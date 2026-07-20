Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /LIVE Update: দুর্বল নিম্নচাপের জের! আজ থেকেই দুর্যোগের মুখে বাংলা
Live Now

LIVE Update: দুর্বল নিম্নচাপের জের! আজ থেকেই দুর্যোগের মুখে বাংলা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:12 AM IST
LIVE Update: দুর্বল নিম্নচাপের জের! আজ থেকেই দুর্যোগের মুখে বাংলা
20 July 2026 08:15 AM (IST)

Canning Incident

ক্যানিংয়ে এক যুবকে  ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং সাতমুখী মাছ বাজারে গত রবিবার রাতে। যুবকের নাম জাকারিয়া শেখ ( ২২ )। যুবকের বাড়ি ওই এলাকায় জয়রামখালি গ্রামে। অভিযোগ দের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ক্যানিং থানার পুলিস। তবে কী কারণে এভাবে পিটিয়ে খুন করা হল পরিবারের তরফ থেকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। তবে কোনো শত্রুতার জেরে এই খুন করা হয়েছে বলে অনুমান। 

20 July 2026 08:15 AM (IST)

Kalighat TMC

রাজ্য পুলিসের মতো ইডি মালাতেও কি কালীঘাট তৃণমূল সুযোগ পাবে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লেনদেন করার? আজ কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলায় রায়দান। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য।

20 July 2026 07:45 AM (IST)

Jalpaiguri

শ্রাবণের প্রথম সোমবার। ভক্তদের জল্পেস ঢল মন্দিরে। তিস্তা ঘাটে স্নান করে জল নিয়ে পুজো দিয়ে জল্পেশের উদ্দেশ্যে ভক্তরা। শুভেন্দু সরকারের ঘোষণা মতে উত্তরবঙ্গে এই প্রথম জল্পেশ মন্দির ও তিস্তা নদী ঘাটে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি, শ্রাবণী মেলায় বড় চমক দর্শনার্থীদের জন্য। ইতিহাস গড়তে চলেছে উত্তরবঙ্গ। এই প্রথমবার হেলিকপ্টার থেকে আকাশপথে পুষ্পবৃষ্টির সাক্ষী হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দির ও তিস্তার ঘাট। প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ প্রথমে তিস্তা ব্রিজ ঘাটে পূর্ণার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। এরপর হেলিকপ্টার সরাসরি পৌঁছে যাবে জল্পেশ মন্দিরের আকাশে, সেখানেও ভক্তদের ওপর ঝরবে পুষ্পধারা। আকাশ থেকে শিবের এই আশীর্বাদ দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত।

20 July 2026 07:30 AM (IST)

Paschim Bardhaman

বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে একের পর এক নেতা কর্মীরা তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে থাকে। রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও ক্রমশ শক্তি বাড়ছে কংগ্রেসের। বিগত দিনে কাঁকসায় বেশ কয়েকবার বিভিন্ন দল থেকে কর্মী সমর্থকরা কংগ্রেসে যোগদান করে।ফের কাঁকসায় ৫০ টি পরিবার বিভিন্ন দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করে।এদিন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী তাদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেয়।

20 July 2026 07:30 AM (IST)

Weather Update

২১ জুলাই মঙ্গলবার থেকে ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আজ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় একাধিক স্পেলে হালকা মাঝারি বা দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা। আজ ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত এর আশঙ্কা। পার্বত্য এলাকায় ভূমিধস ও প্লাবনের আশঙ্কা। পরশু বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরে।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গোল্ডেন বল-বুট-গ্লাভস! ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা পুরস্কারের মঞ্চে কে কাকে টেক্কা দিলেন?
FIFA World Cup 2026 awards8 min ago
2
Spain vs Argentina43 min ago
3
West bengal1 hr ago
4
FIFA World Cup 2026 Final6:57 PM IST
5
Sonam Wangchuk Hunger StrikeJul 19