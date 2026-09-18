/LIVE Update: তৃণমূল মৃত ও নির্মূল, প্রতীক থাকল কি না তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না: শমীক ভট্টাচার্য

জি ২৪ ঘণ্টায় খবর সম্প্রচারের পরেই কি বদলে গেল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছবিটা? রান্নাঘরে খাবার তৈরির সময় কর্মীদের মাথায় দেখা গেল ক্যাপ। পাশাপাশি, মা আহার ক্যান্টিনের পাশে দীর্ঘদিনের ময়লা-আবর্জনাও পরিষ্কার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আবর্জনা ফেলার জন্য বসানো হয়েছে বড় ডাস্টবিন। ফলে আপাতত এলাকায় দুর্গন্ধের সমস্যাও নেই।
দুর্গাপুজোয় কলকাতার রাস্তায় বিজ্ঞাপন ব্যানার হোর্ডিং ফ্লেক্স এবং গেট বসাতে গেলে বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হবে পুরসভার অনুমতি। প্রতিটি বিজ্ঞাপনের নিচে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত ফন্ট সাইজে লিখতে হবে কিএমসি এনওসি নম্বর। বাংলার পুজোর ইতিহাসে কলকাতা পুরসভার এই কঠোর ব্যবস্থা এই প্রথম। ২০ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত পুরসভার সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদন জমা দিতে হবে পুজো উদ্যোক্তাদের।
উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা সমীর দাস ও নিকিতা সাহা বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমায় ঘুরতে গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সিটংয়ে৷ সেখানেই বার্বিকিউ করতে গিয়েই ঘটতে গেল বিপত্তি৷ হোমস্টের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে , নব দম্পত্তি বেলকনিতে বার্বিকিউয়ের সামনে বসে ছিলেন৷ হঠাৎই এক ব্যাক্তি বার্বিকিউতে কিছু একটা ঢালতে গিয়েই দাউদাউ করে জ্বলে উঠে আগুল। সেই আগুনে রীতিমতো ঝলসে যাওয়ার পরিস্থিতি তার৷
এবার কাঠগড়ায় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ডেলিভারির পর কোলের সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসপাতাল চত্বরে বসে থাকতে হচ্ছে প্রসূতি মা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। অভিযোগ, হাসপাতালে আসার সময় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলেও, চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার সময়ই তৈরি হচ্ছে সমস্যা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে এমন সমস্যার মুখে পড়ছেন একাধিক রোগী ও তাঁদের পরিজন বলে অভিযোগ।
কমিশনের নির্দেশ মেনে শুক্রবারই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দল এবং প্রতীক নিয়ে তথ্য জমা দিতে চলেছে ঋতব্রত শিবির। ১৭ সেপ্টেম্বর কমিশন অর্ডার দিয়েছিল যে এদিন সকাল ১১ টার মধ্যে দু পক্ষকে তিনটে করে নতুন প্রতীক এর সুপারিশ কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে। এছাড়া দলের নাম হিসেবেও তিনটে নাম পাঠাতে হবে। কমিশন তার মধ্যে থেকে একটি প্রতীক এবং একটি নাম দুপক্ষের জন্য স্থির করে দেবে। সেই জন্য সকালে বৈঠক করবে ঋতব্রত শিবির। তারপর তিনটে নাম ও তিনটে প্রতীক ১১ টার মধ্যে কমিশনে পাঠাবে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: কমিশনের নির্দেশ মেনে শুক্রবারই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দল এবং প্রতীক নিয়ে তথ্য জমা দিতে চলেছে ঋতব্রত শিবির। বৃহস্পতিবারই কমিশন অর্ডার দিয়েছিল যে এদিন সকাল ১১টার মধ্যে দু পক্ষকে তিনটে করে নতুন প্রতীক এর সুপারিশ কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে। এছাড়া দলের নাম হিসেবেও তিনটে নাম পাঠাতে হবে। কমিশন তার মধ্যে থেকে একটি প্রতীক এবং একটি নাম দুপক্ষের জন্য স্থির করে দেবে।
সেপ্টেম্বরেই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে চলেছে বঙ্গোপসাগরে। এই দাবি মার্কিন আবহাওয়া মডেল জিএফ এস এর। তাদের পূর্বাভাসে সেই জল্পনাই জোড়ালো হয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে ইউরোপিয়ান আবহাওয়া মডেল ইসিএমডব্লিউএফ। তাদের মতে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে তবে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে না সেপ্টেম্বরে। ভারতের মৌসম ভবন থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্ত আন্দামান সাগরে এসে শক্তি বাড়াবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে।
রাজ্যের চা বলয়ের জন্য বড় ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনায় রাজ্যের পাঠানো ৩১২ কোটি টাকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে। সূত্রের খবর, এই ৩১২ কোটি টাকা মূলত ব্যয় হবে চা শ্রমিকদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকল্যাণের খাতে।
বার কাঠগড়ায় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ডেলিভারির পর কোলের সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসপাতাল চত্বরে বসে থাকতে হচ্ছে প্রসূতি মা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। অভিযোগ, হাসপাতালে আসার সময় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলেও, চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার সময়ই তৈরি হচ্ছে সমস্যা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে এমন সমস্যার মুখে পড়ছেন একাধিক রোগী ও তাঁদের পরিজন বলে অভিযোগ।
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