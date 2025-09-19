Breaking News LIVE Update: মায়ের সঙ্গে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল সাতের অনু! বেপরোয়া গাড়ি এসে মেরে পালিয়ে গেল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: মায়ের সঙ্গে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল সাতের অনু! বেপরোয়া গাড়ি এসে মেরে পালিয়ে গেল...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Last Updated: Friday, September 19, 2025 - 08:41
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

19 September 2025, 08:45 AM

Russia Earthquake: ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কামচাটকা এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮। কম্পন অনুভূত হয়েছে কামচাটকার পেট্রোপাভলোভস্ক-কামচাটস্কি অঞ্চলে। শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে এবং প্রশাসন ইতিমধ্যেই সুনামি সতর্কতা জারি করেছে। 

19 September 2025, 08:45 AM

Chandrakona: চন্দ্রকোনার বেলগেড়িয়া গ্রামে ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রায় ৩৫ জন। ফুচকা খাওয়ার পর প্রায় সকলেরই বমি, পটি শুরু হয়। তাদের মধ্যে ১৫ জনকে ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়,বাকিরা গ্রামেই চিকিৎসা করায়।ফুচকার জলের মধ্যে বিষাক্ত কিছু ছিল যার জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসকরা জানায়।অসুস্থদের মধ্যে মহিলা পুরুষ ও শিশুও রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অসুস্থদের এখনও চিকিৎসা চলছে চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে। সেই হাসপাতালে অসুস্থদের দেখতে যান চন্দ্রকোনা বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক অরুপ ধাড়া।কথা বলেন অসুস্থদের সাথে,শারীরিক অবস্থান খোঁজ নেন।বিধায়ক জানান,ফুচকা খেয়ে অসুস্থদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলাম,চিকিৎসকের সাথে কথা বললাম।আগের থেকে শারীরিক অবস্থা ভালো,যাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে তাদের কয়েকজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে,বাকিরাও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।"

19 September 2025, 08:45 AM

Ghatal: রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পর ঘাটাল ও দাসপুরে পাঁচটি সুইসগেট তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে, এবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ঘাটাল পৌর এলাকায় তৈরি হবে দুটি পাম্প হাউস, ঘাটাল পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষ্ণনগর ও ঘাটাল পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড শ্রীরামপুর এলাকায়। আজ শ্রীরামপুর এলাকায় পাম্প হাউস তৈরির জায়গা ঘুরে দেখলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক উজ্জ্বল মাখাল, পৌরসভার চেয়ারম্যান তুহিন কান্তি বেরা সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

19 September 2025, 08:45 AM

Purulia: পুরুলিয়ায় শুরু হল পুলিসের রুট মার্চ। কুড়মি সম্প্রদায়ের ডাকা রেল ও রাস্তা অবরোধ অসাংবিধানিক এবং বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে কলকাতা উচ্চ আদালত। ঘটনার পর তৎপর রয়েছে পুলিস প্রশাসন। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং আইন ভঙ্গকারী কাজ আটকাতে পুরুলিয়ার মানবাজারে পুলিস রুটমার্চ শুরু করলেন। আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে রেল ও রাস্তা অবরোধে সামিল না হওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে পুরুলিয়া জেলা পুলিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

 

19 September 2025, 08:30 AM

Child Death: চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক শিশুর, ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘি থানার কোম্পানির ঠেকের কাছে। টিউশনি পড়ে বাড়ি ফিরছিল, মায়ের সঙ্গে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওই কেজি স্কুলে পড়া ছাত্রী। হঠাৎই রায়দিঘি থেকে একটি চারচাকা গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম অবস্থায় রায়দিঘি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ছাত্রীর নাম অনু সাঁতুয়া (৭)। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া, তবে কী গাড়ি মেরেছে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ইতিমধ্যে রায়দীঘি থানার পুলিস বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে। রাস্তার কোথাও যদি সিসি ক্যামেরা থাকে তাহলে তার মাধ্যমে জানা যাবে বলে জানা যায় পুলিস সূত্রে।

