English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: অভিষেকের হাত ধরেই জোড়াফুলে প্রতীক-উর? আনুষ্ঠানিক দলবদল কি আজই?

Breaking News LIVE Update: অভিষেকের হাত ধরেই জোড়াফুলে প্রতীক-উর? আনুষ্ঠানিক দলবদল কি আজই?

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Saturday, February 21, 2026 - 08:43
Comments |
Breaking News LIVE Update: অভিষেকের হাত ধরেই জোড়াফুলে প্রতীক-উর? আনুষ্ঠানিক দলবদল কি আজই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

21 February 2026, 08:45 AM

Purulia: অনুমোদন ছাড়াই রাজ্য সড়ক অবরোধ করে মানুষকে হয়রানি করায় বিজেপি নেতৃত্ব সহ ৩০০ জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করলো পুলিস। বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোয় মামলা উপহার দিচ্ছে পুলিস, বলে কটাক্ষ বিজেপি নেতৃত্বের। ঘটনায় পুলিসের পদক্ষেপ সমর্থন তৃণমূল নেতৃত্বের।

21 February 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে প্রার্থী বাছাই শুরু করল কংগ্রেস। জলপাইগুড়িতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিলেন এআইসিসির তরফে এরাজ্যে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়া প্রকাশ জোশি। এগুলো কটাক্ষ করে কংগ্রেসকে নিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন বিরোধীরা।

21 February 2026, 08:45 AM

Purba Bardhaman: বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে ফের উত্তেজনা পূর্ব  বর্ধমানে। শক্তিগড়ের জোতরামে মুখোমুখি বিজেপি-তৃণমূল। ধাক্কাধাক্কি, মারধরের অভিযোগ দু’পক্ষেরই। ঘটনাস্থলে শক্তিগড় থানার পুলিস। থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি, তৃণমূলের।

21 February 2026, 08:45 AM

Bangladesh: ভাষা দিবসেও হিংসার বিরাম নেই বাংলাদেশে। শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। ছিঁড়ে ফেলা হয় রুমিনের দেওয়া পুষ্পস্তবক। সরাইল শহিদ মিনারে তীব্র উত্তেজনা। প্রতিবাদে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ।

21 February 2026, 08:45 AM

Weather Update: গরমের ট্রেলার শুরু ফেব্রুয়ারিতেই! ২০২৬-এর গরম ছাপিয়ে যাবে ২০২৪-এর রেকর্ড। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টির সম্ভাবনা। দোলে তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৬ ডিগ্রির ঘরে।

21 February 2026, 08:45 AM

Bardhamnan: ফিল্মি কায়দায় বর্ধমান শহরে চুরি! বাড়িতে ঢুকে লুট গয়না, নগদ টাকা। ভাইরাল চুরির সিসিটিভি ফুটেজ। খোয়া গিয়েছে নগদ ৭৫ হাজার টাকা, ১২ ভরি সোনা। বর্ধমানের অফিসার্স কলোনির ঘটনা।

21 February 2026, 08:45 AM

Bangladesh: পালাবদলের পর আরও এক ২১ ফেব্রুয়ারি। ২০০৬ সালের পর আবার ক্ষমতায় BNP। দেড় বছর পর বাংলাদেশ পেয়েছে নির্বাচিত সরকার। কোন পথে একুশে পালন তারেকের বাংলাদেশে? ভাষার লড়াই আজও প্রাসঙ্গিক বদলে যাওয়া বাংলাদেশে?

21 February 2026, 08:45 AM

Donald Trump: শুল্ক গুঁতোয় বেসামাল ট্রাম্প! ট্রাম্পের ট্যারিফ-বাণ ভোঁতা আদালতে। শুল্ক-স্বেচ্ছাচারিতা আইন বিরুদ্ধে। সাফ জানিয়ে দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। এবার কোন হাতিয়ারে হম্বিতম্বি ডনের?

21 February 2026, 08:30 AM

SIR: সুপ্রিম নির্দেশে হাইকোর্টে বিশেষ বৈঠক। এক টেবিলে CEO, মুখ্যসচিব, DG। বাকি প্রক্রিয়া শেষ করতে সাহায্য করবেন DM, SP-রা। ১০ দিনের মধ্যে SIR প্রক্রিয়া শেষের নির্দেশ।

 

21 February 2026, 08:30 AM

Pratik Ur Rahaman: আগামীকালই প্রতিকুর রহমান তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিতে পারেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাত ধরেই প্রতিকূল তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করতে চলেছেন? আগামীকাল অভিষেকের সাংগঠনিক বৈঠকে দেখা যেতে পারে প্রতিকূর রহমানকে।

পরবর্তী খবর

Abhishek Sharma: শূন্যের হ্যাট্রিক! বিশ্বকাপ থেকে বাদ অভিষেক, সত্যিই? সুপার এইটের আগেই বড় আপডেট...

Abhishek Sharma: শূন্যের হ্যাট্রিক! বিশ্বকাপ থেকে বাদ অভিষেক, সত্যিই? সুপার এইটের আগেই বড় আপডেট...
Kunal Ghosh explosive social media post: &#039;চাকরিখেকো, উগ্র, সিপিএমপন্থী&#039; আইনজীবীর বিরুদ্ধে মহিলা সহকর্মীর অপকর্মের অভিযোগ! ফের কুণালের চিঠি-বোমা...

Kunal Ghosh explosive social media post: 'চাকরিখেকো, উগ্র, সিপিএমপন্থী' আইনজীবীর বিরুদ্ধে মহিলা সহকর্মীর অপকর্মের অভিযোগ! ফের কুণালের চিঠি-বোমা...
Pratik Ur Rahaman: WATCH VDO: &#039;আমার রাজনৈতিক আত্মহত্যার জন্য আলিমুদ্দিনের বাবুরাই দায়ী থাকবে...&#039; সেলিমে বিস্ফোরক প্রতীক উর...

Pratik Ur Rahaman: WATCH VDO: 'আমার রাজনৈতিক আত্মহত্যার জন্য আলিমুদ্দিনের বাবুরাই দায়ী থাকবে...' সেলিমে বিস্ফোরক প্রতীক উর...
Mimi Chakraborty vs Tanay Sastri: বনগাঁর জল গড়িয়েছে বহুদূর! তনয়কে ২ কোটির নোটিশ মিমির, পাল্টা ২২ লক্ষ ‘ক্ষতিপূরণ’ দাবি জ্যোতিষীর...

Mimi Chakraborty vs Tanay Sastri: বনগাঁর জল গড়িয়েছে বহুদূর! তনয়কে ২ কোটির নোটিশ মিমির, পাল্টা ২২ লক্ষ ‘ক্ষতিপূরণ’ দাবি জ্যোতিষীর...
Pratik Ur Rahaman WATCH: মহম্মদ সেলিম উদ্ধত, খালি স্টান্টবাজির রাজনীতি করেন! কিন্তু মমতার লড়াই প্রশংসনীয়-- EXCLUSIVE প্রতীক উর রহমান

Pratik Ur Rahaman WATCH: মহম্মদ সেলিম উদ্ধত, খালি স্টান্টবাজির রাজনীতি করেন! কিন্তু মমতার লড়াই প্রশংসনীয়-- EXCLUSIVE প্রতীক উর রহমান
Barrackpore Biriyani shop owner Anirban das viral VDO: বারাকপুরের বিরিয়ানির হাঁড়ির কেচ্ছায় খুনের হুমকির ঝাঁজ! &#039;আমি ওকে খুন করে করে ৬ মাস জেলে চলে যাব...&#039; ভয়ংকর VDO...

Barrackpore Biriyani shop owner Anirban das viral VDO: বারাকপুরের বিরিয়ানির হাঁড়ির কেচ্ছায় খুনের হুমকির ঝাঁজ! 'আমি ওকে খুন করে করে ৬ মাস জেলে চলে যাব...' ভয়ংকর VDO...
Eden Gardens T20 World Cup 2026: ইডেনে IND vs WI মহাযুদ্ধ, তার আগেই সৌরভ দেখা করলেন সেনার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে! কিন্তু কেন?

Eden Gardens T20 World Cup 2026: ইডেনে IND vs WI মহাযুদ্ধ, তার আগেই সৌরভ দেখা করলেন সেনার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে! কিন্তু কেন?
Chhattisgarh High Court: মেয়েটিকে জোর করা হয়েছে, তো! যদি যোনিতে প্রবেশের আগেই বীর্যপাত হয়, তবে ধর্ষণ বলা যায় না: হাইকোর্ট

Chhattisgarh High Court: মেয়েটিকে জোর করা হয়েছে, তো! যদি যোনিতে প্রবেশের আগেই বীর্যপাত হয়, তবে ধর্ষণ বলা যায় না: হাইকোর্ট
Pratik Ur Rahaman: প্রতীক উরকে হরিয়ে &#039;সন্তানহারা&#039; সেলিম! পদত্যাগে সিলমোহর দিয়ে চোখে জল...

Pratik Ur Rahaman: প্রতীক উরকে হরিয়ে 'সন্তানহারা' সেলিম! পদত্যাগে সিলমোহর দিয়ে চোখে জল...
West Bengal Weather Update: সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, সপ্তাহের শেষে লাফিয়ে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা

West Bengal Weather Update: সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, সপ্তাহের শেষে লাফিয়ে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা