Breaking News LIVE Update: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ, অ্যাকসেপ্ট সুকান্তর! রাজনীতি নিয়ে সরগরম শ্রীরামপুর...

North 24 Parganas: উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া থানার তেঘরিয়া পর্বপাড়া এলাকার একটি পুকুর পাড়ের জঙ্গল থেকে ১৬ টি তাজা বোমা উদ্ধার করল হাড়োয়া থানার পুলিস। বোমা গুলি নিস্ক্রিয় করলো বোম স্কোয়াড। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পুকুর পাড়ে বন জঙ্গলের ভেতরে বেশ কয়েকটা বোমা পড়ে থাকতে দেখে এলাকার এক বাসিন্দা। এর পর খবর দেয় হয় হাড়োয়া থানার পুলিসকে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসে হাড়োয়া থানার পুলিস। উদ্ধার করে ১৬ টি তাজা বোমা। এর পর হাড়োয়া থানার পুলিস বোমা নিষ্ক্রিয় করতে খবর দেয় বোম স্কোয়াডে তারা এসে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি ফাঁকা মাঠে বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করে। কারা কি উদ্দেশ্যে এই খানে বোমা গুলি রেখে গেল তার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিস।
Road Accident: বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক রাজমিস্ত্রির ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা হটুগঞ্জ এলাকায় শুক্রবার দিন সকালে ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিস সূত্রে জানা যায়। মন্দিরবাজার মল্লিকপুর থেকে তপন পুর্কায়েত নামে এক রাজমিস্ত্রি কাজে বেরিয়েছিল হটুগঞ্জের মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার আগে একটি মোটরসাইকেল এসে ধাক্কা মারে ওই মোটরসাইকেলের তিনজন ছিল বলে প্রাথমিকভাবে পুলিস সূত্রে জানা যায় তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘটনাস্থলের ছিটকে পড়ে তপন পুর্কায়েত স্থানীয়রা উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা করা দেখে তার মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত বাইক চালকদের ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিস প্রশাসন।
South 24 Parganas: জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে আক্রান্ত হল প্রতিবেশীর হাতে এক ব্যক্তি ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত কামারচক এলাকায়, গুরুতর জখম নিত্যানন্দ মণ্ডল আহত অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি প্রতিবেশীরা তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে। প্রথমে তাকে কুলপি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে রেফার করে। নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রতিবেশী ব্যক্তিদের সঙ্গে বাস্তু জমিতে পাঁচিল দেয়া কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বচসা চলছিল শুক্রবার সেটি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে এমনটাই অভিযোগ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিস।
Bhangar: ভাঙড়ের নাবালিকাকে মুর্শিদাবাদে খুনের অভিযোগ! ধর্ষণের পর কীটনাশক খাইয়ে খুনের অভিযোগ। অনলাইনে মুর্শিদাবাদের রেখসোনা খাতুন নামে এক তরুণীর সঙ্গে নাবালিকার পরিচয়। ৯ অক্টোবর মুর্শিদাবাদে ঘুরতে যায় নাবালিকা। ১১ অক্টোবর অসুস্থ হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে ভর্তি নাবালিকা। অবনতি হলে কলকাতায় রেফার, গতকাল এনআরএসে মৃত্যু। নাবালিকাকে মধুচক্রে নামানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। রাজি না হওয়ায় নাবালিকাকে মারধর, অভিযোগ পরিবারের। মুর্শিদাবাদে হাসপাতালে ভর্তির পরই পালিয়ে যায় রেখসোনা, দাবি পরিবারের। অভিযুক্তরা এখনও অধরা, গ্রেফতারের দাবি।
Keshpur: কেশপুরে সিপিএমকে মিটিং, মিছিল করতে দেব না। যে কোনও শর্তে সিপিএমকে বাড়তে দেওয়া হবে না। তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে হুঁশিয়ারি কেশপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শিউলি সাহার। একই সঙ্গে তাঁর নিশানায় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। সিপিএমের সঙ্গে চায়ের দোকানে গোপন বৈঠক চলতে পারে না। তোপ শিউলি সাহার। মিটিং মিছিল আমরা করবই, বাধা দিলে করব আমরা লড়াই। পাল্টা দাবি সিপিএমের জেলা সম্পাদকের।
Kalyan Banerjee vs Sukanta Majumder: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ, অ্যাকসেপ্ট সুকান্তর। গুলি রাজনীতি নিয়ে সরগরম শ্রীরামপুর। আজ কোন যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছে শ্রীরামপুর? এসআইআর নিয়ে সুকান্তর গুলি-মন্তব্যে খেপে লাল কল্যাণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তুইতোকারি সম্বোধন! শ্রীরামপুরে আসার চ্যালেঞ্জ। পাল্টা সুর চড়িয়ে সুকান্ত বলেন, আজই যাচ্ছেন কল্যাণের কেন্দ্রে।