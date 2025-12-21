English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে ভারত বিরোধী আন্দোলন! এদিকে আবার চিকিৎসা নিতে ভারতই ভরসা...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, December 21, 2025 - 08:54
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

21 December 2025, 09:00 AM

Sujit Bose: যুবভারতীতে মেসি ইভেন্টে বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস। মেসি ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ীকে এই প্রশ্নের উত্তরে সুজিত বোস বলেন, বিষয়টি তদন্তে রয়েছে। সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তবে একটা কথা বলব আমাদের সরকারের আমলে অনেক বড় বড় ইভেন্ট হয়েছে। স্টেডিয়ামের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমিটি করেছেন তাই আমি আলাদা করে কিছু বলবো না।। তবে ভালো লাগছে, মেসি যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছে সেই মূর্তি ওঁর ভালো লেগেছে। ওঁর ভিডিয়োতে দিয়েছে। অনেকে সমালোচনা করছেন ঠিকই তবে সে সংখ্যাটা ২-১ জন। 

21 December 2025, 08:45 AM

Canning: ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমা বিল্ডিং চত্বরে এক নাবালিকার হাত ধরে টানাটানি করার অভিযোগে,আটক টোটো চালক,তদন্তে ক্যানিং থানার পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ক্যানিং মাতৃমা হাসপাতালে বাসন্তী এলাকায় নাবালিকার পরিবারের একজন অসুস্থ হয়ে ভর্তি থাকে হাসপাতালে। নাবালিকাও হাসপাতালে থাকে। এরপর এক টোটো চালক ওই নাবালিকাকে বিভিন্ন সময় খারাপ ইঙ্গিত করে, ফোন নম্বর নিয়ে অশ্লীল ভাষায় কথা বলে এমনকী হাত ধরে টানাটানি করা হয় বলে  নাবালিকা অভিযোগ করে। এরপর ক্যানিং থানার পুলিস তড়িঘড়ি ওই টোটো চালকের রাতে আটক করে। এই ঘটনায় ক্যানিং মাতৃমা হসপিটাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। 

21 December 2025, 08:45 AM

Jalpaiguri Weather: ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি। কনকনে শীত জেলা জুরে অনুভব হচ্ছে।কুয়াশার কারণে রাস্তায় জ্বালিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। উত্তরে শীতের দাপট। কুয়াশা চাদরে মোরা জলপাইগুড়ি। ভোর থেকেই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বানারহাট , ধুপগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার কুয়াশা চাদরে মোরা। শীতের দাপট বাড়ছে। ১১ ডিগ্রির আশপাশে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে। সামনেই বড়দিন ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষে বিভিন্ন চার্চগুলো সেজে উঠেছে। শরীর গরম করে নিতে আগুন পোহাচ্ছে মানুষজনেরা। শীতের পোশাক ধারণ করেই রাস্তায় বেরোচ্ছে সকলেই। শীতের আনন্দ লটে পটে নিতে জেলার পর্যটন স্থল গুলোতে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। কুয়াশার দাপট অব্যাহত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দাপট বাড়ছে। অন্যান্য দিনের মত আজ দেখা নেই সূর্যের। ঠান্ডায় জবুথবু জলপাইগুড়ি জেলাবাসী।

21 December 2025, 08:45 AM

Purulia: পুরুলিয়া পৌরসভার পর এবার ঝালদা পৌরসভায় শোকজ নোটিশ রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের। নাগরিক পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থ, পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা, রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, অনলাইনে মিউটেশন চালু না করা সহ একাধিক বিষয়ে জবাবদিহি চেয়ে ঝালদা পৌরবোর্ডকে নোটিশ পাঠিয়েছে রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর। বোর্ড অফ কাউন্সিলরের সভা ডেকে আগামী সাত দিনের মধ্যে সেই শোকজের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে ঝালদা পৌরসভায়।

21 December 2025, 08:45 AM

Lord Hanuman Controversy: হনুমানজির পুজো ঘিরে হাইকোর্টের নির্দেশেও কাটল না জট, পুজোকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানোতোর।শেষমেষ আদালতের নির্দেশে অনুষ্ঠান। হনুমানজির পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের রায়ের পরেও দীর্ঘ সময় ধরে জটিলতা অব্যাহত থাকল পাঁশকুড়ায়। বিজেপি নেতা সিন্টু সেনাপতির উদ্যোগে হনুমানজির পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত মাঠকে কেন্দ্র করেই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

21 December 2025, 08:45 AM

Medinipur: মোটরসাইকেল আরোহী সঙ্গে সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ২। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত্রে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কেরানীচটি ফড়িংডাঙ্গা এলাকায়। জানা গিয়েছে, সিটি কলেজের ছাত্র রাজীব পাল ল্যাবে কাজ করেন,  সাইকেলে করে রাজীব ভাড়া বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এক বাইক আরোহীর সঙ্গে। সংঘর্ষের ফলে দুজনেই রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যায় সাইকেল, ক্ষতিগ্রস্ত হয় মোটরসাইকেলটিও। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে যায় মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিস। পুলিস এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে আহত সাইকেল আরোহী ছাত্র ও মোটরবাইক আরোহীকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য মোটর বাইক আরোহী মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেই কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সাইকেল আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তারা। পুলিস মোটরবাইক ও সাইকেল দুটোই আটক করে নিয়ে গেছে।

21 December 2025, 08:45 AM

Road Accident: স্ত্রী সন্তান কে নিয়ে বাইক রাইডিং করে কলকাতা থেকে ওড়িশা যাওয়ার পথে পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হল স্বামী এবং স্ত্রী, আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছে তাদের শিশু সন্তান। ঘটনাটি ঘটেছে পিংলার মাদপুরে। জানা গিয়েছে, একদল বাইক রাইডার যাচ্ছিল ওড়িশার পুরীর উদ্দেশ্যে। খড়্গপুর ২ নং ব্লকের মাদপুরে ১৬ নং জাতীয় সড়কের ওপর এই পথ দূর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাম্বুলেন্স আহতদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম পার্থসারথি ঘোষ এবং সুপর্ণা ঘোষ। এনাদের বাড়ি বেহালায় বলে জানা গেছে।

21 December 2025, 08:45 AM

Jalpaiguri: ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধী স্লোগান ও বিক্ষোভ নতুন মাত্রা পেয়েছে। ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে একদিকে যখন বাংলাদেশের মৌলবাদীদের ভারত বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে, ঠিক তখনই অন্য এক চিত্র ধরা পড়ল ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা লাগোয়া কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে। চিকিৎসার জন্য একাধিক বাংলাদেশি নাগরিক কয়েকদিন আগে ভিসা পাসপোর্টে ওই সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁদের দাবি, ভারতে উন্নত ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে বলেই তাঁরা এখানে এসেছেন। চিকিৎসা নিতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, তাঁরা ভারত বিরোধী নন। তাঁদের মতে, যারা স্লোগান দিচ্ছেন, তারাই বলতে পারবেন কেন এই বিক্ষোভ। এই দ্বৈত বাস্তবতা আবারও প্রমাণ করে, মৌলবাদী রাজনৈতিক উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠে দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা আজও অটুট। ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও মানবিক যোগাযোগ—সব মিলিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হোক, এটাই চান দুইপারের সাধারণ মানুষ।

