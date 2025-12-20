Breaking News LIVE Update: ঘন কুয়াশার জেরে নামতে পারল না চপার! সড়কে পথে তাহেরপুরের উদ্দেশ্য মোদী...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Last Updated: Saturday, December 20, 2025 - 12:06
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

20 December 2025, 09:00 AM

Jhargram: ঠান্ডায় কাঁপছে ঝাড়গ্রাম। আকাশের মুখভার। সকাল বেলা ঘুমথেকে উঠেই ঝাড়গ্রাম বাসীর প্রাপ্তি মেঘলা আকাশ। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় নাজেহাল ঝাড়গ্রামবাসী। বাধ্য হয়ে যাদের বাইরে বেরোতে হচ্ছে শীত থেকে বাঁচতে গরম চা আর আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের কিছুটা গরম করে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। কনকনে ঠান্ডায় প্রয়জন না পরলে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।

20 December 2025, 09:00 AM

Purulia: ফুটপাতহীন পুরুলিয়া পৌরসভায় নিত্যদিন যানজটের সমস্যা, ড্রেন ও রাস্তা অপরিষ্কার, খোলা মুখ নল দিয়ে অবিরত গড়িয়ে পড়ছে পানীয় জল । পরিসংখ্যানহীন টোটোর দৌরাত্বে নাজেহাল শহরের বাসিন্দারা। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন অবৈধ দখলদাররা। এর জেরে যানজটের সমস্যা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে পৌরবোর্ড টানাপোড়েনের জেরে সাধারণ পৌর পরিষেবা না পাওয়ায় ক্ষোভ জমেছে শহরবাসীর মনে। নাগরিক পরিষেবা দিতে পুরুলিয়া পৌরসভার বোর্ড ব্যর্থ থাকায় সেই বোর্ডকে বাতিল করে প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর। গত বুধবার পুরুলিয়া পৌরসভার প্রশাসকের দ্বায়িত্ব নিয়েছেন পুরুলিয়া সদর মহকুমা শাসক উৎপল কুমার ঘোষ। এবার হয়তো সাধারণ নাগরিক পরিষেবা পাবে পৌরবাসী, আশার আলো দেখছেন পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দারা। পাল্টা অনৈতিক ভাবে বোর্ড বাতিল করে প্রশাসক বসানোয় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বিজেপি কাউন্সিলাররা। প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ায় আরও হয়রানির শিকার হবে সাধারণ মানুষ। 

20 December 2025, 09:00 AM

Amit Malviya: অমিত মালব্যের মন্তব্যে নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি বিঘ্নের অভিযোগ, নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ তৃণমূলের। ভিন রাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া এক নক্কারজনক ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের মন্তব্য ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে, এমনকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও নষ্ট হতে পারে—এই অভিযোগ তুলে নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল মুখ্যপত্র তন্ময় ঘোষ। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, ওই মন্তব্যের জেরে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় থাকা সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিস প্রশাসনের কাছে দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ।

20 December 2025, 09:00 AM

SIR in Bengal: রি ভেরিফাই লজিকাল ডিসক্রিপেন্সিস। আজ সকাল থেকে বি এল ও অ্যাপে নতুন অপশন। যে ৩২ লক্ষের কাছাকাছি  আনম্যাপ রয়েছে, তার মধ্যে অনেকেরই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি রয়েছে.। অর্থাৎ নামের বানান ভুল বা বাবার সাথে বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম। এদের ডেটা আবার চেক করার জন্যই বিএলও অ্যাপে এই নতুন অপশন। বি এল ও যাচাই করবেন এই ধরনের ভোটারদের এবং নিশ্চিত করবেন যে ২০০২ তে এই ভোটার ছিলেন তবে সামান্য ভুলের জন্য ২০২৫ সালের ম্যাপিং করানো যায়নি। বিয়ে লোকে একটা আন্ডারটেকিং ও দিতে হবে। সেক্ষেত্রে এই ভোটারদের আর হিয়ারিং এ ডাকা হবে না।

20 December 2025, 09:00 AM

Bangladesh Violence: ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এর নেত্রী ফতিমা তসনিম জুমা জানিয়েছেন পরিবারের অনুরোধ মেনে নজরুলের পাশে সমাধিস্থ করা হচ্ছে হাদিকে। গত ১২ ডিসেম্বর সেন্ট্রাল ঢাকায় রিকশায় চেপে নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময়, হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। তাঁর মাথায় গুলি লাগে তাঁর। প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। পরিস্থিতির অবনতি হলে সিঙ্গাপুরের এভার কেয়ার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স করে স্থানান্তরিত করা হয় হাদিকে। পরশু বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টা নাগাদ সেখানেই মারা যান তিনি। আর তাঁর মৃত্যুকে ঘিরেই নতুন করে অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

20 December 2025, 09:00 AM

Bangladesh Violence: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে আজ রাষ্ট্রীয় শোক। শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসের। ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুর থেকে দেশে এসে পৌঁছেছে হাদির দেহ। শনিবার দুপুর ২টোয় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তাঁর জানাজা সম্পন্ন হবে। এর পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে সমাহিত করা হবে হাদিকে। পরিবারের অনুরোধ মেনেই নজরুলের পাশে হাদিকে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত। 

