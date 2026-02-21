Breaking News LIVE Update: অভিষেকের হাত ধরেই জোড়াফুলে প্রতীক-উর? আনুষ্ঠানিক দলবদল কি আজই?

21 February 2026, 08:45 AM
Purulia: অনুমোদন ছাড়াই রাজ্য সড়ক অবরোধ করে মানুষকে হয়রানি করায় বিজেপি নেতৃত্ব সহ ৩০০ জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করলো পুলিস। বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোয় মামলা উপহার দিচ্ছে পুলিস, বলে কটাক্ষ বিজেপি নেতৃত্বের। ঘটনায় পুলিসের পদক্ষেপ সমর্থন তৃণমূল নেতৃত্বের।
Jalpaiguri: ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে প্রার্থী বাছাই শুরু করল কংগ্রেস। জলপাইগুড়িতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিলেন এআইসিসির তরফে এরাজ্যে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়া প্রকাশ জোশি। এগুলো কটাক্ষ করে কংগ্রেসকে নিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন বিরোধীরা।
Purba Bardhaman: বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে ফের উত্তেজনা পূর্ব বর্ধমানে। শক্তিগড়ের জোতরামে মুখোমুখি বিজেপি-তৃণমূল। ধাক্কাধাক্কি, মারধরের অভিযোগ দু’পক্ষেরই। ঘটনাস্থলে শক্তিগড় থানার পুলিস। থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি, তৃণমূলের।
Bangladesh: ভাষা দিবসেও হিংসার বিরাম নেই বাংলাদেশে। শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। ছিঁড়ে ফেলা হয় রুমিনের দেওয়া পুষ্পস্তবক। সরাইল শহিদ মিনারে তীব্র উত্তেজনা। প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ।
Weather Update: গরমের ট্রেলার শুরু ফেব্রুয়ারিতেই! ২০২৬-এর গরম ছাপিয়ে যাবে ২০২৪-এর রেকর্ড। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টির সম্ভাবনা। দোলে তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৬ ডিগ্রির ঘরে।
Bardhamnan: ফিল্মি কায়দায় বর্ধমান শহরে চুরি! বাড়িতে ঢুকে লুট গয়না, নগদ টাকা। ভাইরাল চুরির সিসিটিভি ফুটেজ। খোয়া গিয়েছে নগদ ৭৫ হাজার টাকা, ১২ ভরি সোনা। বর্ধমানের অফিসার্স কলোনির ঘটনা।
Bangladesh: পালাবদলের পর আরও এক ২১ ফেব্রুয়ারি। ২০০৬ সালের পর আবার ক্ষমতায় BNP। দেড় বছর পর বাংলাদেশ পেয়েছে নির্বাচিত সরকার। কোন পথে একুশে পালন তারেকের বাংলাদেশে? ভাষার লড়াই আজও প্রাসঙ্গিক বদলে যাওয়া বাংলাদেশে?
Donald Trump: শুল্ক গুঁতোয় বেসামাল ট্রাম্প! ট্রাম্পের ট্যারিফ-বাণ ভোঁতা আদালতে। শুল্ক-স্বেচ্ছাচারিতা আইন বিরুদ্ধে। সাফ জানিয়ে দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। এবার কোন হাতিয়ারে হম্বিতম্বি ডনের?
SIR: সুপ্রিম নির্দেশে হাইকোর্টে বিশেষ বৈঠক। এক টেবিলে CEO, মুখ্যসচিব, DG। বাকি প্রক্রিয়া শেষ করতে সাহায্য করবেন DM, SP-রা। ১০ দিনের মধ্যে SIR প্রক্রিয়া শেষের নির্দেশ।
Pratik Ur Rahaman: আগামীকালই প্রতিকুর রহমান তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিতে পারেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাত ধরেই প্রতিকূল তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করতে চলেছেন? আগামীকাল অভিষেকের সাংগঠনিক বৈঠকে দেখা যেতে পারে প্রতিকূর রহমানকে।