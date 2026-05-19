/Breaking News Live Update: কলকাতার পাঁচ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের

আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। তার আগে আজ, ১৯ মে মঙ্গলবার প্রচারের শেষ দিনে রোড শো সেখানে। ফলতায় ২৫ কিলোমিটার রোড শো করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডার সমর্থনে এই রোড শো তাঁর। প্রসঙ্গত, দিনদুয়েক আগেই ফলতার জনসভা থেকে জাহাঙ্গির খানকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়।
শুক্রবারের পরে আজ, মঙ্গলবার সকালে ফের বাড়ল জ্বালানির দাম। পেট্রোলের দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা থেকে বেড়ে হল ১০৯ টাকা ৬৬ পয়সা। ডিজেলের দাম ৯৫ টাকা ১৪ পয়সা থেকে বেড়ে ৯৬ টাকা ০৭ পয়সা। বর্ধিত দাম আজ, ১৯ মে সকাল ৬ টা থেকেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে।
কলকাতার পাঁচ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতেই হবে। থাকবে জল পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং হাসপাতালের সামনে থাকবে সব সময়ের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স।
আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে কুলতলি থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিস। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। মঙ্গলবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, মেরিগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জাকির লস্কর স্থানীয় তৃণমূলকর্মী হিসেবে পরিচিত। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে তার বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। জিজ্ঞাসাবাদের পর তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। এর পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। অন্য দিকে, ১৩ নম্বর রাধাবল্লভপুর এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির খানের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। পুলিসের দাবি, জাহাঙ্গির এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী। গোপন খবরের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। ধৃত দু’জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিস। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কোথা থেকে এল এবং কী উদ্দেশ্যে তা রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।
এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। আন্দামানে ঢুকে পড়ল বর্ষা। হয়তো এই দাবদাহ থেকে অচিরেই মিলবে মুক্তি। গৃহস্থের চিন্তা বাড়িয়ে ফের পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটল। ওদিকে দুদিন পরেই ফলতায় নির্বাচন। পুনর্নিবাচন এটি। কলকাতার পাঁচ মেডিক্যাল কলেজে বড় সিদ্ধান্ত। এইরকমই সারা দিন ধরে ঘটবে আরও নানা ঘটনা। আসবে আরও নানা খবর-- বড়, ছোট, ব্রেকিং, বিগ ব্রেকিং-- সব রকম। চোখ রাখতে থাকুন, পড়তে থাকুন।