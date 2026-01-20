Breaking News LIVE Update: বিজেপির নতুন সভাপতি নীতিন নবীন! মাত্র ৪৫ বছর বয়সেই পদ্মচূড়ায়...

20 January 2026, 09:00 AM
Bardhaman: রাস্তা নির্মাণে চরম গড়িমসি, প্রশাসনিক উদাসীনতায় ভোগান্তিতে এলাকার বাসিন্দারা। রাস্তা নির্মাণে চরম ধীরগতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ন'মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম সড়ক যোজনার বোর্ড লাগানো হলেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি প্রায় নেই বললেই চলে। নিয়ম অনুযায়ী এখনও তিন মাস সময় বাকি থাকলেও রাস্তার সিকি অংশের কাজও সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ। পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ নম্বর ব্লকের ভাসাপুর জিটি রোড থেকে সিমাসিমি পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তার পুনর্নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ কোটি ২৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০২৫ সালের ২৫ মার্চ কাজ শুরুর কথা থাকলেও, বাস্তবে নয় মাস পেরিয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি বলে স্থানীয়দের দাবি।
Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা। শহরের এবিপিসি ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন সহ বিশিষ্টজনেরা। জলপাইগুড়ি জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ও জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ৭০ টি স্টল রয়েছে এই মেলায় এছাড়াও রয়েছে খাবারের বিভিন্ন স্টল। ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলবে বলে উদ্যোক্তারা জানান। বিভিন্ন হাতের কাজের সামগ্রী নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেলায় আগত সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলারাও সরকারের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খুশি প্রকাশ করেন।
SIR in Bengal: এস আই আর এর হয়রানির শিকার বিডিও অফিসে কেউ স্ত্রীর ঘাড়ে ভর দিয়ে কেউবা এক পায়ে লাইনে দাঁড়িয়ে এভাবেই বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ ব্যক্তিরা আবার বাচ্ছা কলে নিয়ে মা, হয়রানির শুনানিতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে এই দৃশ্য উঠে আসল।
Abhishek Banerjee: ডায়মন্ড হারবার সেবাশ্রয় ক্যাম্পের পরিদর্শন করতে আসবেন। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার আগে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক ও পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ সেবাশ্রয় ক্যাম্প পরিদর্শন করেন ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষের স্বাস্থ্যপরিসেবা দেওয়া হয়েছে। সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা তে মানুষের সেবা জন্য সেবাশ্রয় ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে যা শেষ পর্যায়ে এসেছে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভাতে ডায়মন্ডহারবার এস ডি ও মাঠ সেবাশ্রয় ক্যাম্পে মডেল ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। সেই মডেল ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারই প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে।
Mal Block: বারবার প্রশাসন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও নদী দূষণ রোধ করা যাচ্ছে না। মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম এলাকায় চেল নদীতে ফের চরম পরিবেশ দূষণের চিত্র সামনে এল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কয়েকশো মৃত বয়লার মুরগি নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুধু মৃত মুরগিই নয়, নিয়মিতভাবে আশপাশের বাড়ি ও দোকানের ময়লা-আবর্জনাও নির্বিচারে ফেলা হচ্ছে চেল নদীতে। এর ফলে নদীর জল মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিবেশপ্রেমী ও সাধারণ মানুষ।
Bantala Fire Incident: বানতলার লালকুঠি এলাকায় বিধ্বংসী আগুন। প্লাস্টিকের গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন। সাড়ে ৩ ঘণ্টার চেষ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে।
SIR in Bengal: কেশপুরে ৪৯ হাজার ভোটারকে নোটিশ পাঠাতে চলেছে কমিশন। নোটিস পাচ্ছেন তৃণমূল নেতা মহম্মদ রফিক সহ তার পরিবার। বিজেপির দাবি, ৬০ হাজার নাম বাদ যাবে কেশপুর বিধানসভায়। পাল্টা নির্বাচন কমিশনকে নির্যাতন কমিশন বলে নিশানা তৃণমূলের।
TMC Clash: পর্ণশ্রী কলেজে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সরস্বতী পুজো ঘিরে ২ পক্ষের মারপিট। ২ পক্ষের বেশকয়েকজন আটক। মধ্যরাতে থানায় গেলেন রত্না চট্টোপাধ্য়ায়।
Nitin Nabin: বিজেপির নতুন সভাপতি নীতিন নবীন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সেই পদ্মচূড়ায় নীতিন। বিজেপির ইতিহাসের অন্যতম তরুণ সভাপতি। বয়স কম হলেও সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা। আগে পটনা পূর্ত দফতরের মন্ত্রী ছিলেন নীতীন। বিহারে কায়স্থদের অন্যতম প্রধান নেতা।