Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: বাঁচানো যায়নি কিছুই! শীতের রাতে শহরে জোড়া অগ্নিকাণ্ড...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Thursday, December 18, 2025 - 08:40
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

18 December 2025, 08:45 AM

Kolkata Metro: চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শুরু কবে? মতের অমিল রাজ্য এবং মেট্রোর মধ্যে। বুধবারের দ্বিতীয় বৈঠকেও মিলল না রফা। হাইকোর্টের নির্দেশে বৈঠকেও রফা অধরা।

18 December 2025, 08:45 AM

SIR in Bengal: খসড়া তালিকায় নাম নেই? ডেকে পাঠাতে পারে কমিশন। হিয়ারিংয়ে ডাক পেলে কী কী তথ্য নিয়ে যাবেন? খসড়া তালিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলে অভিযোগ জানানো যাবে কমিশনে? কী কী ডকুমেন্ট দেখাতে হবে হিয়ারিংয়ে?

 

18 December 2025, 08:45 AM

Weather Update: কমল শীতের কামড়। বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের তুলনায় ২ ডিগ্রি বাড়ল রাতের পারদ। মাঝারি কুয়াশায় ঢাকল শহর, ভিলেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এই পরিস্থিতি চলতে পারে ২১ তারিখ পর্যন্ত। বড়দিনের আগে স্বাভাবিকের ঘরে পৌঁছাতে পারে পারদ। 

18 December 2025, 08:30 AM

জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে অনুপ্রবেশ! দুটি বাংলাদেশি ট্রলার-সহ ৩৫ মৎস্যজীবী গ্রেফতার। ধৃতদের আনা হচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জ মত্‍স্য বন্দরে।

18 December 2025, 08:30 AM

SIR in Bengal: SIR আবহে বিজেপির বিস্ফোরক অভিযোগ। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা বাংলাদেশি?  পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে চাঞ্চল্য। কমিশনে নালিশ বিজেপি নেতৃত্বের। বিজেপির অভিযোগ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দাবি করেছেন পঞ্চায়েত সদস্যা রূপালী বিশ্বাস।

 

18 December 2025, 08:30 AM

Kankurgachi: কাঁকুড়গাছি ঘোষ বাগান লেন অঞ্চলে গোডাউনে বিদ্ধষী আগুন। আগুনের গ্রাসে চারটি গোডাউন। ঘটনা স্থলে দমকলের পনেরোটি ইঞ্জিন। কাঁকুড়গাছি একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারের গোডাউনে প্রথমে আগুন লাগে তার পর সেখানে সিলিন্ডার বাস্ট হতে থাকে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি প্রায় একশোর উপরে বাস্ট হয়। আর তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে পরে পাশের গেঞ্জির গোডাউনে, পাশে থাকা প্লাষ্টিকের গোডাউনেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সিলিন্ডার বাস্ট হওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টা আগুন আয়ত্তে আসে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকতলার বিধায়িকা সুপ্তি পান্ডে। এই অঞ্চলের সরু গলি তার মধ্যে এলাকার মানুষ গাড়ি রেখে দেয় তাতেই দমকল ঢুকতে কিছুটা বাধা পায়। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনাস্থলে আসে মানিকতলা থানার পুলিস। 

18 December 2025, 08:30 AM

Kolkata Fire Incident: বাঁচানো যায়নি কিছুই। ঘিঞ্জি এলাকা। সংকীর্ণ রাস্তা। দমকলের ২৫ টি গাড়ির বেশিরভাগ ঢুকতেই পারেনি মূল জায়গায়। ততক্ষণে একে একে আগুনের গ্রাসে প্রায় সাড়ে ৩০০ ঝুপড়ি। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় শেষ। কান্না ভেজা গলায় জানালেন এখানে প্রায় ১৫ বছর ধরে বাস করা বৃদ্ধ। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া জতুগৃহ থেকে পুড়ে যাওয়া ট্রাঙ্ক বাক্স হাতড়াচ্ছেন বাসিন্দারা।

 

18 December 2025, 08:30 AM

Kolkata Fire Incident: শীতের রাতে শহরে জোড়া আগুন। নিউটাউন ইকো পার্কের কাছে ঘুনি বস্তিতে আগুন। কাঁকুড়গাছিতে অক্সিজেন কারখানায় আগুন। একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। শুকনো হাওয়ায় দ্রুত ছড়ায় আগুন।

