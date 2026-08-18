/LIVE Update: বারুইপুরে সকালে ধুন্ধুমার, দোকানের সামনে উদ্ধার তাজা বোমা

ভাসমান অ্যাম্বুলেন্স চালু করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে হাসপাতাল নেই, মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেতে হয়রানি শিকার হন। সেখানে এই ভাসমান হাসপাতাল ভ্রাম্যমান অবস্থায় পরিষেবা দেবে। কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে দুটি ফ্লোটিং অ্যাম্বুলেন্স অথবা ভাসমান হাসপাতাল। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে, এই ভাসমান হাসপাতাল বা অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে দেবে মোবাইল ইউনিটের মাধ্যমে সরাসরি হাসপাতালে।
সামনে পুরসভা নির্বাচন সেই নির্বাচন করতে গেলে ইভিএমের অপ্রতুলতা রয়েছে। ইভিএম হাতে পেতে আদালতে দ্বারস্থ রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জেলায় জেলায় ইভিএম মেশিন স্ট্রং রুমে পরে আছে। স্টংরুম থেকে ইভিএম মেশিনগুলোকে তুলে দেওয়া হোক রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে। জেলা শাসকদের এমনটাই নির্দেশ দিক কলকাতা হাইকোর্ট। এই আবেদনের দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সোনাল সিনহার। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা।
আদালতের রক্ষা কবজ নিয়ে ভবানী ভবনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্ম সহায়ক সুমিত রায়। শালবনী জমি মামলায় তলপ করা হয়েছিল সুমিত রায়কে। এই নিয়ে দশবার তলব করা হয় তাকে।
গত ৪৮ ঘণ্টায় পুরনো বাড়ি ভাঙার পরিসংখ্যান
১) সোমবার ভেঙে পড়ে হাওড়ার সালকিয়া শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের পুরনো বাড়ির একাংশ।
২) সোমবার ভেঙে পড়ে গল্ফগ্রিন থানার রসা রোডের পুরনো বাড়ির গাড়ি বারান্দার অংশ। মৃত্যু হয় ৬২ বছরের সমীর সেনের।
৩) সল্টলেক বিজে মার্কেটে সোমবার বিকেলে ভেঙে পড়ে বাজারের চাঙর।
৪) মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫ টায় ভেঙে পড়ে জোড়াবাগানের ৩১ ব্রজ দুলাল স্ট্রিটের ২২১ বছরের পুরনো বাড়ির বড় অংশ। মৃত্যু হয় ৬১ বছরের উর্মিলা সাউ-এর।
সাতসকালে রাস্তার পাশ থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বারুইপুর থানা এলাকার দক্ষিণ ট্যাঙারবেড়িয়ায়। একটি দোকানঘরের সামনে বোমাটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিস। পরে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিস। স্থানীয়দের দাবি, সকালে ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে দোকানের সামনে বোমাটি পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। তাঁদের অনুমান, রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা সেখানে বোমাটি ফেলে রেখে গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুদাম ঘরামির দাবি, এর আগে এলাকায় এ ধরনের ঘটনা কখনও ঘটেনি। বোমা দেখতে পেয়েই তাঁরা বারুইপুর থানায় খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে সেটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দা মিনতি মণ্ডল। তাঁর দাবি, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। আর এক বাসিন্দা দেবী মণ্ডল প্রশ্ন তুলেছেন, কোনও শিশু না বুঝে বোমাটি হাতে তুলে নিলে এবং সেটি ফেটে গেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। একইভাবে আতঙ্কের কথা জানিয়েছেন সুপর্ণা মণ্ডলও। তাঁর দাবি, ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে তা খুঁজে বের করে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করুক। স্থানীয় বাসিন্দা খোকন নাইয়ার দাবি, এলাকায় কারও বাড়িতে এই ধরনের বিস্ফোরক মজুত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত পুলিসের। কে বা কারা বোমাটি সেখানে রেখে গেল এবং এর পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিস।
রাম মন্দির ট্রাস্টের প্রাক্তন শীর্ষ কর্মকর্তা চম্পত রাই দান চুরির মামলায় ক্লিন চিট পেয়েছেন। তার সঙ্গে প্রাক্তন সদস্য অনিল মিশ্র দান চুরির মামলায় ক্লিন চিট পেয়েছেন।
সন্ধ্যা সাতটা থেকে টানা ৪-৫ ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি, তারপরে সারারাতব্যাপী হালকা মাঝারি বৃষ্টি। তার জেরে আসানসোলের গাড়ুই ও নুনিয়া নদীর জলে ডুবে গেছে বহু ঘরবাড়ি। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত গাড়ুই নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন রেলপার, রামকৃষ্ণ ডাঙ্গা, তৈইরি মোহল্লা, বেলডাঙ্গা, জাহাঙ্গীর মোহল্লা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। বড় বড় রাস্তাতেও জমে রয়েছে জল। বাড়ির মধ্যে আটকে পড়ে রয়েছে বহু মানুষ। প্রত্যেকবার বর্ষাকালে এই পরিস্থিতি হয়। আসানসোলের রেলপারের বিস্তীর্ণ এলাকায় গারুই নদী সংস্কারের দাবী যেমন উঠেছে পাশাপাশি নদীর জায়গা যেভাবে দখল হয়ে গেছে বিগত ১০-১৫ বছর ধরে তা পুনরুদ্ধার করার দাবিও উঠেছে। পাশাপাশি গতকাল সন্ধ্যা থেকেই গোটা রেলপার অঞ্চল বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে। নদীর ধারে যে সকল ট্রান্সফরমা রয়েছে সেগুলি নদীগর্ভে চলে যাওয়াতে এই লোডশেডিং। নদী পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যারা বসবাস করেননা, একটু উপর এলাকায় বসবাস করেন তাদেরও বিদ্যুৎটা কেটে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার খাতিরে। এখন সাধারণ মানুষ সমস্যায় রয়েছে।
তারাপীঠ হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৯। গত সোমবার হোটেল মালিকের ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার মালিককে গ্রেফতার করে পুলিস।
কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় কোথায় কত বৃষ্টি
আলিপুর ৬০
মানিকতলা ৭৮
ঠনঠনিয়া ৮৮
বেহালা ৫৬
রাসবিহারী গড়িয়াহাট বালিগঞ্জ ৬৭
যাদবপুর সন্তোষপুর ৫৬
দমদম টবিন রোড ৮০
সল্টলেক নিউটাউন ৭৮
প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ বাড়ছে সাইবার অপরাধ। কখনও ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর ভয় দেখিয়ে, কখনও অনলাইন বিনিয়োগে মোটা রিটার্নের প্রলোভন দিয়ে, আবার কখনও ব্যাঙ্কের KYC আপডেট, ক্রেডিট কার্ডের রিওয়ার্ড পয়েন্ট কিংবা ভিডিও কলের মাধ্যমে প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগী হল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় কোক ওভেন থানার অন্তর্গত অঙ্গদপুর গ্রামের হরি মন্দির প্রাঙ্গণে থানার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় সাইবার সচেতনতা শিবির। এলাকার বহু মানুষ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে সাইবার প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল, প্রতারকদের ফোন করার ধরন এবং প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।Cyber Crime Awareness
আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একটা বড় অংশ। মারাত্মক ভাবে ভেঙে পড়েছে। ১৩ জনকে সরানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত। আরও কেউ ভিতরে আটকে আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৬০ বছরের বৃদ্ধার মৃত্যু।
ধ্বংসস্তূপ চাপা পড়ে মৃত্যু। ২০০ বছরের পুরোনো বাড়ি। অন্তত ২০ জনের বসবাস। বিপজ্জনক বোর্ড লাগিয়ে গেছিল পুরসভা। অন্যত্র থাকার উপায় নেই বলে এই বাড়িতেই থাকছিলেন ২০ জন।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: জোড়াবাগান এলাকায় ব্রজদুলাল স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ির একাংশ। বাড়িতে অনেকের বসবাস। আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির একটা বড় অংশ।
এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল রুমে আগুন ঘটনাস্থলে দুটো ইঞ্জিন। ১৫ অগাস্ট এর জন্য টুনি লাইট লাগানো ছিল টুনি লাইট থেকেই আগুন লেগে যায়। এটিসি বিল্ডিং এর দ্বিতীয় ফ্লোরে আগুন লাগে এই বিল্ডিংয়ের সপ্তম ফ্লোর থেকেই বিমান চলাচল ওঠা নামা কন্ট্রোল করা হয়।
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