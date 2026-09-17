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Breaking News Live Updates: আজ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন, দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচি বিজেপির

Breaking News Live Updates: প্রধানমন্ত্রী সুস্বাস্থ্য কামনায় ঘরে ঘরে 'আশীর্বাদ কা দিয়া'জ্বালানোর আবেদন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 17, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:12 AM IST
Breaking News Live Updates: আজ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন, দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচি বিজেপির
17 September 2026 09:15 AM (IST)

Canning: আত্মঘাতী যুবক

স্ত্রীর সঙ্গে বচসার জেরে মারাত্মক কাণ্ড করলেন ক্য়ানিয়ের যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার এলাকায়  শ্যামকয়াল পাড়ায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবক গত প্রায় দেড়বছর আগে বনগাঁ এলাকায় বিয়ে করে। স্ত্রীর সাথে কিছু দিন ধরে  বচসা চলছিল বলে অভিযোগ। স্ত্রীর সাথে ওই যুবকের ঝগড়া হয়। এরপর স্ত্রীকে নিয়ে বনগাঁয় বাপের বাড়িতে দিয়ে আসে।তারপর নিজের বাড়িতে এসে পরিবারের লোকজনদের অলক্ষ্যে ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা ওই যুবক কে মৃত বলে ঘোষনা করে। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে যায়। ময়না তদন্তে জন্য।  ঘটনার তদন্ত শুরু হয়ছে । অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

17 September 2026 09:00 AM (IST)

Narendra Modi Birth Day: প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে শুভ জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম। পরমেশ্বরের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং দেশসেবায় নিরন্তর সাফল্য প্রার্থনা করি। আপনার নেতৃত্বে দেশ আরও এগিয়ে যাক।'

17 September 2026 09:00 AM (IST)

Ghola Police Station: পুজোয় বিশৃঙ্খলাকারীদের কড়া হুশিয়ারি

পানিহাটি লোকসংস্কৃতি ভবন হলে পুজো কমিটিদের নিয়ে সমন্বয়ে মিটিং এর আয়োজন করেছিল ঘোলা থানা।। অনুষ্ঠানে পুজো কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে উপস্থিত ছিলেন ঘোলা থানার আইসি রাজকুমার সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।।আর সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পুজোর দিনে মদ্যপ ও বিশৃঙ্খলাকারীদের উদ্দেশ্যে করা হুঁশিয়ারি দিলেন ঘোলা থানার আইসি রাজকুমার সরকার।।তিনি বলেন,পুজোর দিনে বাড়িতে বসে মজা করুন।।মহিলারা যেখানে থাকবে সেখানে তাদের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা করলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না।। এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ আমি নেব।।পুজো কমিটির কেউ যদি করে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেব।।বিসর্জনের দিনেও একই নির্দেশ থাকবে।।বিসর্জনে মহিলারা থাকবে।।তাদের সামনে গিয়ে বিশৃঙ্খলা করবেন না।।আমি কিন্তু রাস্তায় থাকবো।।শান্তি বজায় রাখবেন।।বিশৃঙ্খলা হলে তাদের আমি ওখানে রেয়াত করব না।।আইনের শাসন থাকবেই।

17 September 2026 08:45 AM (IST)

Barasat-B Garden Bus: বিশ্বকর্মা পুজোয় খাওয়া দাওয়া উপলক্ষে শনিবার বন্ধ থাকবে বারাসাত বি-গার্ডেন বাস পরিষেবা

ওই দিন ২৪ ঘণ্টাই বন্ধ থাকবে এই বাস রুট। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে সেদিন খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে বাস সংগঠনের পক্ষ থেকে। সেই কারণেই বছরের এই একটা দিন বন্ধ থাকবে বাস পরিষেবা, জানিয়েছে সংগঠনের নেতৃত্ব। এই রুটে মোট ৫৩টি বাস চলে। সব বাসই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই রুটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে বাইপাস ধরে হাওড়া যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই বাসটি। সল্টলেকের অফিসপাড়ার বহু কর্মী এই বাসের উপর নির্ভরশীল।

17 September 2026 08:45 AM (IST)

Narendra Modi Birth Day: আশীর্বাদ কা দিয়া

প্রধানমন্ত্রী সুস্বাস্থ্য কামনায় ঘরে ঘরে 'আশীর্বাদ কা দিয়া'জ্বালানোর আবেদন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। পাশাপাশি একই আবেদন করেছেন জে পি নাড্ডা ও নীতিন গড়গরি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জন্মদিন থেকে বিভিন্ন রাজ্যে এক মাস ধরে চলবে, সেবা সংকল্প অভিযান।

 

17 September 2026 08:45 AM (IST)

Narendra Modi Birth Day: প্রধানমন্ত্রীর ৭৬তম জন্মদিনে একাধিক কর্মসূচি বিজেপির

১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি 'আশীর্বাদ কা দিয়া' কর্মসূচির আয়োজন করেছে। যেখানে মানুষকে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং অব্যাহত শক্তির জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত উদযাপনের অংশ হিসেবে মানুষকে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানিয়েছেন। বিজেপি এবং দিল্লি সরকার ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অধীনে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে। আজ থেকেই বহু রাজ্যে  শুরু হচ্ছে সেবা সংকল্প অভিযান।

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TAGS:
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Zee 24 Ghanta
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About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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