Breaking News LIVE Update: ওপার বাংলায় শপথ গ্রহণ! প্রতীক কোন পথের পথিক?

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, February 17, 2026 - 09:11
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

17 February 2026, 09:15 AM

Bangladesh: আজ ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি; তারেক রহমান যখন প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন, তখন অনেকের স্মৃতিতে ফিরে আসছে ১৯৭৯ ও ১৯৯১ সাল। ৪৬ বছর আগে ১৯৭৯ সালের ১৬ এপ্রিল তাঁর বাবা জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে বহুদলীয় রাজনৈতিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ৪২ জন। আর এখন থেকে ৩৪ বছর আগে ১৯৯১ সালে তাঁর মা খালেদা জিয়া প্রথম বাংলাদেশের নারী প্রধানমন্ত্রী হন। সেটি ছিল ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ। তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁকে শপথ পড়ান। সে মন্ত্রিসভা ছিল ৩১ সদস্যের। খালেদা জিয়া সর্বশেষ ২০০১ সালে যখন তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন, সে মন্ত্রিসভায় সদস্য ছিলেন ৬০ জন।

17 February 2026, 09:15 AM

Bangladesh: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী সদস্যরা শপথ নিচ্ছেন আজ মঙ্গলবার সকালে। বিকেলেই অনুষ্ঠিত হবে মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান। এর মধ্য দিয়ে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী একটি নির্বাচিত সরকার গঠন এবং এর যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্বে এ যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে।

17 February 2026, 09:00 AM

Weather Update: ফাল্গুন মাসের শুরুতেই বিদায় নিল শীত। কলকাতায় দিনের পারদ প্রায় ৩০ ছুঁই ছুঁই। কাল রাতের পারদ উঠে এল ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। বুধ বৃহস্পতিবারের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পাবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। 

 

17 February 2026, 09:00 AM

Ghatal: ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা বিধানসভায় ২৬ এর বিধানসভা ভোটের প্রচারে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। এই নিয়ে চন্দ্রকোণা বিধানসভা এলাকার চার্জশিট প্রকাশ করল বিজেপি।তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট ভোটারদের হাতে ধরাবে বিজেপি নেতা কর্মীরা।

17 February 2026, 09:00 AM

Naihati: নৈহাটি রাজেন্দ্রপুর মোড় থেকে পানপুর মোড় পর্যন্ত বিজেপির ব্যানার লাগানো ছিল যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিয়ে টোল ফ্রি নাম্বার দেওয়া ছিল বাংলায় বিজেপির কি কি করা দরকার সাধারণ মানুষ তা ফোন করে জানাতে পারে। এই ধরনের একাধিক ব্যানার কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ের দুদিকে লাগানো ছিল রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এই সমস্ত ব্যানার ছিড়ে পাসের খালে ফেলে দিয়েছে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে তৃণমূলের নির্দেশে এই ব্যানার পোস্টার ছেড়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সবার, টোল ফ্রি নাম্বারে মানুষের দুঃখ কষ্ট মানুষ জানাবে সেই ব্যানার ও কেন ছিড়ে ফেলা হচ্ছে প্রশ্ন তুলছে বিজেপি। অপরদিকে তৃণমূলের দাবি তাদের কেউ ওই ব্যানার ছেড়ে নি। তাছাড়া অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর সেই ব্যানার নিজেরই খুলে নিতে হয়। বেশিদিন হয়ে গেলে এমনি খুলে পড়ে যায়। যদি কেউ চিরে থাকে তাহলে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এই কাজ করেছে কারণ তাদের মধ্যে প্রচুর অন্তদ্বন্দ্ব রয়েছে। 

 

17 February 2026, 08:45 AM

Canning: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ৬ জন।  রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং-জীবনতলা সংযোগকারী মৌখালি ব্রিজে। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

17 February 2026, 08:45 AM

Kolkata: চেতলা লকগেট এলাকায় মনসা মন্দিরে চুরি। দুটি দরজার তালা ভেঙে প্রণামী বাক্স নিয়ে চম্পট চোরের। টাকা বের করে মন্দির থেকে কিছু দূরে প্রনামী বাক্স ফেলে যায় চোর। প্রায় ৪০ - ৫০ হাজার টাকা খোয়া গেছে, আশঙ্কা স্থানীয়দের। তদন্তে চেতলা থানা। নগদ টাকা চুরি গেলেও, বিগ্রহের গয়না চুরি যায়নি। প্রসঙ্গত প্রায় একই কায়দায় লালকা হনুমান মন্দিরে গত সপ্তাহে চুরি হয়েছিল। সেখানেও মূল বিগ্রহ বা প্রতিমার অলঙ্কারে হাত দেয়নি দুষ্কৃতীরা।

