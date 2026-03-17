Breaking News LIVE Update: বেলা ১১টায় প্রার্থী প্রকাশ তৃণমূলের, তালিকায় তারুণ্য প্রাধান্য?

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, March 17, 2026 - 08:52
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

17 March 2026, 08:45 AM

Kalyani: কলেজ অফ মেডিসিন কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে ভয়ঙ্কর কাণ্ড কান্ড। Intern ও হাউস স্টাফ ডাক্তার দের তাণ্ডব। রোগীর পরিবারকে  ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর। ছাড় পেল না, রোগীর পরিবারের মহিলা সদস্যও। তাকেই চুলের মুঠি ধরে মারা হয়। 

17 March 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: ২০২১ সালের বিধানসভা উপনির্বাচনের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ১৫৯ নং ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,০৬,৪৫৬ জন।২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে ভবানীপুর আসনে ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২,০৬,২৭২। এরপর SIR হয়েছে। লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসিতে বাদ পড়েছে ২ হাজার ৩২৪ জনের নাম। এর আগে, খসড়া তালিকায় নাম বাদ গিয়েছিল ৪৪ হাজার ৭৮৭ জনের। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ভবানীপুরে নাম বাদ গিয়েছে ৪৭ হাজার ১১১ জনের। এখনও অ্যাডজুডিকশন নির্ধারণ বাকি ১৪ হাজার ১৫৪ জন ভোটারের।

17 March 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরের দিনই হনুমান মন্দিরব পুজো দিয়ে ভোট প্রচারে বহরমপুরের বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। সোমবার সন্ধ্যাতেও মিছিল করেছিলেন তিনি। মংগলবার সকালে পুজো দিয়ে শুরু করলেন প্রচার।একুশের ভোটেও বহরমপুর থেকে জিতেছিলেন সুব্রত মৈত্র। এদিন সকালে দাবি করেছেন, এবারও আশাবাদী তিনি।

17 March 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: জলপাইগুড়িতে সাত সকালে চা বলয়ে ভোটের প্রচারে বাম প্রার্থী। জলপাইগুড়ির করলাভ্যালি চা বাগানে আজ সকাল থেকে প্রচারে সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। করলাভ্যালি চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক বুধু মুন্ডা। আজ সকালে বাগানে প্রচারে এসে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন।

17 March 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড গোটা এলাকা। গাছ ভেঙে বিদ্যুতের তার ছিড়ে বাড়িঘরের টিনের চাল উড়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট জলপাইগুড়ি জেলার বৃষ্টির এলাকা। রাতে কালবৈশাখী ঝড়ের পর  মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন এলাকায়। চরম সমস্যায় মানুষজনেরা। সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতকাটা কলোনী এলাকায় গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়ে রয়েছে।

17 March 2026, 08:45 AM

West Bengal Assembly Election 2026: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়তে শুরু করেছে। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, অন্যদিকে বিজেপির তরফে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী ময়দানে নেমে পড়েছেন প্রার্থী অমল পণ্ডা। একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ছিলেন অমল পণ্ডা। শুধু তাই নয়, তিনি দীর্ঘদিন সবংয়ের বর্তমান বিধায়ক মানস ভুঁইয়ার ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক মহলে।

