Breaking News LIVE Update: হাড়হিম হাওড়া! পরকীয়ার জেরে বন্ধুর হাতে খুন...

South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার পুলিসের বড়সড় সাফল্য। মৌখালী হেঁড়িয়া এলাকার ব্যবসায়ী সাইফুল আলী খানের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা ও ২৫ হাজার টাকা উদ্ধার করল পুলিস। ঘটনায় জড়িত তিনজন - শেখ আসিফ, খোকন খান ও ইজাজ আলী খান - কে গ্রেফতার করে পুলিস।
Jalpaiguri: দেওয়ালির আমেজে জলপাইগুড়ির দিনবাজার এখন রঙে-রঙে ভরপুর। বাজারজুড়ে সাজানো রয়েছে নানান রকমের মাটির প্রদীপ—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙে আঁকা শিল্পীর ছোঁয়ায় ঝলমল করছে প্রতিটি প্রদীপ। সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের। কেউ কিনছেন ঘর সাজানোর জন্য, কেউ আবার পূজার জন্য সংগ্রহ করছেন প্রদীপের থালা। বিক্রেতাদের মুখে হাসি—ভালো বিক্রির আশায় উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছেন তারাও। আলোয় আলোকিত এই উৎসবের আগমনী বার্তা যেন ছড়িয়ে পড়েছে দিনবাজার সহ শহর এবং সংলগ্ন এলাকার প্রতিটি কোণে, মাটির প্রদীপে জ্বলছে আনন্দ ও আশার আলো।
Purulia: ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেল স্টেশনগুলিতে বসে বসে অপেক্ষা। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের থেকে দেরিতে চলছে প্রায় প্রতিটি ট্রেন। দূরপাল্লার ট্রেন হোক কিম্বা অন্যান্য লোকাল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন সঠিক সময়ে ট্রেন চলাচল না হওয়ায় প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পুরুলিয়ার রেলযাত্রীরা। "ট্রেন লেট" এই ভোগান্তি থেকে কবে রেহাই পাবেন রেলযাত্রীরা? প্রশ্ন তুলছেন পুরুলিয়ার মানুষ। দেরিতে ট্রেন চলাচলের বিষয়টি মেনে নিয়েছেন রেল আধিকারিকেরা। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ বা ইঞ্জিন সারাইয়ের কোনো ডিপো বা শিট লাইন না থাকায় প্রতিটি লোকাল কোচিং ট্রেনগুলিকে নিয়ে যেতে হয় খড়গপুর ডিভিজনের রামনগর ডিপোতে। ফলে অনেকটা সময় নষ্ট হওয়ায় দেরিতে ট্রেন চলছে বলে জানান রেল আধিকারিকরা।
Weather Update: ২৩ এর ঘরে নেমে গেল কলকাতার রাতের পারদ। ৩১ এর ঘরে নামল দিনের পারদ। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নিচে। এই অবস্থায় আজ শুক্রবার পর্যন্ত আদর্শ হেমন্তের পরিবেশ কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে। এই মনোরম আরামের ইতি ঘটবে আজ বিকেলের পর। কাল উইকেন্ডে ফের হাওয়া বদল। বৃষ্টির আশঙ্কা ছয় জেলাতে। মেঘলা আকাশের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে অন্যান্য জেলাতেও। দখিনা বাতাস, পশ্চিমী হাওয়া এবং উত্তর ভারতের শীতল হওয়ার সংঘর্ষে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
Soham Chakraborty: এবার SIR নিয়ে হুঁশিয়ারি অভিনেতা-বিধায়ক সোহমের। ‘যদি এক মিনিটের জন্য গণতন্ত্রের কথা ভুলে যাই’। ‘সভা সমিতি করা দূরে থাক,বিজেপির পতাকা তোলারও লোক থাকবে না’। বিজেপিকে আক্রমণ সোহম চক্রবর্তীর।
Howrah: হাওড়ায় বন্ধুর হাতে খুন! রাতে বাড়ির ছাদে খানাপিনার আসর বসিয়েছিলেন বিকাশ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি। উপস্থিত ছিলেন বিকাশের বন্ধ রবি প্রসাদ। পুরনো শত্রুতার জেরে বন্ধুদের সঙ্গে রবি প্রসাদের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, চপার দিয়ে বন্ধু রবিকে কোপায় বিকাশ চৌধুরী। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন বলে অনুমান। অভিযুক্ত বিকাশ চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।