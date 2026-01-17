Breaking News LIVE Update: ভোটের আগে দুদিনের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী! মালদায় উদ্বোধন করবেন দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার...

17 January 2026, 09:15 AM
Basanti: চাষের জমিতে সামান্য জল নিয়ে বচসা। দুই প্রতিবেশীর গনন্ডোগোলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতেগুরুতর জখম হল উভয় পক্ষের পাঁচজন। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত মসজিদবাটী মোকামবেড়িয়া গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্যা সবিতা পড়িয়ার স্বামী শ্রীহরি পড়িয়া,নারান সরদার,সৌমেন সরদার,শিখা সরদার ও প্রিয়শী সরদার। আক্রান্তদের মধ্যে শ্রীহরিপড়িয়া ও সৌমেন সরদারের অবস্থা আশাঙ্কাজনক। দুজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
17 January 2026, 09:15 AM
Purulia: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে শ্বাসনালিতে মাংস আটকে ঘটে যায় বিপত্তি। শ্বাস নিতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যান এক ব্যক্তি। অবশেষে চিকিৎসকদের তৎপরতায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন ওই ব্যক্তি। ঘটনা পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের। মকর উৎসবে পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে শ্বাসনলিতে আটকে যায় বড় সাইজের মাংসের টুকরো। এরফলে শ্বাস নিতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যায় পুরুলিয়া শহরের গাড়িখানার বাসিন্দা চল্লিশ বছর বয়সী মন্টু বাউরি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ তে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায় তার শরীরের রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কম। দেখা যায় শ্বাসনালিতে বড় সাইজের মাংসের টুকরো আটকে রয়েছে। এরপরই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করে শ্বাসনালি থেকে সেই টুকরো বার করে আনা হয়। আপাতত সুস্থ রয়েছেন সেই ব্যক্তি।
17 January 2026, 09:15 AM
South 24 Parganas: গভীর রাতে চলন্ত খরের গাড়িতে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মথুরাপুর থানার কালিতলা এলাকায়। ঘোড়া দল থেকে একটি লরি খড় বোঝাই করে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছিল সে সময় গভীর রাতে কালীতলার কাছে হঠাৎই ওই গাড়িতে আগুন লেগে যায় গাড়ির চালক নেবার চেষ্টা করলেও নেভেনি সরাসরি নয়ন জলিতে গাড়িতে একে নামিয়ে দেয় এরপর খবর দেয় মথরাপুর থানার পুলিসকে খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ চালায়। ততক্ষণ গাড়ির অধিক অংশ পুড়ে যায় কিভাবে আগুনটা লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিস প্রশাসন।
17 January 2026, 09:00 AM
Winter: কনকনে শীতে চারদিক খোলা রেল প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াল পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্যরা । রাতে ব্যান্ডেল–কাটোয়া লাইনের পূর্বস্থলী রেল প্ল্যাটফর্মে শীতে কুঁকড়ে থাকা বেশ কয়েকজন দুস্থ ও ভবঘুরে মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা। পূর্বস্থলী রেল প্ল্যাটফর্মে উপরে ছাউনি থাকলেও চারদিক খোলা থাকায় শীতের দাপটে সকনকনে শীতে বিভিন্ন রেলস্টেশনে ভবঘুরে ও দুঃস্থ মানুষজন কোনও রকমে কুঁকড়ে শুয়ে রাত কাটান। তাঁদের দুর্দশার কথা ভেবেই সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে প্রথম পর্যায়ে ১০ জনকে শীতবস্ত্র প্রদান করেছেন। আগামী দিনে পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি রেলস্টেশনে এই ধরনের দুঃস্থ ও ভবঘুরে মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।
17 January 2026, 09:00 AM
Second Bridge Closed: রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির জন্য আগামীকাল রবিবার ভোর ৫ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু সমস্ত রকম যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ থাকবে।
17 January 2026, 09:00 AM
Abhishek Banerjee: আজ বহরমপুরের রোডশো অভিষেকের। বহরমপুর থেকে মোহনা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ জেলা গুরুত্বপূর্ণ। হুমায়ুন কবিরের দলবদল, নিত্যদিনের অশান্তি, পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যা—সব মিলিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা কী থাকে, সেটাই দেখার।
17 January 2026, 09:00 AM
SIR in Bengal: SIR নিয়ে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভায় সওকাত মোল্লা বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করছেন। বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মিছিলে। মিছিলের স্লোগান নির্বাচন কমিশনার ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সাধারণ মানুষের নাম কেন SIR করে বাদ দেওয়া হচ্ছে।
17 January 2026, 09:00 AM
Sonarpur: সোনারপুরের ঘাসিয়াড়া এলাকায় ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শনিবার ভোররাত সাড়ে তিনটা নাগাদ একটি গ্যাস লাইটার রিফিল করার দোকানে হঠাৎ আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান এবং সোনারপুর থানায় ও পুলিসে খবর দেন। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে দমকল আসার আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে দোকানটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দোকানের আশেপাশেই একাধিক দোকান ও মানুষের ঘনবসতি থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের জেরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
17 January 2026, 09:00 AM
Abhishek Banerjee: মেদিনীপুরে অভিষেকের বিরুদ্ধে পাল্টা চড়া সুর বিজেপির। ‘দুই বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন’। ‘তাঁদের জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ’। গতকাল মেদিনীপুরে দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘উনি যতই ধমকান চমকান, বিজেপি কাউকে ভয় করে না’। অভিষেককে নিশানা ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের।
17 January 2026, 09:00 AM
Narendra Modi: ভোটের আগে দুদিনের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী। আজ মালদহে নরেন্দ্র মোদী। মালদহ থেকে উদ্বোধন করবেন দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাসের। ন’জোড়া নতুন ট্রেনের উদ্বোধনও করবেন। ৩২৫০ কোটি রেল ও সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মোদী।