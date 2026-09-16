/Breaking News Live Updates: চিটফান্ড লিঙ্কম্যানদের বাড়িতে ED, কলকাতার ৬ জায়গায় হানা

রাতের অন্ধকারে দীঘার প্রবেশদ্বার থেকে খুলে নেওয়া হল বিশ্ববাংলার লোগো। বড় বলের আকৃতির বিশ্ববাংলার ‘ব’ নামানোর সময় নিরাপত্তার কারণে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে গেট থেকে বিশ্ববাংলার লোগো খুলে ফেলে। ক্রেন লাগানো হয় 'ব' টি নামানোর জন্য। জানা গিয়েছে, লোগোটি খুলে নেওয়া হলেও গেটটি নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে।
আবার ফ্রিজ হওয়া ৪ ফ্রিজ অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মমতা তৃণমূল। ফের ৪ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে বিধাননগর পুলিস। ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কের ৪ অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদনে প্রথম শুনানিতে হস্তক্ষেপ করে না হাইকোর্ট। পরের শুনানিতে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল। অ্যাকাউন্টে কোন বেআইনি লেনদেন নেই, দাবি মামলায়। অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দিক আদালত, আবেদন মামলায়। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভবনা।
বালিতে একাধিক সিপিআইএম পার্টি অফিস ভাঙচুর। বালি পঞ্চাননতলা রোড বালি দেওয়ানগাজী জোনাল পার্টি অফিস সহ বেলুড় স্টেশন রোডের দলীয় কার্যালয় সহ একাধিক কার্যালয় ভাঙচুর। রাত এগারোটা নাগাদ দুষ্কীতির দল মোটর বাইকে করে এসে ভাঙচুর চালায় বলে জানা যাচ্ছে। যদিও আতঙ্কে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না ক্যামেরার সামনে। প্রসঙ্গত আজ বালি খাল সংলগ্ন পঞ্চানন তলায় বামেদের একটি দলীয় অনুষ্ঠান ছিল। এখান থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। ভাঙচুর ও তাণ্ডব হয় বলে অভিযোগ। সিপিআইএমের তরফ থেকে সরাসরি অভিযোগ বিজেপির দিকে। সিপিএমের অভিযোগের পাল্টা বিজেপি তাদের ওপর ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছে।
ইডির হাতে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা দেবাশীষ কুমারের ঘনিষ্ঠ অমিত গাঙ্গুলী। এনিয়ে আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, ইডি রেইড চলছে তো! এর আগে এত দুর্নীতি হয়েছে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে। যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের নাম এসেছে। তদন্ত চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এটা চলতেই থাকবে, অনেক দূর যাবে কারণ বিরাট বড় যে দুর্নীতি করে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিকে কলুষিত করা হয়েছে সেটা তো পরিষ্কার করতে হবে, চলবে।
জমি দখল মামলায় অমিত গাঙ্গুলি নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ওই ব্যবসায়ী দেবাশিস কুমার ঘনিষ্ঠ বলে ইডি সূত্রে খবর । এই একই মামলায় এর আগে দেবাশীস কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি
চিটফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ১, ২ বা ৫ বছরে টাকা দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে প্রলোভন দেখানো হত। তারপর আদৌ সেই টাকা মিউচুয়াল বা ফাইন্যান্স মার্কেটে না খাটিয়ে সেই টাকা নির্মাণ সংস্থার মাধ্যমে একের পর এক কনস্ট্রাকশন। তদন্তে ED। চিটফান্ড লিঙ্কম্যানদের বাড়ি তল্লাশি। নারকেলডাঙ্গা, নেতাজি নগর, রবীন্দ্র সরোবর-সহ ৬ জায়গায়।
Breaking News Live Updates: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের প্রচারের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। গতকালই নন্দীগ্রামে বিজেপির পক্ষে মনোনয়ন দাখিল করেছেন হাসিরানি রথ।চিটফান্ড মামলায় আজ কলকাতার ৬ জায়গায় চলছে তল্লাশি। নদীয়ার চাকদহে মৃতদেহ সত্কার করেত গিয়ে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। বালিতে সিপিএমের একাধিক পার্টি অফিসে ভাঙচুর। এর পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES