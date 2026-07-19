Live: ২১-এর প্রচারের মাঝেই পুলিসের অ্যাকশন! শ্রীঘরে কালীঘাট তৃণমূলের হেভিওয়েট 'মুনমুন'

জাতীয় স্বীকৃতি পেল বাংলার চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। কেন্দ্রীয় সরকার শংসাপত্র দিয়ে জানিয়েছে, বাংলার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ম্যাটারনিটি অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুম অত্যন্ত উন্নত মানের। প্রসূতি হাসপাতালের মান খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ প্রকল্প 'লক্ষ্য'। যেখানে গত ২৩ এবং ২৪ জুন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন পরিদর্শন করে মূল্যায়ন করা হয়। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের অপারেশন থিয়েটার ৯৬.৫৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। অন্যদিকে অন্যদিকে লেবার রুম পেয়েছে ৮৭. ৩১ শতাংশ নম্বর। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু’টি বিভাগই নির্ধারিত সমস্ত মানদন্ড পূরণ করেছে। NHSRC বা ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম রিসোর্স সেন্টার পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডিরেক্টরকে চিঠিতে এই স্বীকৃতির কথা জানিয়েছেন।
বেআইনি মদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিসের অভিযানের মাঝেই ৬টি অবৈধ মদের ভাটি গুঁড়িয়ে দিলেন স্থানীয় মহিলারা রাজ্যজুড়ে বেআইনি মদের কারবারের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর পুলিসের ধারাবাহিক অভিযান চলছেই। এরই মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর গ্রামীণ থানার অন্তর্গত হীরাডি উত্তর আধারপল্লীতে বেআইনি মদের বিরুদ্ধে সরাসরি পথে নামলেন এলাকার মহিলারা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রকাশ্যে বেআইনি মদের ব্যবসা চলছিল। এই মদ পান করে ইতিমধ্যেই কয়েকজন কমবয়সী যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি করেন তাঁরা। বিষয়টি একাধিকবার পুলিশকে জানানো হলেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মহিলারা ও বাসিন্দারা।
রাত পোহালেই ফুটবল বিশ্বকাপের মহারণ। আর সেই ফাইনালে লিওনেল মেসির শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ ঘিরে জলপাইগুড়িতে তুঙ্গে ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা। শহরের ডিভিসি রোড বাজারে আর্জেন্টিনার জার্সির চাহিদা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। বিক্রেতাদের দাবি, ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে মেসির জার্সি, আর ম্যাচের আগের রাতে বাড়ছে ক্রেতাদের ভিড়। প্রিয় তারকার শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে জার্সি কিনছেন ছোট-বড় সকল ফুটবলপ্রেমী।
সুন্দরবন এলাকায় ম্যানগ্রোভ কেটে বানানো হয়েছে মাছের ভেড়ি। আর সেই এলাকা পরিদর্শন করে নতুন করে ম্যানগ্রোভ বসানোর পরিকল্পনা করলেন স্বয়ং রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও। সুন্দরবন থেকে ফেরার পথে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ির কৃপাখালি এলাকায় আসেন। সেখানে প্রায় ১৬ শ একর জমি জুড়ে মাতলা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে গড়ে তোলা হয়েছে মাছের ফিশারী। তৃণমূল আমলে এই সমস্ত মাছের ভেড়ি গুলো রমরমিয়ে চালিয়েছে তৃণমূল নেতারা। এবার সেই সমস্ত মাছের ভেড়ি গুলো থেকে জল বের করে দিয়ে নতুন করে ম্যানগ্রোভ বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বনমন্ত্রী বলেন, আমরা নভেম্বর মাসের মধ্যে এই সমস্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভ বসিয়ে দেবো। যাতে পুনরায় নতুন করে আর মাছের ভেড়ি তৈরি হতে না পারে। প্রায় ষোলো 'শ একর জুড়ে এই মাছের ভেড়ি তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে জেলা শাসক কে জানানো হবে এই জমি উদ্ধার করার জন্য।
খড়গপুর থেকে গ্রেফতার হলেন তৃণমূলের অন্যতম নেতা দেবাশিষ চৌধুরী ওরফে মুনমুন। পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার। তবে পুলিস এখনও কোনো কিছু জানায়নি। কালীঘাট তৃণমূলের হয়ে একুশে জুলাই এর প্রচার করছিলেন কয়েক দিন ধরে এবং কালীঘাট তৃণমূলই থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন দেবাশিষ চৌধুরী।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: জাতীয় স্বীকৃতি পেল বাংলার চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। কেন্দ্রীয় সরকার শংসাপত্র দিয়ে জানিয়েছে, বাংলার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ম্যাটারনিটি অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুম অত্যন্ত উন্নত মানের। প্রসূতি হাসপাতালের মান খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ প্রকল্প 'লক্ষ্য' । যেখানে গত ২৩ এবং ২৪ জুন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন পরিদর্শন করে মূল্যায়ন করা হয়। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের অপারেশন থিয়েটার ৯৬.৫৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। অন্যদিকে অন্যদিকে লেবার রুম পেয়েছে ৮৭. ৩১ শতাংশ নম্বর। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু’টি বিভাগই নির্ধারিত সমস্ত মানদন্ড পূরণ করেছে। NHSRC বা ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেম রিসোর্স সেন্টার পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডিরেক্টরকে চিঠিতে এই স্বীকৃতির কথা জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, খড়গপুর থেকে গ্রেফতার তৃণমূলের অন্যতম নেতা দেবাশিষ চৌধুরী ওরফে মুনমুন। পুরনো একটি মামলায় গ্রেফতার। তবে পুলিস এখনো কোনো কিছু জানায়নি। কালীঘাট তৃণমূলের হয়ে একুশে জুলাই এর প্রচার করছিলেন কয়েক দিন ধরে এবং কালীঘাট তৃণমূলই থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন দেবাশিষ চৌধুরী।
উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত। পাহাড় এবং সমতলে বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে। ফুঁসছে তিস্তা জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদী গুলো রবিবার সকাল ৬ টায় গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৫২৫ এবং কালিঝরা ১৫৪৪ কিউ শেখ জল ছাড়া হয় বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর।
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