/Breaking News Live Updates: তারাপীঠের পর কলকাতার হোটেলে বিধ্বংসী আগুন, অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা

বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশননার মোহাম্মদ খালেদ আসেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পুলিসের সঙ্গে কথা বলেন। বাংলাদেশ থেকে ফোন আসছে। মৃতের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে ডেড বডি পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। মৃতদের মধ্যে সিংহভাগ বাংলাদেশি বলেই অনুমান।
রাজ্যে বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হওয়ার মধ্যেই সাধারণ মানুষের জন্য নতুন পরিবহণ পরিষেবার সূচনা। জোকা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত চালু হলো একটি নতুন বেসরকারি বাস রুট। এই নতুন বাস পরিষেবা চালুর ফলে দক্ষিণ কলকাতার জোকা, বেহালা-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের নৈহাটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
নৈহাটির বড়মা মন্দির রাজ্যের পাশাপাশি দূর-দূরান্তের মানুষের কাছেও বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। বড়মার দর্শনে প্রতিদিন বহু মানুষ নৈহাটিতে যান। সেই কথা মাথায় রেখেই জোকা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত এই নতুন বাস রুট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।
নতুন এই বাস পরিষেবার শুভ সূচনা করেন বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদার। তাঁর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস চলাচলের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন ধরে জোকা ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকার মানুষের নৈহাটির সঙ্গে সরাসরি বাস যোগাযোগের দাবি ছিল। নতুন এই রুট চালু হওয়ায় সেই চাহিদা অনেকটাই পূরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিশেষ করে নৈহাটির বড়মার দর্শনে যাওয়া পুণ্যার্থী এবং সাধারণ যাত্রীদের জন্য এই নতুন বাস রুট যথেষ্ট সুবিধাজনক হবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। সরকারের ১০০ দিন পূর্তির মধ্যেই এই নতুন পরিবহণ পরিষেবা চালু হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসাহও দেখা যায়।
হোটেলে থাকা বীরভূমের এক যুবকজানালেন, ভোররাতে আগুন আগুন চিত্কার শুনে দরজা খুলে দেখি চারদিকে ধোঁয়া। কোনওক্রমে বেরিয়ে এলাম। দেখি, উপরেরতলায় আগুন লেগেছে। হোটেলে থাকা বাংলাদেশের ঢাকার এক ব্যক্তি বলেন, রাত দুটো নাগাদ হঠাত্ দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলে দেখি, হোটের এক ব্যক্তি বলছে বেরিয়ে আসুন আগুন লেগেছে। আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম।
এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভোররাতে আগুন লাগে মির্জা গালিব স্ট্রিটের ওই হোটেলে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, এক শিশু-সহ ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। হোটেলে আপাতত কোনও ধোঁয়া নেই। ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। গোটা হোটেল ঘিরে রেখে দিয়েছে পুলিস। হোটেলের গেট কালো ধোঁয়ার দাগ। সাম্প্রতিককালে বড়বাজারে ঋতুরাজ হোটেলে এ বিধ্বংসী আগুন লাগে।
পেনশন ব্যবস্থায় বড় বদল, ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে। সরকারি কর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত কাজে বড় পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দফতরের পেনশন সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ হবে অনলাইনে। অফলাইনে আর কোনও পেনশন ফাইল গ্রহণ করা হবে না। তবে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত পেনশন এবং আদালতের নির্দেশ-সম্পর্কিত মামলাগুলি এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে। এই মর্মে ১৪ অগস্ট নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতরের অডিট শাখা। তাতে বলা হয়েছে, পেনশন সংক্রান্ত কাজকে আরও দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করতে ই-পেনশন পোর্টালের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা হবে।
তারাপীঠ ঘটনার পুনরাবৃত্তি! বিধ্বংসী আগুনের গ্রাসে মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের শিখা ইন নামে একটি হোটেল। অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: তারাপীঠের পর কলকাতা, ফের বড়সড় আগুন মির্জা গালিব স্ট্রিটে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে নতুন কোনও ঘোষণা কি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী? হাওড়ার নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ির এক পুলিসকর্মী ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন। পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES