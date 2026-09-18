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LIVE Update: তৃণমূল মৃত ও নির্মূল, প্রতীক থাকল কি না তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না: শমীক ভট্টাচার্য

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- কমিশনের নির্দেশ মেনে শুক্রবারই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দল এবং প্রতীক নিয়ে তথ্য জমা দিতে চলেছে ঋতব্রত শিবির। সেপ্টেম্বরেই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে চলেছে বঙ্গোপসাগরে। এই দাবি মার্কিন আবহাওয়া মডেল জিএফ এস এর। রাজ্যের চা বলয়ের জন্য বড় ঘোষণা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:00 AM IST
LIVE Update: তৃণমূল মৃত ও নির্মূল, প্রতীক থাকল কি না তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না: শমীক ভট্টাচার্য
18 September 2026 08:45 AM (IST)

Jalpaihuri Medical College & hospital: বদলে গেল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছবি

জি ২৪ ঘণ্টায় খবর সম্প্রচারের পরেই কি বদলে গেল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছবিটা? রান্নাঘরে খাবার তৈরির সময় কর্মীদের মাথায় দেখা গেল ক্যাপ। পাশাপাশি, মা আহার ক্যান্টিনের পাশে দীর্ঘদিনের ময়লা-আবর্জনাও পরিষ্কার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আবর্জনা ফেলার জন্য বসানো হয়েছে বড় ডাস্টবিন। ফলে আপাতত এলাকায় দুর্গন্ধের সমস্যাও নেই।

18 September 2026 08:45 AM (IST)

NOC mandatory for putting up banners, flexes, and gates: পুজোর আগে কলকাতায় পুরসভার বড় সিদ্ধান্ত

দুর্গাপুজোয় কলকাতার রাস্তায় বিজ্ঞাপন ব্যানার হোর্ডিং ফ্লেক্স এবং গেট বসাতে গেলে বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হবে পুরসভার অনুমতি। প্রতিটি বিজ্ঞাপনের নিচে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত ফন্ট সাইজে লিখতে হবে কিএমসি এনওসি নম্বর। বাংলার পুজোর ইতিহাসে কলকাতা পুরসভার এই কঠোর ব্যবস্থা এই প্রথম। ২০ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত পুরসভার সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদন জমা দিতে হবে পুজো উদ্যোক্তাদের। 

18 September 2026 07:45 AM (IST)

Newlywed bride burnt while doing a barbecue: বার্বিকিউ করতে গিয়ে ঝলসে গেল নববধূ

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা সমীর দাস ও নিকিতা সাহা বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমায় ঘুরতে গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সিটংয়ে৷ সেখানেই বার্বিকিউ করতে গিয়েই ঘটতে গেল বিপত্তি৷ হোমস্টের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে , নব দম্পত্তি বেলকনিতে বার্বিকিউয়ের সামনে বসে ছিলেন৷ হঠাৎই এক ব্যাক্তি বার্বিকিউতে কিছু একটা ঢালতে গিয়েই দাউদাউ করে জ্বলে উঠে আগুল। সেই আগুনে রীতিমতো ঝলসে যাওয়ার পরিস্থিতি তার৷ 

18 September 2026 07:45 AM (IST)

102 ambulance service under the scanner now: এবার কাঠগড়ায় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা!

এবার কাঠগড়ায় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ডেলিভারির পর কোলের সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসপাতাল চত্বরে বসে থাকতে হচ্ছে প্রসূতি মা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। অভিযোগ, হাসপাতালে আসার সময় ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলেও, চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার সময়ই তৈরি হচ্ছে সমস্যা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে এমন সমস্যার মুখে পড়ছেন একাধিক রোগী ও তাঁদের পরিজন বলে অভিযোগ। 

18 September 2026 07:45 AM (IST)

TMC symbol Dispute: শুক্রেই নতুন নাম-প্রতীকের প্রস্তাব দেবে ঋতব্রত শিবির

কমিশনের নির্দেশ মেনে শুক্রবারই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দল এবং প্রতীক নিয়ে তথ্য জমা দিতে চলেছে ঋতব্রত শিবির। ১৭ সেপ্টেম্বর কমিশন অর্ডার দিয়েছিল যে এদিন সকাল ১১ টার মধ্যে দু পক্ষকে তিনটে করে নতুন প্রতীক এর সুপারিশ কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে। এছাড়া দলের নাম হিসেবেও তিনটে নাম পাঠাতে হবে। কমিশন তার মধ্যে থেকে একটি প্রতীক এবং একটি নাম দুপক্ষের জন্য স্থির করে দেবে। সেই জন্য সকালে বৈঠক করবে ঋতব্রত শিবির। তারপর তিনটে নাম ও তিনটে প্রতীক ১১ টার মধ্যে কমিশনে পাঠাবে। 

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TAGS:
bengali news
Breaking news in bangla
West Bengal News Today

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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