য নদীগুলোর জল বাড়তে শুরু করেছে। চিন্তায় নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।তিস্তার জলে প্লাবিত জলপাইগুড়ি দমহনি  সংলগ্ন বাসুসুভা এলাকার বেশ কিছু ঘরবাড়ি। চরম সমস্যায় বাসিন্দারা। স্থায়ী বাঁধের দাবি জানিয়েছেন বানভাসি মানুষজনেরা। তিস্তায় মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত  এলাকায় লাল সর্তকতা। এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপর লাল সতর্কতা অসংরক্ষিত এলাকায় । পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি অব্যাহত। মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২২২৬ কিউমেক ঠিক একই সময় পাহাড়ের কালিঝোরা   ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২৮৬৬ কিউমেক, বলে মঙ্গলবার সকাল নাগাদ ফ্লাড কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

