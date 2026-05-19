  /Breaking News Live Update: কলকাতার পাঁচ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের
Breaking News Live Update: কলকাতার পাঁচ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের

West Bengal News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে--

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 19, 2026, 08:51 AM IST|Updated: May 19, 2026, 09:53 AM IST
19 May 2026 09:45 AM (IST)

Falta Re-Election

আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। তার আগে আজ, ১৯ মে মঙ্গলবার প্রচারের শেষ দিনে রোড শো সেখানে। ফলতায় ২৫ কিলোমিটার রোড শো করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডার সমর্থনে এই রোড শো তাঁর। প্রসঙ্গত, দিনদুয়েক আগেই ফলতার জনসভা থেকে জাহাঙ্গির খানকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়।

19 May 2026 09:00 AM (IST)

Petrol-Diesel Price Hike

শুক্রবারের পরে আজ, মঙ্গলবার সকালে ফের বাড়ল জ্বালানির দাম। পেট্রোলের দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা থেকে বেড়ে হল ১০৯ টাকা ৬৬ পয়সা। ডিজেলের দাম ৯৫ টাকা ১৪ পয়সা থেকে বেড়ে ৯৬ টাকা ০৭ পয়সা। বর্ধিত দাম আজ, ১৯ মে সকাল ৬ টা থেকেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে।

19 May 2026 09:00 AM (IST)

Kolkata Medical College

কলকাতার পাঁচ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতেই হবে। থাকবে জল পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং হাসপাতালের সামনে থাকবে সব সময়ের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স।

19 May 2026 09:00 AM (IST)

Kultali

আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে কুলতলি থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিস। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। মঙ্গলবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, মেরিগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জাকির লস্কর স্থানীয় তৃণমূলকর্মী হিসেবে পরিচিত। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে তার বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদের পর তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। এর পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। অন্য দিকে, ১৩ নম্বর রাধাবল্লভপুর এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির খানের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। পুলিসের দাবি, জাহাঙ্গির এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী। গোপন খবরের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। ধৃত দু’জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিস। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কোথা থেকে এল এবং কী উদ্দেশ্যে তা রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। 

 

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

