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  • /LIVE Update: বিগ ব্রেক! রেজিনগরেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পথে মমতার প্রার্থী রবিউল!
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LIVE Update: বিগ ব্রেক! রেজিনগরেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পথে মমতার প্রার্থী রবিউল!

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- বেলেঘাটায় আক্রান্ত বিজেপি। আহত তিন। গুরুতর জখম এক মহিলা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 19, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:21 AM IST
LIVE Update: বিগ ব্রেক! রেজিনগরেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পথে মমতার প্রার্থী রবিউল!
19 September 2026 10:45 AM (IST)

Sumit Roy: মুখ খুলবে সুমিত রায়?

সুমিত রায়ের পুলিস হেফাজত শেষ। এবার মুখ খুলবেন সুমিত? সুমিত রায় সহ চার অভিযুক্তকে শালবনি মাম‍লায় আজ তোনা হবে আদালতে। ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত শেষ। আজ ফের সুমিতকে হেফাজতে চাইতে পারে পুলিস।

 

19 September 2026 10:30 AM (IST)

Mamata in Supreme Court: প্রতীক ফিরে পেতে মরিয়া মমতা সুপ্রিম কোর্টে

সুপ্রিম কোর্টে মমতার মামলা। পুরনো নাম, প্রতীক ফিরে পেতে মরিয়া তৃণমূল। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কী কোনও লাভ হবে? সূত্রের খবর, এখনও মামলা গৃহীত হয়নি। গৃহীত হলে আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ উপনির্বাচন সামনে। আর মামলা  দায়ের হলে উভয়পক্ষকে ডেকে নথি যাচাই করে তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন। 

 

19 September 2026 08:45 AM (IST)

Rejinagar by-election: রেজিনগর উপনির্বাচন

আজই রেজিনগর বিধানসভার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। কী হয়? সেদিকে নজর সব পক্ষের। নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর সবার নজর রেজিনগরের দিকে। রেজিনগরের কালীঘাট পন্থী তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী কী করেন সেদিকে নজর সকলের। নন্দীগ্রামের ভোটের থেকে রেজিনগরের ভোটের চরিত্র আলাদা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আসনে রাজনৈতিক সমীকরণ বুঝে এগোতে চাইছে কালীঘাট তৃণমূল।

19 September 2026 08:30 AM (IST)

Cooking Gas: e-KYC না করলে মিলবে না রান্নার গ্যাস

এখনও যাদের EKYC হয়নি তারা আর ঘরোয়া রান্নার গ্যাস নাও পেতে পারেন। বিক্রেতা এবং ডিলারদের কাছে অভ্যন্তরীণ বার্তা পাঠাল ইন্ডিয়ান অয়েল। এখনও আধার যাচাই হয়নি, কিন্তু আপদকালীন পরিষেবা হিসেবে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস অর্থাৎ ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার পেতে চান এমন গ্রাহককে এবার ডিলার অফিসে এসে আলাদা করে সেটা জানাতে হবে। তাঁকে বাজারদরে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হবে। বৈধ গ্রাহকদের ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার ৯৬৮ টাকায় দেওয়া হয়। যারা আধার ভেরিফায়েড গ্রাহক নন তাদের ২০০০ টাকা দামে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হতে পারে। এখনও যদি গ্রাহক EKYC করে নেন, তাহলে তাঁকে ৯৬৮ টাকা দামেই ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে। ৮ থেকে ১০ দিন পর বাজারমূল্য দিয়ে ঘরোয়া সিলিন্ডার কেনার অফিসিয়াল নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে বলে রান্নার গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলির সূত্রের খবর।

19 September 2026 08:30 AM (IST)

Fire at Kalna: কালনায় আগুন

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দুটি জুতোর দোকান ভূষ্মীভূত হল কালনার মন্তেশ্বরে মালডাঙ্গা বাজারে। কালনার মন্তেশ্বর ব্লকের মালডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় চলছিল বিশ্বকর্মা পুজো, এখানে বহু মানুষের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো, হঠাৎ সেই সময় দুটি জুতোর দোকানে আগুন লাগে, বাজারে ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভাবার চেষ্টা করলেও তাতে সফল না হওয়ায় , এক ঘণ্টার পর ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুটি দোকানে যা মালপত্র ছিল সমস্ত পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, জুতোর দোকান দুটি বন্ধ ছিল সেই অবস্থায় কী করে আগুন লাগে, কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

19 September 2026 08:30 AM (IST)

BJP workers are attacked: বেলেঘাটায় আক্রান্ত বিজেপি

বেলেঘাটায় আক্রান্ত বিজেপি। আহত তিন। গুরুতর জখম এক মহিলা। অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে এলাকারই কয়েকজন যুবক বেলেঘাটার কুলিয়াডাঙ্গা এলাকার বিজেপি কর্মী তারক সরকারের উপর চড়াও হয়। আক্রান্ত হয় তারকের মা সোমা সরকার সহ আরও এক বিজেপি কর্মী। ৃ

 

19 September 2026 08:30 AM (IST)

Saayoni Ghosh on by-election: উপনির্বাচনে এগিয়ে বিজেপি, দাবি সায়নীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ নেত্রী। আমার মনে হয় তিনি এই বিপন্ন অবস্থা সামলাতে পারবেন ।খাম দুই দলের প্রতীক। এটা ভোটারদের কাছে একটা বিভ্রান্তিকর বিষয় হতে পারে। বিরোধীরা বড়ই ছন্নছাড়া উপনির্বাচনের আগে। আমার মনে হয় রাজ্যে পালাবদলের পর রেজিমেন্টেড বিজেপি যে কাজ করছে তাতে উপনির্বাচনে তারাই এগিয়ে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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