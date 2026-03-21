  Breaking News Live Update: ভোটের আগেই রাজ্যে NDA জোটে ফাটল, অস্বস্তিতে বিজেপি

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, March 21, 2026 - 10:08
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

21 March 2026, 10:00 AM

Purulia Election: পুরুলিয়ায় NDA জোটে ফাটল । জেলার ৯ টি আসনে এবার প্রার্থী দেবে আজসু । পুরুলিয়া জেলায় বড় সিদ্ধান্ত নিল আজসু পার্টি।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাঘমুন্ডি কেন্দ্রে NDA জোটের শরিক হিসেবে আজসু প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এবারও সেই আসনে দাবি জানালেও বিজেপি সেখানে নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এরপরই আলাদা পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেয় আজসু নেতৃত্ব।

ঝালদা ব্লক সভাপতি রাজেশ মাহাতো সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে জেলার নয়টি বিধানসভা আসনেই প্রার্থী দেবে দল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পর শীঘ্রই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। 

21 March 2026, 09:15 AM

Malbazar Accident: সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বছর ২৪ এর এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে  মালবাজার ব্লকের রাঙ্গামাটি মোড়  ও  নিউমাল এর মধ্যবর্তী ১৭ নাম্বার জাতীয় সড়কের ওপরে অবস্থিত একটি সেতুর কাছে। জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান নীলেশ প্রধান (২৪)। মৃত যুবক  মালবাজার ব্লকের তুরিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

 প্রসঙ্গত জানা গেছে এদিন  মালবাজার থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন দুর্ঘটনায় মৃত  যুবক  নীলেশ। হেলমেট পরিহিত যুবকটি বাইক চালিয়ে যাবার সময় ভারসাম্য হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়ে পেছন থেকে একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালবাজার থানার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের কর্তব্যরত কর্মীরা। যুবকের নিথর দেহ  উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃত যুবকের পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক সহ গাড়ি আটক করে মালবাজার থানার পুলিশ।  

Kolkata Eid: আজ ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে শহরজুড়ে আইনশৃঙ্খলা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুলিশ ৷ শহরের ৩৮ টি জায়গায় পালিত হবে খুশির ঈদ ৷ ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কলকাতা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷

কলকাতা পুলিশের নতুন নগরপাল অজয় নন্দার জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ২১ মার্চ ভোর চারটে থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ এলাকার মধ্যে সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে ৷ তবে, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কিছু যানবাহন—যেমন LPG সিলিন্ডার, CNG, পেট্রোল-ডিজেল, ওষুধ, অক্সিজেন, শাকসবজি, দুধ, মাছ ও ফল বহনকারী গাড়িগুলিকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে ৷ এছাড়াও, একই সময়ের মধ্যে কলকাতা ডক সিস্টেমের উদ্দেশে যাওয়া কোনও পণ্যবাহী গাড়ি শহরে প্রবেশ করতে পারবে না-বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে ৷

পাশাপাশি নাগরিক নিরাপত্তার স্বার্থে আজ ভোর থেকে শহরের ৮ টি গুরুত্বপুর্ন পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোতায়েন আছে। এই পয়েন্ট গুলিতে সকাল থেকে আইপিএস পদ মর্যাদার পুলিশ আধিকারিকরা আছেন। রাখা আছে কুইক রেসপন্স টিম।

Canning Election: ক্যানিং পূর্বে জোড়া ফুলের সোনার বাগানের মালিক সওকাত মোল্লা। বাগানের মালি হিসেবে কাজ করবেন প্রার্থী  বাহারুল ইসলাম। ভাঙ্গরে নির্বাচনী প্রচারের সাথে সাথে রাতে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা  নির্বাচনের প্রচার সারছেন শওকত মোল্লা। 

ক্যানিং পূর্ব তৃণমূলের একটা শক্ত ঘাঁটি। সওকাত সাহেবের  জন্মস্থান। এক কথায়  জোড়া ফুলের  একটা সাজানো বাগান। আর সেই সাজানো বাগানে মালি হিসাবে দেখভাল করবেন এবারের ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার  প্রার্থী  বাহারুল ইসলাম।

 এলাকার মানুষের  প্রার্থী নিয়ে একটা অভিযোগ ছিল,  বাহারুল ইসলাম বহিরাগত। আর এই প্রার্থী নিয়ে কিছুটা সমস্যা হলেও কিছু সময়ের পর শওকত মোল্লাকে কাছে ডেকে সমাধানও করে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 

সমাধানের পাশাপাশি শওকত মোল্লা বলেন, বেশি দায়িত্ব ক্যানিং পূর্ব ও ভাঙ্গড় বিধানসভাতে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই দেখা যায় বাহারুল ইসলামকে সাথে নিয়ে ভাঙরে প্রথম  নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন শওকত মোল্লা।

এরপর রাতে করে  ক্যানিং পূর্ব বিধানসভায় বাহারুলের জন্য শাসক দল যাতে  বড় ব্যবধানে  জয়ী হয় সেই  প্রচারও তিনি সারছেন। আর শওকত মোল্লাকে সেই সুযোগে  কাছে পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন ক্যানিং পূর্বের বিশেষ করে মঠেরদীঘি, কালিবাড়ি, জীবনতলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

