Breaking News LIVE Update: ক্রেন দিয়ে চলছে উদ্ধার! ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে টুরিস্ট বাস, কমপক্ষে ১২ যাত্রী...

22 December 2025, 09:45 AM
Sandeshkhali: ভোলা ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আলিম মোল্লাকে অবশেষে মিনাখাঁ থেকে গ্রেফতার করল পুলিস। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিস। আগের গ্রেফতার চার জন উত্তম সরদার রুহুল কুদ্দুস তরফদার, গোলাম হোসেন মোল্লা ও নজরুল মোল্লা। আজ পুলিসি হেপাজাত চেয়ে আলিম মোল্লাকে বসিরহাট মহকুমার আদালতে তোলা হবে।
22 December 2025, 09:30 AM
Canning: রাতে ক্যানিংয়ের মেথর রোডে বাইক-লরি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম সৌরভ দাস(১৬)। মৃত ছাত্র ক্যানিংয়ের নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভঃ স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করত। মৃতের বাড়ি ক্যানিংয়ের পুরাতন চাঁদনি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে ওই ছাত্র বাইক চালিয়ে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় অপর দিক থেকে একটি লরি আসছিল। স্থানীয় নিউষ্টার ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় বাইক-লরি সঘর্ষ হয়। রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে ওই ছাত্র। সুযোগ বুঝে লরিচালক লরি নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ওই ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিস দেহটি ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পাশাপাশি ঘাতক চালক ও লরির খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
22 December 2025, 09:00 AM
Nawsad Siddiqui: আজই নতুন দল গড়ছেন হুমায়ুন কবির। ইতিমধ্যে নওশাদ সিদ্দিকীকেও তিনি ডাক দিয়েছেন তার সঙ্গে থাকার। কিন্তু হুমায়ুনের পাশে থাকবেন কি নওশাদ? কী বলছেন তিনি?
22 December 2025, 09:00 AM
Bhangar: ভাঙড়ে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের ভোজেরহাট ফুটবল মাঠে। সূত্রের খবর, ভোজেরহাট ফুটবল মাঠে ইয়ংস্টার ক্লাবের পরিচালনায় ৮ দলীয় নকআউট ডে-নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। রাতে খেলা চলাকালীন হঠাৎই দর্শকদের একাংশের মধ্যে বচসা থেকে মারামারি শুরু হয়। অভিযোগ, বেধড়ক মারধর চলে মাঠ চত্বরে। সেই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।
22 December 2025, 09:00 AM
SIR in Bengal: SIR ও হিয়ারিং ইস্যু এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আবারও BLA-দের সঙ্গে বৈঠকে বসছে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। আজ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের BLA-2 দের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর আগেও একাধিকবার দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করতে দেখা গেছে শীর্ষ নেতৃত্বকে। SIR ফর্ম জমা চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ক্যাম্প করেছিল। হিয়ারিং পর্বেও সেই ক্যাম্প অব্যাহত রয়েছে রাজ্যজুড়ে প্রায় প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে হিয়ারিং চলাকালীন কীভাবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করা যাবে, সেই বিষয়েই দিকনির্দেশ দিতে আজকের এই বৈঠক- এমনটাই মনে করা হচ্ছে।
22 December 2025, 09:00 AM
Purulia: রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে উদ্ধার করল পুলিস। পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মৃত ব্যক্তির নাম আলাউদ্দিন আনসারী (৩৮)। বাড়ি পুরুলিয়ার আড়ষা থানার কেন্দুয়াডি গ্রামে। কর্মসূত্রে তিনি থাকতেন পুরুলিয়া টামনা থানার শিমুলিয়া গ্রামে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। পরদিন শনিবার ভোররাতে টামনা থানার অন্তর্গত উইলকক্স রোডের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিস। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা আলাউদ্দিনকে নিয়ে রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মাঝপথে আলাউদ্দিনের কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ফের পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গতকাল রবিবার দেহের ময়নাতদন্তের হয় হাসপাতালে। কীভাবে এই মৃত্যু? ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।
22 December 2025, 09:00 AM
Jalpaiguri Weather: জলপাইগুড়িতে তাপমাত্রার পারদ নামল ১০ ডিগ্রির ঘরে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায় ১০.৮ ডিগ্রি জলপাইগুড়ি তাপমাত্রা।
22 December 2025, 09:00 AM
Purba Medinipur: পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে শুভেন্দুর হাত শক্ত করতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ৯ তৃণমূল নেতা-কর্মীর। এদের হাত ধরে কয়েকদিনের মধ্যে আরও ৫০ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছে বলে দাবি বিজেপির। নিজের দলের হালি নেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান বলে দাবি তৃণমূলে যোগদানকারী নেতাদের। ‘সংকল্প যাত্রা’ও যোগদান ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ এলাকায়।
22 December 2025, 09:00 AM
Alipurduar: শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত একাধিক বনাঞ্চলের বুক চিরে চলেগিয়েছে রেলপথ। শীতের মরশুমে ঘন কুয়াশার ফলে দৃশ্যমান কম থাকায় বন্যপ্রানীর সঙ্গে সংঘাত ঘটে রেলের। বিশেষ করে হাতির মত বন্যপ্রানীর মৃত্যু ঘটে।
সম্প্রতি অসমে ঘটে যাওয়া ট্রেনের ধাক্কায় সাতটি হাতির মৃত্যুর পর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে। গতকাল ভোর থেকে রেলপথে নজরদারি শুরু করেছেন তারা। বিশেষ করে হাতির কড়িডর এলাকাগুলো নজরদারি চালাচ্ছেন। রেলপথের আশপাশে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রানী দেখতে পেলেই নিকটতম রেলের ওয়ার্চটাওয়ারের কর্মীদের সতর্ক করছেন। ফলে রেলের কন্ট্রোলরুম থেকে চালকদের সতর্ক করতে পারা যায়।
22 December 2025, 09:00 AM
Jhargram Weather: রোদের দেখা নেই ঝাড়গ্রামে। জেলায় আজও তাপমাত্রা ১৩°। অনুভূতি আরও কম। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া শীতকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। প্রচন্ড ঠান্ডায় নাজেহাল অবস্থা। কোয়ায়ার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। একাংশ মানুষের যেমন ঠান্ডায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তেমনি পর্যটক রা বেজায় খুশি। সকাল সকাল তারা শীত উপভোগ করতে বেরিয়ে পরছেন।
22 December 2025, 08:45 AM
Bus Accident: ঘন কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনার কবলে টুরিস্ট বাস, ঘটনায় আহত ১২ জন, চারজনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার বওড়া এলাকায়। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা থেকে হুগলির কামারপুকুর যাচ্ছিল বাসটি। আর তখনই চন্দ্রকোনা থেকে রামজীবনপুরগামী রাজ্য সড়কের বওড়া এলাকায় ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় বাসটি জোরে ইলেকট্রিক খুঁটি ও ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটারে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দে পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয় মানুষজন, খবর দেওয়া হয় পুলিসে। চন্দ্রকোনা থানার পুলিস ও স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের চিকিৎসার জন্য উদ্ধার করে পাঠায় ক্ষীরপাই হাসপাতালে। জানা যায় এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রায় বারো জনের মতো আহত হয়েছে। পুলিস ও স্থানীয়দের চেষ্টায় ক্রেন দিয়ে বাসটিকে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।