Breaking News LIVE Update: ছাত্রনেতার মৃত্যুতে উত্তাল বাংলাদেশ! ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা, ইটবৃষ্টি...

19 December 2025, 08:45 AM
Asansol: টোটোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এইবার পথে নামলো MVI আসানসোল, নিয়ামতপুরে অভিযান চালিয়ে আটক ৬টি টোটো। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেট এর কুলটির নিয়ামতপুর ট্রাফিক গার্ড পুলিস এবং আসানসোল MVI আধিকারিকের যৌথ অভিযান চালানো হল কুলটি এলাকায়। যেখানে আগত সমস্ত টোটো চালকদের পেপার ক্ষতিয়ে দেখা হয় এরমধ্যে অধিকাংশ টোটো বা ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশন করা ছিল না, সে সব টোটো চালকদের সতর্ক করে বলেন যে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লাস্ট ডেট তারমধ্যে যেন তারা রেজিস্ট্রেশন করে নেয় না হলে MVI এবং ট্রাফিক পুলিসের যৌথ অভিযানে টোটো ধরা হবে এবং আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সন্ধ্যায় প্রায় গোটা ১০ টি টোটোকে আটক করে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে জমা দেওয়া হয় বলে জানা যায়।
Suvendu Adhikari: হিঙ্গলগঞ্জে শুভেন্দু অধিকারীর সভার আগে বিজেপির ফ্ল্যাগ ছিড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। আজ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বাইলানি বাজারে শুভেন্দু অধিকারী একটি ব়্যালি ও জনসভা করবেন। সেই সভা উপলক্ষে হিঙ্গলগঞ্জের বাইলানি বাজার এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে ছিল বিজেপি কর্মীরা। রাতে বেশ কিছু জায়গায় এই সমস্ত পতাকা খুলে ছিড়ে ফেলে দিয়েছেন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমনটাই অভিযোগ বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।
Murshidabad: আদিবাসী মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে গণধর্ষণ এর অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ঘটনায় গ্রেফতার পঞ্চায়েত সদস্য সহ মোট ২ জন। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম ইমামুল শেখ শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম থেকে নির্দল হিসেবে যেতেন। পরে তৃণমূলে যোগ দেন। যদিও তৃণমূল দাবি অস্বীকার করছে। এছাড়াও অভিযুক্ত রাজিবুল শেখ। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানা এলাকায়। জানা গেছে একটি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই আদিবাসী মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিন দিন থেকে একটি ঘরে আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ করে। কোনক্রমে বুধবার সেখান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে আসে ওই আদিবাসী মহিলা। এরপর বহরমপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বহরমপুর থানার পুলিস তদন্তে নেমে দুইজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে একজন রয়েছে ওই পঞ্চায়েত সদস্য। আজ অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হবে।
Jalpaiguri: সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের তরফে ব্যবসায়ীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ। ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে জমির কাগজ ছাড়াই বিমার সুযোগ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাংকের। ৯৫ পয়সা প্রিমিয়ামে এক হাজার টাকার বিমা। এক কোটি টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা। আজ ব্যাঙ্কের বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত। উত্তরবঙ্গে ২২ লক্ষ ব্যবসায়ীকে এই বিমার আওতায় আনার টার্গেট জানালেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।
SIR in Bengal: ফের খসড়া তালিকায় গলদ! নিমতায় জীবিত ব্যক্তি মৃতের তালিকায়। দমদম উত্তর বিধানসভার ১২২ নম্বর পার্টের ভোটার জি পোলি। এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেও কীভাবে মৃতের তালিকায়? আতঙ্কে মহিলা ও তাঁর পরিবার, কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন।
Bangladesh: জ্বলছে নৈরাজ্যের বাংলাদেশ। গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদির মৃত্যু, উত্তাল ঢাকা। ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যু। ওসমান হাদির মৃত্যুতে জ্বলছে পদ্মাপার। উন্মাদ হাদি অনুগামীদের বিক্ষোভ। বিক্ষোভে উত্তাল ঢাকা, চট্টগ্রাম।জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ, ভাঙচুর। আওয়ামী লিগের হিন্দু সমর্থককে পুড়িয়ে খুন। একের পর এক সংবাদমাধ্যমের অফিসে আগুন, ভাঙচুর। বিক্ষোভকারীদের মুখে ভারত-বিদ্বেষী স্লোগান। চট্টগ্রামে ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা, ইটবৃষ্টি।