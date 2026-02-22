Breaking News LIVE Update: ভোটের আগে ভাঙড়ের ‘ভয়’! শওকত মোল্লার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ...

22 February 2026, 08:45 AM
SIR in Bengal: ২৮ তারিখ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বেরোচ্ছে, তবে এরপর জুডিশিয়াল অফিসাররা যাদের নাম চূড়ান্ত করবেন তাদের নাম তালিকাতে সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে ঢুকে যাবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী ভোটের নোটিফিকেশনের পর যখন রাজনৈতিক দলগুলি নমিনেশন দিয়ে দেবে তারপর ভোটার লিস্টে কোন নাম ঢুকানো বা বাদ দেওয়া যাবেনা। অর্থাৎ নমিনেশন পর্যন্তই সময় থাকবে আপাতত, না হলে আবার ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর। ভোটের নোটিফিকেশন হতে পারে মার্চ মাসের মাঝামাঝি এবং তারপরেই নমিনেশন প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে। খুব বেশিদিন সময় হাতে পাবেন না জুডিশিয়াল অফিসাররা। তার মধ্যে কতজনের নাম চূড়ান্ত করতে পারবেন তারা তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।
22 February 2026, 08:45 AM
SIR in Bengal: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আবেদন জানিয়েছেন যে প্রত্যেক বিধানসভায় যেন একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার দেওয়া হয়। কমিশন সূত্রে খবর ৪৫ লক্ষ ভোটারের নথি নিয়ে নিষ্পত্তি ঝুলে রয়েছে। এদের নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল যে কত দিন সময় লাগবে।
22 February 2026, 08:45 AM
Kalyan Banerjee: জয় শ্রীরাম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘সংসদে কেন জয় শ্রীরাম স্লোগান? কেন জয় সিয়া রাম নয়?’ ‘কেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলবে না?’। ‘সীতাকে সম্মান না দিয়ে রামকে কখনও সম্মান দেওয়া যায় না’। ‘সীতার কথা আগে বলতে হবে,তবেই রাম সম্মানিত হয়’। নারী শক্তি হচ্ছে সব থেকে বড় শক্তি, মন্তব্য তৃণমূল সাংসদ। নিজের ঠাকুমার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ কল্যাণ।
22 February 2026, 08:45 AM
Anubrata Mondal: অনুব্রতর কনভয় আটকে তৃণমূল নেতার নামে নালিশ! দুবরাজপুরের জয়দেব মোড়ের কাছে কেষ্টর কনভয় আটকায় তৃণমূলকর্মীরা। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তরুণ গড়াইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। রাতে তরুণ গড়াই অত্যাচার চালান বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা অনুব্রতর হাতে চিঠিও তুলে দেন।
22 February 2026, 08:45 AM
Newtown: নিউটাউনে মদ্যপ যুবকদের তাণ্ডব। লোহার রড দিয়ে মেরে প্রতিবাদী যুবকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল। ইকো পার্ক থানায এলাকার যাত্রাগাছি এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩-৪ জন যুবক মত্ত অবস্থায় অভব্য আচরণ করছিল। তারস্বরে গান বাজানোর প্রতিবাদ করায় স্থানীয় বাসিন্দা শওকত আলিকে মারধর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩ জন অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিস।
22 February 2026, 08:45 AM
Bhangar: ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খাইরুল ইসলামের উপর হামলা। মাথা ফেটেছে খাইরুলের কয়েকজন অনুগামীর। খাইরুল ইসলামের গাড়িতে ভাঙচুর। এলাকায় বিদ্যুত্ বিচ্ছিন্ন করে হামলা চালানোর অভিযোগ। হামলার অভিযোগ অস্বীকার নওশাদ সিদ্দিকির। ভোট এলেই কেন অশান্ত ভাঙড়?
22 February 2026, 08:45 AM
Bhangar: ভোটের আগে ভাঙড়ের ‘ভয়’! রণক্ষেত্র ভাঙড়ে তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ। শওকত মোল্লার গাড়িতে বোমাবাজি, গুলি চালানোর অভিযোগ। থানা থেকে ফেরার সময় দুটি বোমা ছোড়ার অভিযোগ। আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূল বিধায়কের।