/Breaking News Live Updates: যাদবপুর তাণ্ডব গড়াল আদালতে! দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ, ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার এলাকায় ক্যাম্পাস এর বাইরে অশান্তি হলে যেতেই পারেন।। কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকা পোড়ানো বিজেপির সংস্কৃতি নয়। এবিভিপি বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয়। এবিভিপি বিজেপি জিন্দাবাদ বলে না।। পেশি শক্তির প্রদর্শন করবে দুটো ছাত্র সংগঠন এটা কাঙ্খিত নয়। দখল করতে চাইলে বিজেপি অনেক আগেই করতে পারত। বিজেপি সেসব করেনা।
বীরভূম জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ। আগামিকালই জেলা পরিষদের আস্থা ভোট ছিল। তার আগেই ইস্তফা দিলেন কাজল। বিধানসভা ভোটের পর ঋতব্রত শবিরে যোগ দিয়েছিলেন কাজল শেখ। সম্প্রতি তাঁকে বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়। ঋতব্রত তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমের জেলা সভাপতির পদ দেওয়া হয়। তার পর থেকেই আর সেভাবে কাজলকে দেখা যাচ্ছিল না।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ব্যাংকের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি কৃষ্ণারাও। ব্যাংকের অবস্থান পরিবর্তন। ব্যাংকের আইনজীবীকে ভৎসনা। আপনারা এইভাবে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন না। আপনারা প্রথমে বললেন কেওয়াইসির জন্য ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ। এখন বলছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এটা ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ বিষয় তাই ব্যাংক জানাতে পারছে না। বেলা বারোটার মধ্যে জানান কেওয়াইসি কি কি নথি জমা করতে হবে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।
বুধবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। এই মর্মে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনজীবী। আবেদনকারীর দাবি ইতিমধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ওই মামলার সঙ্গে গতকালের ঘটনাকে সংযুক্ত করে দ্রুত শুনানি গ্রহণ করা হোক। দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করলেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। মামলা দায়ের করে আসার পরামর্শ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির।
গতকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের প্রতিবাদে আজ মিছিল করছে এবিভিপি। সকাল ১১টা তাদের জমায়েত রয়েছে যাদবপুর থানায়। অন্যদিকে, বাম ছাত্ররা জমায়েত করবে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ডে।
অবশেষে গেপ্তার তারকেশ্বর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু।বর্তমানে ঋতব্রত তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তিনি। উত্তম কুণ্ডুকে একটি গুরুতর আর্থিক আত্মসাৎ এবং এক প্রোমোটারকে ভয় দেখিয়ে জমি আত্মসাতের মামলায় কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। উত্তম বেশ কিছুদিন ধরে পলাতক ছিলেন। আজ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের একটি দল কলকাতা থেকে উত্তম কুণ্ডুকে তারকেশ্বর PS Case No. 308/2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার করে। আগামিকাল তাকে চন্দননগর আদালতে পেশ করা হবে।
রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের হাতছাড়া, দখল নিল বিজেপি। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে বিজেপির মনিকা অধিকারি এবং সহ-সভাপতি হিসেবে নিতাই মণ্ডল নির্বাচিত হন।
পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ২২ জন নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী সদস্য এবং ৯ জন বিজেপির প্রতীকে জয়ী সদস্য ছিলেন। বিজেপির প্রার্থীরাই সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির ৩৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ২৭টি এবং বিজেপি ৯টি আসনে জয়লাভ করেছিল। তবে পরবর্তীতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে বুধবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদ বিজেপির দখলে চলে গেল।
এর আগে গত ১০ জুলাই সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে যথাক্রমে রূপালী দে সরকার এবং কবিতা ছেত্রী শৈব দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে প্রায় এক মাস ধরে সভাপতি পদটি কার্যত শূন্য ছিল। বুধবার রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে নতুন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
নবনির্বাচিত সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে ঘিরে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ফুলের মালা পরিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্রের তালে কর্মী-সমর্থকদের গেরুয়া আবিরে উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে পঞ্চায়েত সমিতি চত্বর।
মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে মোট ৭ বাংলাদেশি নাগরিকের। নিহত বাংলাদেশিদের মধ্যে ৪ জন কুষ্টিয়ার, ১ জন ঢাকার এবং ২ সাতক্ষীরার। কুষ্টিয়ার চারজন হলেন দেবাশীষ দত্ত (৩৯), তাঁর স্ত্রী আফসানা শারমীন (২৭), ছেলে শর্ণশীষ দত্ত (৩) ও শ্বশুর আক্রম হোসেন (৬০)। চিকিৎসার জন্য ১৫ দিন আগে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন। ঢাকার সাভারের যে ব্যক্তি মারা গেছেন তাঁর নাম আহমেদ বাবু (৩৭)। আর সাতক্ষীরার দুজন হলেন মহম্মদ মোস্তাক আলিমুজ্জামান ও রেবতী সরকার। তাঁরা সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের বাসিন্দা। যে দুজন ভারতীয় মারা গেছেন তারা হলেন ঝাড়খণ্ডের ১৯ বছরের হোটেল কর্মী সন্দীপ পাশওয়ান। দ্বিতীয়জন যোগনারায়ণ অগ্রবাল (৬৮), তাঁর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে।
মির্জা গালিব স্ট্রিটের দগ্ধ হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্রের খোঁজ এখনও পায়নি বেহালা থানার পুলিস। ১৫ বাই জি মির্জা গালিব স্ট্রিটের জমির মালিককে আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে নিউ মার্কেট থানা। হোটেল আপাতত সিল। সামনে পুলিসের রিবন। রাস্তায় গার্ড রেল। একই সঙ্গে শহরের একাধিক বাণিজ্যিক কাঠামোর নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পৃথক তদন্ত কমিটি বা SIT গঠনের কথাও ঘোষণা করেছে কলকাতা পৌরসভা। আদতে রেসিডেনসিয়াল, পরে চরিত্র বদল করে আংশিক কমার্শিয়াল। হোটেলটির যথাযথ বৈধ কাগজপত্র নেই বলেই প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। কী কারণে আগুন লেগেছিল, তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফরেনসিক গতকাল নমুনা সংগ্রহ করেছে। শুক্রবারের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার কথা। প্রাথমিক রিপোর্টে আগুনের উৎস এবং আগুন লাগার কারণ অনেকটা স্পষ্ট হতে পারে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে AIDSO পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বহিরাগত আরএসএস, এবিভিপি , এনএসএফ সহ গেরুয়া বাহিনীর যেভাবে তাণ্ডব চালিয়ে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের ওপর নৃশংস ভাবে আক্রমণ করল, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির পতাকা ব্যানার ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিল, ছাত্রীদের অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করলো এবং ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করল আমরা এই ঘটনার তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাচ্ছি। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসের গণতন্ত্র রক্ষার্থে আমরা সারা বাংলার ছাত্র জনতা সহ সর্বস্তরের জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।
ওই হামলার প্রতিবাদে যাদবপুর থানা বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। সেখান থেকে বেরিয়ে এবিভিপির ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা সোজা চলে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে। গেট খুলে সোজা ভেতরে ঢুকে যায়। অরবিন্দ ভবনের গেটে তালা ঝোলানো ছিল। সেখানেও পোড়ানো হয় বাম ছাত্র সংগঠনের পতাকা। অরবিন্দ ভবনের ভেতরে তখন বাম ছাত্র সংগঠনের কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভেতরেই ছিল। তাদের দাবি এবিভিপির সমর্থকেরা তাদের মারধর করে। এবি ভি পি এর ছাত্র সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চার নম্বর গেটের সামনে স্লোগান দিতে থাকেন। বাইরে তখন বিশাল পুলিস বাহিনী। এর প্রতিবাদে আজ গোলপার্ক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চার নম্বর গেট পর্যন্ত মিছিল করবে এবিভিপি।
বুধবার রাতে এবিভিপির বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন গুলির তরফে বুধবার জিবি মিটিং ডাকা হয়েছিল! কিন্তু ABVP-র দাবি বর্তমানে কোনও ছাত্র ইউনিয়ন নেই। তাহলে জিবি মিটিং ডাকা হয় কীভাবে। তারই প্রতিবাদ করে এবিভিপি। বিজেপি ছাত্র সংগঠনের দাবি ওই প্রতিবাদ করতেই তাদের উপরে চড়াও হয় ৭০-৮০ জন। এতে তাদের ৪ জন আহত হয়েছেন।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: বীরভূম জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কাজল শেখ। আগামিকালই জেলা পরিষদের আস্থা ভোট ছিল। তার আগেই ইস্তফা দিলেন কাজল। বিধানসভা ভোটের পর ঋতব্রত শবিরে যোগ দিয়েছিলেন কাজল শেখ। সম্প্রতি তাঁকে বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়। ঋতব্রত তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমের জেলা সভাপতির পদ দেওয়া হয়। তার পর থেকেই আর সেভাবে কাজলকে দেখা যাচ্ছিল না।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ব্যাংকের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ব্যাংকের আইনজীবীকে ভৎসনা। আপনারা এইভাবে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন না। আপনারা প্রথমে বললেন কেওয়াইসির জন্য ব্যাংক একাউন্ট ফ্রিজ। এখন বলছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জন্য অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এটা ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ বিষয় তাই ব্যাংক জানাতে পারছে না। বেলা বারোটার মধ্যে জানান কেওয়াইসি কি কি নথি জমা করতে হবে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।
বুধবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। এই মর্মে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনজীবী। আবেদনকারীর দাবি ইতিমধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ওই মামলার সঙ্গে গতকালের ঘটনাকে সংযুক্ত করে দ্রুত শুনানি গ্রহণ করা হোক। দ্রুত শুনানির আবেদন গ্রহণ করলেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। মামলা দায়ের করে আসার পরামর্শ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির।
গতকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের প্রতিবাদে আজ মিছিল করছে এবিভিপি। সকাল ১১টা তাদের জমায়েত রয়েছে যাদবপুর থানায়। অন্যদিকে, বাম ছাত্ররা জমায়েত করবে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ডে।
এবিভিপির বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে তুলকালাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এখন কোনও ইউনিয়ন নেই তার পরেও কীভাবে ডাকা হয়েছে জিবি মিটিং। এনিয়েই বিবাদ। গভীর রাত পর্যন্ত উত্তেজনা। এবিভিপির অভিযোগ তাদের উপরে চড়াও হয়েছিল ৭০-৮০ জন। এর প্রতিবাদে আজ গোলপার্ক থেকে মিছিল করবে এবিভিপি। মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এই দায় কার, এনিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অনেকে কাঠগড়ায় তুলছেন প্রাক্তন মেয়রকে। এখনও অধরা হোটেল মালিক। অবশেষে গেপ্তার তারকেশ্বর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু।বর্তমানে ঋতব্রত তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তিনি। এর পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES