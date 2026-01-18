Breaking News LIVE Update: সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা! মোদীর আসার আগেই গো ব্যাক পোস্টার...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Sunday, January 18, 2026 - 10:40
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

18 January 2026, 10:45 AM

Narendra Modi: মোদীর সভায় ডিমভাত। সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা আর সেই সভায় আসার আগে হরিপালের বিভিন্ন গ্রামে বিজেপি কর্মীদের জন্য রান্না হচ্ছে।ডিম ভাত সয়াবিনের তরকারি। হরিপাল বিধানসভার সহদেব গ্রাম পঞ্চায়েত  ও মন্ডল ৩ এর অন্তর্গত ইলাহীপুর শ্রীপতিপুর পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মিদের জন্য খাওয়ার আয়োজন। কর্মীরা জানান,খাওয়া দাওয়া করে তারা সিঙ্গুরের উদ্দেশ্য রওনা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাবেন।

18 January 2026, 09:45 AM

Narendra Modi: সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে গো ব্যাক মোদি পোস্টার পড়ল। বিজেপি কাটাপ্পা হয়ে ভোটার বাহুবলিকে পিছন থেকে ছুরি মারার ছবি।বাহুবলি সিনেমার সেই বিখ্যাত ডায়লগ মনে করাচ্ছে কাটাপ্পানে বাহুবলি কো কিউ মারা! মোদির ছবি দিয়েও পোস্টার করা হয়েছে,যেখানে নাগরিকত্ব হরণ সভা। মোদি মানে মিথ্যা ও দাঙ্গার ইন্ডাস্ট্রি।

18 January 2026, 09:00 AM

Narendra Modi: আজ হুগলির সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী। শিল্পবন্ধ্যা সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভা। ভোটবঙ্গে মোদীর শিল্প-চমক? সিঙ্গুরের বন্ধ্যা জমিতে ফিরবে শিল্প? শিল্প ফিরুক সিঙ্গুরে, দাবি মানুষের।

18 January 2026, 09:00 AM

Kolkata Accident: পুলিসের গাড়ির ধাক্কা স্কুটিকে। জেমস লং সরণিতে উত্তেজনা। মত্ত অবস্থায় পুলিসের গাড়ির চালক। অভিযোগ স্কুটি চালকের। দুই চালককেই নিয়ে যাওয়া হয় থানায়।

18 January 2026, 09:00 AM

Katwa: নয়া বন্দে ভারত স্লিপারের স্টপেজ পেল কাটোয়া। রাত ১.৫০-এ কাটোয়ায় থামে বন্দে ভারত স্লিপার। চালককে মালা পরিয়ে বরণ বিজেপি কর্মীদের। স্টেশনে মিষ্টির প্যাকেট বিলি বিজেপির। টিকিট কেটে বন্দে ভারত স্লিপারে প্রতীকী যাত্রা।

 

18 January 2026, 09:00 AM

Second Bridge Closed: মেরামতির জন্য বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু। রবিবার ভোর ৫টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বন্ধ। রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির কাজ ব্রিজে। প্রতি রবিবারই বন্ধ থাকে বিদ্যাসাগর সেতু। দাবি পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের।

18 January 2026, 09:00 AM

Kolkata Police Marathon: সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন। কলকাতা পুলিসের আয়োজনে শহরে ম্যারাথন। রেড রোডে কলকাতা পুলিসের ম্যারাথন। স্ত্রীকে নিয়ে অংশ নিলেন সিপি মনোজ বর্মা। প্রায় ১৫ হাজার মানুষ অংশ নেন ম্যারাথনে।

18 January 2026, 09:00 AM

Suvendu Adhikari: দেশ বিরোধীদের বেলাগাম ঔদ্ধত্য। ‘দু’দিন ধরে বেলডাঙায় গায়েব আইনের শাসন’। সমাজমাধ্যমে পোস্ট বিরোধী দলনেতার। মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি। NIA তদন্ত দাবি শুভেন্দু অধিকারীর।

18 January 2026, 09:00 AM

Weather Update: রাজ্যে ধাপে ধাপে শীতের বিদায় পর্ব। ধাপে ধাপে পারদ উত্থান,বেলা বাড়লে শীত গায়েব। বুধবারের মধ্যে ১৪-১৬ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি। সরস্বতী পুজো পর্যন্ত হালকা শীতের আমেজ। জেলার ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা বাড়বে সোমবার থেকে।

18 January 2026, 09:00 AM

BLO Notice: নোটিস বিলি করতে গিয়ে নিজে পেলেন নোটিস। SIR শুনানিতে ডাক পড়ল খোদ BLO-র। সোনারপুরের BLO-র নাম কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। ৩০ জানুয়ারি শুনানিতে ডাক কার্তিককে। একই দিনে শুনানি তাঁর বুথের ৬২ জনের।

 

18 January 2026, 09:00 AM

Durgapur: ‘বিজেপি বিক্রি হয়ে গেছে’। ‘কিছু মণ্ডল সভাপতি দলকে ডুবিয়ে দিচ্ছে’। লকেটের মঞ্চে জায়গা না পেয়ে ক্ষোভ নেতার। ক্যামেরার সামনে কথা বন্ধ করতে ধস্তাধস্তি। দুর্গাপুরে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে।

