Breaking News LIVE Update: হাসিনার বিচার প্রক্রিয়া শুরু! প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৪২৩ পাতার রায়ে...

Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: হাসিনার বিচার প্রক্রিয়া শুরু! প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৪২৩ পাতার রায়ে...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Monday, November 17, 2025 - 12:18
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

17 November 2025, 09:00 AM

Bangladeshi Arrested: ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী গতরাতে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়ার অভিযোগে ২৯ জন মৎস্জীবী সহ একটি বাংলাদেশী ট্রলারকে আটক করে। তাদের সুন্দরবন পুলিস জেলার ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। এক দিকে SIR, অন্যদিকে দিল্লির বিস্ফোরণ সেই কারণে  ভারত-বাংলাদেশ উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে, একদিকে যেমন কোনওভাবে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। পাশাপাশি কোনওভাবে অনুপ্রবেশকারীরা সীমানা লঙ্ঘন করে ভারতে নাটকে পড়ে সব মিলিয়ে কড়া নিরাপত্তা বাংলাদেশ ভারত জলসীমান। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশী মৎস্যজীবীদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তারা কেন অনুপ্রবেশ করলো।

17 November 2025, 09:00 AM

Horinghata: হরিণঘাটায় মটর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের নদীয়ার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত কষ্টডাঙা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সুবুদ্ধিপুরে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবক আনুমান বছর ২০ এর কারিবিল্লা মণ্ডল। কাষ্ঠডাঙ্গা সুবুদ্ধিপুরের বাসিন্দা। রবিবার রাতে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত নগরউখড়া নিমতলা রাজ্য সড়কে সুবুদ্ধিপুরের কাছাকাছি আসতেই এই বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরিবার সূত্রে জানা যায় মৃত ওই যুবক কাষ্ঠডাঙ্গার দিক থেকে নিমতলার দিকে অর্থাৎ সুবুদ্ধিপুরে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে মোটর বাইক চালিয়ে আসছিল। সেই সময় হঠাতই এই মোটর বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত হয় ওই যুবক। ঘটনা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয়রা, খবর দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের সদস্যরা এসে ওই যুবককে নিয়ে জান হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা কারিবিল্লা মন্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

17 November 2025, 09:00 AM

Fire Incident: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তিনটি দোকান। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে। জানা গেছে রবিবার বিকেলে হঠাৎই একটি দোকানে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তারপর পার্শ্ববর্তী আরও দুটি দোকানে  আগুন লেগে যায়। একটি মোবাইল দোকান, একটি ঔষধ এর দোকান এবং একটি কসমেটিকের দোকান আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত  হয়ে যায়। আগুন লাগার সময় স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পরবর্তীকালে মেদিনীপুর থেকে একটি দমকলের গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে পুড়ে ছাই সব দোকান। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোবাইলের দোকান। এই মোবাইলের দোকানে নতুন মোবাইল বিক্রি ছাড়াও সরানো হতো পুরনো মোবাইল। বহু মানুষ পুরনো মোবাইল সারানোর জন্য দিয়েছিল এই দোকানে। কিন্তু তা আজ সবই পুড়ে গিয়েছে। মাথায় হাত দোকান মালিকের। এই ঘটনা সময় কেশপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শিউলি সাহা ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন একটা প্রোগ্রামে, খবর পেয়েই পৌঁছে যান এলাকায়। গোটা ঘটনা নিজে সরজমিনের খতিয়ে দেখে বলেন দোকানদারদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। এবং সেইসঙ্গে তিনি জানান কেশপুরে যাতে একটি দমকল কেন্দ্র হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন কেশপুরে যে আগুন লেগেছিল দমকলের গাড়ি এসেছিল মেদনীপুর থেকে। যা সময় লেগেছিল প্রায় এক ঘন্টা। ততক্ষণে দোকানগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কেশপুরে যদি দমকল থাকতো তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম হত।

17 November 2025, 08:45 AM

Road Accident: সরকারি বাসে এক্সেল ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা মারে বেশ কিছু যাত্রী যখন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানা অন্তর্গত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক শ্রীনগর এর কাছে। কলকাতা থেকে একটি সরকারি বাস পাথরপ্রতিমা যাচ্ছিল। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক শ্রীনগর এর কাছে হঠাৎই চলন্ত বাসের এক্সেল কেটে যায় এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের গায়ে ধাক্কা মারের গাড়িটি রাস্তার পাশে হেলে যায় গাড়িতে থাকা যাত্রীদের অল্প বিস্তার চোট লাগে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত গাড়িটি পুরোপুরি উল্টে গেলে স্থান খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থলে আসে, যাত্রীদেরকে উদ্ধার করে। খবর পেয়ে যায় কুলপি থানার পুলিস।

17 November 2025, 08:45 AM

Jalpaiguri: এলাকায় নেশার বাড়বাড়ন্ত। বাধ্য হয়ে শহরের পানপাড়া এলাকার  মহিলারা জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ। জলপাইগুড়ি পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের পানপাড়া এলাকায় নেশার আসরের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ। অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয়দের একাংশ জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দারস্থ। রবিবার সন্ধ্যায় এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। অভিযোগ সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত স্থানীয় একটি পুকুরে নেশার আসর বসে বলে। স্থানীয় কয়েকজন সমাজ বিরোধীর পাশাপাশি বাইরে থেকেও কিছু যুবকদের আড্ডা বলে। সেখান থেকে মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে বলেও অভিযোগ। এলাকাবাসী চায় পুলিস প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

17 November 2025, 08:45 AM

Delhi Blast: দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় ফের গ্রেফতার। আমির রশিদ আলি নামে এক ব্যক্তি গ্রেফতার। আমির রশিদ আলিকে গ্রেফতার করে এনআইএ। উমরের সঙ্গে মিলিত ছিলেন আমির রশিদ: সূত্র। উমরের সঙ্গে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করে আমির: সূত্র। আই টোয়েন্টি গাড়ি কিনতে সহায়তা করেছিল আমির: সূত্র।

17 November 2025, 08:45 AM

Commision Team at Kolkata: আগামীকাল রাজ্যে আসছে কমিশনের টিম। জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে কলকাতায় প্রতিনিধি দল। SIR-এর কাজ খতিয়ে দেখতে কলকাতায় টিম। জরুরি বৈঠক করবেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার। ৩ জেলার জেলাশাসক, ERO-দের নিয়ে বৈঠক। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে নিয়ে বৈঠক।

17 November 2025, 08:45 AM

Bhangar: নির্বাচনের আগে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, চলল গুলি। রক্তদান শিবিরের গেট তৈরি ঘিরে উত্তেজনা। ভাঙড়ের পোলেরহাটের পাকাপোল এলাকায় গুলি। ২৩ নভেম্বর রক্তদান শিবিরের আয়োজন ISF-এর। গেট তৈরির সময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ। ISF-এর বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ শওকতের। এক আইএসএফ কর্মীর বাইক ভাঙচুরের অভিযোগ।

17 November 2025, 08:45 AM

Sheikh Hasina: আজ শেখ হাসিনার সাজা ঘোষণা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে সাজা ঘোষণা। হাসিনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে মিছিল। ঢাকাতে মশাল মিছিল জামাত, এনসিপির। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন অতিরিক্ত বাহিনী। হাসিনার রায় দেখানোর ব্যবস্থা অন্তর্বর্তী সরকারের। ধারাবাহিক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আওয়ামি লীগের।

