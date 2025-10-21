English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: হোমগার্ডের হাতে ‘নিগৃহীত’ মহিলা জুনিয়র ডাক্তার! উত্তাল উলুবেড়িয়া...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, October 21, 2025 - 08:46
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

21 October 2025, 08:45 AM

Delhi Pollution: দিল্লিতে লাগামছাড়া বায়ু দূষণ। সাত সকালেই সন্ধের আবছায়া। ধোঁয়াশায় ঢাকা ইন্ডিয়া গেটও। দূষণ নিয়ে চিন্তায় দিল্লি প্রশাসন।

21 October 2025, 08:45 AM

kolkata Police Commisioner: ‘আগের থেকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে দূষণ’। ‘অন্যান্য মেট্রো শহরের তুলনায় কম দূষণ’। ‘কলকাতা শহরে অনেকেই অভিযোগ করেন’। ‘১০০-রও বেশিজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে’। দাবি কলকাতা পুলিসের সিপি মনো ভার্মার। 

21 October 2025, 08:45 AM

Fire Incident: খড়দহে রং কারখানায় ভয়াবহ আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের ৫ টি ইঞ্জিন। শর্টসার্কিট থেকে আগুন বলে অনুমান।

 

21 October 2025, 08:45 AM

Kolkata Pollution: বিধি ভেঙে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য। কলকাতা-সল্টলেকে রাতভর শব্দবাজি! বাতাসে বারুদের গন্ধ, শব্দবাজি ফাটল দেদার। বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফাটল বাজি। রাতের সঙ্গে বেড়েছে বাজি পোড়ানো। একই সঙ্গে বেড়েছে বাতাসে দূষণের মাত্রাও। শব্দবাজির দৌরাত্ম্যে লাগাম নেই কেন? সিপি বলার পরেও কোথায় ছিল নজরদারি? শব্দবাজির দৌরাত্ম্যে সমস্যায় শ্বাসকষ্টের রোগীরা।

21 October 2025, 08:45 AM

Uluberia: হোমগার্ডের হাতে ‘নিগৃহীত’ মহিলা জুনিয়র ডাক্তার। হোমগার্ডের বিরুদ্ধে শারিরীক নিগ্রহের অভিযোগ। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যালসের ঘটনা। রোগী দেখা নিয়ে চিকিত্‍সকের সঙ্গে বচসার সূত্রপাত। পুলিস ও পার্টির নেতা বলে পরিচয় দেওয়ার অভিযোগ। উলুবেড়িয়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের। হাসপাতাল থেকে বের হলে প্রাণ মারার ‘হুমকি’। হোমগার্ড সহ দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ।

