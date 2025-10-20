English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: '৯৯ শতাংশ বলে যাচ্ছি, ময়নাতে আমিই প্রার্থী'! ভোটের আগেই আত্মবিশ্বাসী অশোক দিন্দা...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Monday, October 20, 2025 - 09:14
Breaking News LIVE Update: '৯৯ শতাংশ বলে যাচ্ছি, ময়নাতে আমিই প্রার্থী'! ভোটের আগেই আত্মবিশ্বাসী অশোক দিন্দা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

20 October 2025, 09:15 AM

Canning: অটো-ইঞ্জিন ভ্যান সংঘর্ষে গুরুতর জখম হল ৫ জন।  সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং-বারুইপুর রোডের আমড়াবেড়িয়া এলাকায়। খবর পেয়ে ক্যানিং ট্রাফিক পুলিস ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। জখমদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় ও পুলিস সুত্রের খবর এদিন সকালে ক্যানিংয়ের তালদির খাসকুমড়োখালি গ্রাম থেকে ইঞ্জিন ভ্যানে চেপে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, আমির হোসেন মোল্লা ও আজিবর সেখ’রা। সেই সময় বারুইপুর থেকে একটি যাত্রীবাহী অটো ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল। আমড়াবেড়িয়া সিনেমা হলের কাছে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় ইঞ্জিন ভ্যানের তিনজন ও অটোর ইন্দ্রজিত সরদার,সাগর মন্ডল। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং ট্রাফিক পুলিস ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। স্থানীয়দের সহযোগীতায় জখমদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।

20 October 2025, 09:15 AM

Birbhum: বীরভূমের সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম শেখ আব্বাস উদ্দিন, বাড়ি সিউড়ির মাদ্রাসা পল্লীতে। পেশায় তিনি ফল বিক্রেতা ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আব্বাস উদ্দিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, এরপর থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে পরিবারের কাছে খবর আসে যে, বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তাঁর দেহ পড়ে আছে। পরিবারের সদস্যরা গিয়ে দেখেন, দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, আব্বাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুমন গতকাল সকালে ফোন করে তাকে ডেকেছিল। তারপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। পরিবার দাবি করেছে, সুমনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুরো ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন হবে। পুলিস ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, এটি খুনের ঘটনা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

20 October 2025, 09:15 AM

Road Accident: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, স্কুটির সঙ্গে চার চাকার মুখোমুখি সংঘর্ষ গুরুতর আহত স্কুটিচালকসহ চার চাকা গাড়ি দুই। নিয়ে যাওয়া হলো স্থানীয় গদামথুর  প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্কুটি চালকের অবস্থা অবনতি হয়  কলকাতার স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত স্কুটি চালকের কোন পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মিলন মোড়ের দিক থেকে রামগঙ্গা রোড ধরে চার চাকার গাড়িতে ড্রাইভার সহ চারজন প্রচন্ড গতিতে রামগঙ্গার দিকে আসছিল, হঠাৎ করে গঞ্জের বাজার আদর্শ বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামের রাস্তা থেকে একটি স্কুটি রাস্তার উপরে উঠে আসে। চার চাকার চাল সজোরে স্কুটি থেকে ধাক্কা মেরে পাশে নয়নজলিতে গিয়ে ধান খেতে পড়ে, গাড়িটি সম্পূর্ণ পাল্টি খায়। স্থানীয় লোকজন দৌড়ে এসে গাড়ির ভিতর থেকে কোনো রকমে সবাইকে উদ্ধার করে এবং স্কুটি চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসে। স্কুটিতে  ছিল প্রায় ৫৫ বছরের এক ব্যক্তি, যার অবস্থা আশঙ্কাজনক পরিচয় এখনো জানা যায়নি। খবর পেয়ে পাথর প্রতিমা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে আসে ইতিমধ্যেই গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

20 October 2025, 09:15 AM

Kolkata Metro: কালীপুজোয় বেশি রাতেও মেট্রো। শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর অতিরিক্ত মেট্রো। রাত ১০টা ৫১: দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম। রাত ১১: শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর।

20 October 2025, 09:15 AM

Sonarpur: সোনারপুরে পাঁচ বছরের নাবালিকার দেহ উদ্ধার। খুন না দুর্ঘটনা? দাদু-দিদা ও পরিচারিকা আটক। শিশুর মা-বাবা কাজের কারণে বাড়িতে ছিলেন না। মৃতদেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়ায় খুনের আশঙ্কা। দাদু-দিদা ও পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক।

20 October 2025, 09:15 AM

Weather Update: ভাইফোঁটা মিটতেই হাওয়া বদল। শুক্রবার শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত তৈরির আশঙ্কা। ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। আপাতত বাংলায় মেঘমুক্ত আকাশ। সাময়িক ফিরবে হেমন্তের আদর্শ পরিবেশ।

20 October 2025, 09:00 AM

Ashok Dinda: ভোটের আগেই নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা অশোক দিন্দার। ‘বিধানসভা ভোটে ময়না কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হব’। ময়নায় প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে আত্মনবিশ্বাসী অশোক দিন্দা। দল ঠিক করেনি কে কোথায় দাঁড়াবে, বলেন অশোক। ‘নাইন্টি-নাইন শতাংশ বলে যাচ্ছি, ময়নাতে আমিই প্রার্থী’।

 

