/LIVE Update: বিগ ব্রেক! রেজিনগরেও প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পথে মমতার প্রার্থী রবিউল!

সুমিত রায়ের পুলিস হেফাজত শেষ। এবার মুখ খুলবেন সুমিত? সুমিত রায় সহ চার অভিযুক্তকে শালবনি মামলায় আজ তোনা হবে আদালতে। ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত শেষ। আজ ফের সুমিতকে হেফাজতে চাইতে পারে পুলিস।
সুপ্রিম কোর্টে মমতার মামলা। পুরনো নাম, প্রতীক ফিরে পেতে মরিয়া তৃণমূল। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কী কোনও লাভ হবে? সূত্রের খবর, এখনও মামলা গৃহীত হয়নি। গৃহীত হলে আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ উপনির্বাচন সামনে। আর মামলা দায়ের হলে উভয়পক্ষকে ডেকে নথি যাচাই করে তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন।
আজই রেজিনগর বিধানসভার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। কী হয়? সেদিকে নজর সব পক্ষের। নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর সবার নজর রেজিনগরের দিকে। রেজিনগরের কালীঘাট পন্থী তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী কী করেন সেদিকে নজর সকলের। নন্দীগ্রামের ভোটের থেকে রেজিনগরের ভোটের চরিত্র আলাদা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আসনে রাজনৈতিক সমীকরণ বুঝে এগোতে চাইছে কালীঘাট তৃণমূল।
এখনও যাদের EKYC হয়নি তারা আর ঘরোয়া রান্নার গ্যাস নাও পেতে পারেন। বিক্রেতা এবং ডিলারদের কাছে অভ্যন্তরীণ বার্তা পাঠাল ইন্ডিয়ান অয়েল। এখনও আধার যাচাই হয়নি, কিন্তু আপদকালীন পরিষেবা হিসেবে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস অর্থাৎ ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার পেতে চান এমন গ্রাহককে এবার ডিলার অফিসে এসে আলাদা করে সেটা জানাতে হবে। তাঁকে বাজারদরে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হবে। বৈধ গ্রাহকদের ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার ৯৬৮ টাকায় দেওয়া হয়। যারা আধার ভেরিফায়েড গ্রাহক নন তাদের ২০০০ টাকা দামে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হতে পারে। এখনও যদি গ্রাহক EKYC করে নেন, তাহলে তাঁকে ৯৬৮ টাকা দামেই ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে। ৮ থেকে ১০ দিন পর বাজারমূল্য দিয়ে ঘরোয়া সিলিন্ডার কেনার অফিসিয়াল নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে বলে রান্নার গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলির সূত্রের খবর।
বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দুটি জুতোর দোকান ভূষ্মীভূত হল কালনার মন্তেশ্বরে মালডাঙ্গা বাজারে। কালনার মন্তেশ্বর ব্লকের মালডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় চলছিল বিশ্বকর্মা পুজো, এখানে বহু মানুষের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো, হঠাৎ সেই সময় দুটি জুতোর দোকানে আগুন লাগে, বাজারে ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায় আগুন নেভাবার চেষ্টা করলেও তাতে সফল না হওয়ায় , এক ঘণ্টার পর ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুটি দোকানে যা মালপত্র ছিল সমস্ত পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, জুতোর দোকান দুটি বন্ধ ছিল সেই অবস্থায় কী করে আগুন লাগে, কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
বেলেঘাটায় আক্রান্ত বিজেপি। আহত তিন। গুরুতর জখম এক মহিলা। অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে এলাকারই কয়েকজন যুবক বেলেঘাটার কুলিয়াডাঙ্গা এলাকার বিজেপি কর্মী তারক সরকারের উপর চড়াও হয়। আক্রান্ত হয় তারকের মা সোমা সরকার সহ আরও এক বিজেপি কর্মী। ৃ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ নেত্রী। আমার মনে হয় তিনি এই বিপন্ন অবস্থা সামলাতে পারবেন ।খাম দুই দলের প্রতীক। এটা ভোটারদের কাছে একটা বিভ্রান্তিকর বিষয় হতে পারে। বিরোধীরা বড়ই ছন্নছাড়া উপনির্বাচনের আগে। আমার মনে হয় রাজ্যে পালাবদলের পর রেজিমেন্টেড বিজেপি যে কাজ করছে তাতে উপনির্বাচনে তারাই এগিয়ে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: নন্দীগ্রামের পর রেজিনগর। সঞ্চিতা প্রধান দে-পর এবার কি রবিউল? রেজিনগরে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পথে মমতার প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। প্রতীক হারাতেই খেলার মাঠে আরও একা মমতা।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ নেত্রী। আমার মনে হয় তিনি এই বিপন্ন অবস্থা সামলাতে পারবেন। বিরোধীরা বড়ই ছন্নছাড়া উপ নির্বাচনের আগে। আমার মনে হয় রাজ্যে পালাবদলের পর রেজিমেন্টেড বিজেপি যে কাজ করছে তাতে উপ নির্বাচনে তারাই এগিয়ে। বললেন NCPI সাংসদ সায়নী ঘোষ।
সুমিত রায়ের পুলিস হেফাজত শেষ। এবার মুখ খুলবেন সুমিত? সুমিত রায় সহ চার অভিযুক্তকে শালবনি মামলায় আজ তোনা হবে আদালতে। ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত শেষ। আজ ফের সুমিতকে হেফাজতে চাইতে পারে পুলিস।
বেলেঘাটায় আক্রান্ত বিজেপি। আহত তিন। গুরুতর জখম এক মহিলা। অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে এলাকারই কয়েকজন যুবক বেলেঘাটার কুলিয়াডাঙ্গা এলাকার বিজেপি কর্মী তারক সরকারের উপর চড়াও হয়। আক্রান্ত হয় তারকের মা সোমা সরকার সহ আরও এক বিজেপি কর্মী।
এখনও যাদের EKYC হয়নি তারা আর ঘরোয়া রান্নার গ্যাস নাও পেতে পারেন। বিক্রেতা এবং ডিলারদের কাছে অভ্যন্তরীণ বার্তা পাঠাল ইন্ডিয়ান অয়েল।
যুবভারতীতে রেড রান ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। ১০ কিলোমিটার এই ম্যারাথন দৌড়ে প্রায় ৪০০ জন ছেলে মেয়ে অংশগ্রহণ করে। দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগীরা আসে। মূলত এইডসের বার্তা দিতে এই ম্যারাথন দৌড়। এইডসের কোনও প্রতিশোধ হয় না। সমাজের সেই বার্তা তুলে ধরতে এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় বলে আয়োজকদের দাবি। আর এই ৪০০ প্রতিযোগিতার মধ্যে দুজন থেকে চারজন ন্যাশনাল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায়। চতুর্থ বর্ষ তাদের এই আয়োজন।
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