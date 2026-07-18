/LIVE Update: নোটিশেও কাজ হয়নি, এবার অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিতে নামল বুলডোজার

বিএসএফ এর সঙ্গে বৈঠক শেষ করে উত্তর কন্যা সভাঘরে একাধিক গুরত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে অমিত শাহের। রাজ্যে নতুন আইন তথা গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ নিয়ে পৃথক বৈঠক করবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বৈঠক এ উপস্থিত থাকবেন পুলিস প্রশাসনের ও সরকারের শীর্ষ কর্তারা। অনুপ্রবেশ রুখতে এবার জন্ম মৃত্যু রেজিস্ট্রেশনের উপরেও জোর। জন্ম মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন শাহ। নাগরিক নিবন্ধন ব্যবস্থার কার্যক্রম, ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ, সময়মতো সনদ প্রদান এবং রাজ্যজুড়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের দক্ষতা ও নির্ভুলতা বৃদ্ধির পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করবেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার উত্তরবঙ্গে তাঁর দুদিনের সফর শুরু করেছেন। এই সফরে সীমান্ত নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি শিলিগুড়ি জুমানগাছ সীমা চৌকিতে প্রহরী সম্মেলন করবেন। বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। সফরকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), রাজ্য প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সংস্থা গুলির ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা রয়েছে। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ অঞ্চলটি জাতীয় নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনায় সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান-বিরোধী পদক্ষেপ এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মতো বিষয়গুলো উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সফরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন জেলাগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের নীতির। জলপাইগুড়ি শহরের টাউন স্টেশন এলাকায় বিচারক দের আবাসনের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে নিকাশি নালার পথ অবরুদ্ধ করে গড়ে উঠে ছিলো জেলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এর পার্টি অফিস। এদিকে দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, রাত হলেই অফিসে এবং বাইরের ত্রিপোলের নিচে বসে মদের আসর, যে কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হতো এলাকাবাসী দের। গত বৃহস্পতিবার জেলার সমাজ কর্মী কথা জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নবেন্দু মৌলিক পুরো বিষয়টি সদর মহকুমা শাসকের দৃষ্টি গোচর করে প্রতিকার চান। শুক্রবার সন্ধেয় এস ডি ও কার্যালয় থেকে রীতিমত পুলিশ বাহিনী নিয়ে স্টেশন রোডের তৃণমুল কংগ্রেস কার্যালয়ে এক নোটিশ লাগানো হয়।
পুরুলিয়া জেলা পুলিসের হাতে গ্রেফতার INTTUC বরাবাজার ব্লক সভাপতি চন্দন সিংহ মল্ল। জমি দখল, তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগে বরাবাজার থানার পুলিস গতকাল রাতে গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে। এই অভিযুক্তকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হবে।
তৃণমূল জমানায় ক্যানিং-বারুইপুর রোডের পাশে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদে নামল প্রশাসন। বুলডোজার নিয়ে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, ক্যানিং-বারুইপুর রোডের পাশেই রয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল, মহকুমাশাসকের বাংলো এবং পিডব্লিউডি অফিস। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখল করে একাধিক অবৈধ দোকান ও নির্মাণ গড়ে উঠেছিল।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার উত্তরবঙ্গে তাঁর দুদিনের সফর শুরু করেছেন। এই সফরে সীমান্ত নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি শিলিগুড়ি জুমানগাছ সীমা চৌকিতে প্রহরী সম্মেলন করবেন। বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। সফরকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), রাজ্য প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সংস্থা গুলির ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা রয়েছে। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ অঞ্চলটি জাতীয় নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনায় সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান-বিরোধী পদক্ষেপ এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মতো বিষয়গুলো উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সফরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন জেলাগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।
পুরুলিয়া জেলা পুলিসের হাতে গ্রেফতার INTTUC বরাবাজার ব্লক সভাপতি চন্দন সিংহ মল্ল। জমি দখল, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে বরাবাজার থানার পুলিস গতকাল রাতে গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে। এই অভিযুক্তকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হবে। অন্যদিকে, তৃণমূল জমানায় ক্যানিং-বারুইপুর রোডের পাশে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদে নামল প্রশাসন। বুলডোজার নিয়ে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
পাশাপাশি গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের নীতির। জলপাইগুড়ি শহরের টাউন স্টেশন এলাকায় বিচারকদের আবাসনের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে নিকাশি নালার পথ অবরুদ্ধ করে গড়ে উঠে ছিল জেলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা জলপাইগুড়ি পৌরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় এর পার্টি অফিস।
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