LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Last Updated: Sunday, October 19, 2025 - 09:01
Breaking News LIVE Update: সবংয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! মুখোমুখি সংঘর্ষে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল ডাম্পার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

19 October 2025, 09:00 AM

India vs Australia: সাত মাস পর ফের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে চলেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়া বিরুদ্ধে আজ নামছে গিলের ভারত। দীর্ঘদিন পর টিম ইন্ডিয়াতে ফিরেছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। এই দুই তারকা ক্রিকেটার অন্য দুই ফরম্যাট থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন। ২০২৭ সালের ৫০ ওভারে বিশ্বকাপ খেলাই লক্ষ্য। তবে সবকিছুই নির্ভর করবে আগামী দু'বছর তাদের পারফরমেন্সের উপর। এই অস্ট্রেলিয়ার সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। দুটি আইসিসি ট্রফি দিয়েও অধিনায়কত্ব হারাতে হয়েছে রোহিত কে। অস্ট্রেলিয়ায় কি নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারবেন রো-কো জুটি? আজকের ম্যাচে রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

19 October 2025, 09:00 AM

Kalipuja 2025: ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে বাজি সংরক্ষণ ও বিক্রির বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে মহিষবাথান উদয়নপল্লীর কালিপদ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ আতশবাজি বিক্রি ও বহনের অভিযোগে আটক করা হয় এবং তার কাছ থেকে নিষিদ্ধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

19 October 2025, 09:00 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের গেন্দ্রাপাড়া চা বাগান এর ২০-২১ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি। শনিবার রাতে অন্য বয়স্ক চিতা বাঘকে খাঁচা খাঁচা বন্দি হতেই, এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই মানুষ ভিড় জামান। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা পৌঁছে চিতা বাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। বনদপ্তরের কর্মীরা এলাকায় টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়। তবে রাতের অন্ধকারে চিতাবাঘ খাঁচা বন্দি হওয়ার ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে বারংবার চা বাগান এলাকায় আনাগোনা, চিন্তায় ঘুম উড়েছে বাসিন্দাদের। 

 

19 October 2025, 09:00 AM

Assembly Election 2026: সামনেই ২০২৬ বিধানসভা ভোট। আর এরই মাঝে দলবদল। হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ অঞ্চলের ছোট হলদিবাড়ি এলাকায় এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় মোট ১৬৪ টি পরিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করেন মেখলিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারীর হাত ধরে বলে তৃণমূলে দাবি। ঘটনায় তীব্র কটাক্ষ বিজেপির।

19 October 2025, 09:00 AM

Gangasagar Mela 2026: ​আসন্ন ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল জোর কদমে। আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে মেলা। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দফায় দফায় বৈঠক করছে জেলা প্রশাসন। শনিবার রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা সহ একাধিক ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরা গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন।

19 October 2025, 09:00 AM

Canning: স্ক্রাব টাইফাস এর আতঙ্ক ছড়ালো সুন্দরবন এলাকায়। আক্রান্ত হয়েছেন কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরীগঞ্জ এলাকার মীনা দাস। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ‘স্ক্রাব টাইফাস’ শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ টাইফাস থেকে। যার অর্থ হল ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট। মাইট পোকার কামড় থেকে এই রোগ মানবদেহে ছড়ায়। সাধারণত এই পোকা কামড়ালে সাথে সাথে কোনও ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব হয় না। এঁটুলি পোকার মতো দেখতে ট্রম্বিকিউলিড মাইটস বা টিক-এর মতো পরজীবী পোকার কামড় থেকে এই রোগের জীবাণু মানবদেহে ছড়ায়। 

19 October 2025, 09:00 AM

Road Accident: কালীপুজোর আগের দিন ভয়াবহ দুর্ঘটনা সবংয়ে। মুখোমুখি সংঘর্ষের পর দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল মালবোঝাই ডাম্পার। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গ্রাস করলো গোটা গাড়ি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল ও বিশাল পুলিস বাহিনী। রবিবার ভোর প্রায় ৪:৩০ নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের নীলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা। 

