/Breaking News Live Updates: সাতসকালে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার মুখে মন্ত্রীর স্ত্রী

আজ বেলা ৩ টে থেকে চিংড়ি ঘাটা সুকান্ত নগরে মেট্রোর পিলার সংখ্যা ৩২৮ থেকে ৩২৯ নম্বর জোড়ার কাজ শুরু করবে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড।
এই কাজ করতে ৭২ ঘণ্টা সময় লাগবে। কোনো রাস্তা বন্ধ না রেখে শুধুমাত্র চিংড়িঘাটা থেকে নলবনগামী রাস্তার কিছুটা অংশে গার্ড রেল বসিয়ে রাস্তার ডান দিক ঘেঁষে কাজ হবে। এই কাজ শেষ হলে কবি সুভাষ অর্থাৎ নিউ গড়িয়া থেকে তথ্য প্রযুক্তি তালুকের উইপ্রো মোড়ে অবস্থিত আইটি সেন্টার পর্যন্ত মেট্রোর এলিভেটেড করিডোর তৈরির প্রাথমিক সংযোগ সম্পূর্ণ হবে। পরবর্তী মেট্রো স্টেশন অর্থাৎ সুকান্তনগর এলাকায় গৌর কিশোর ঘোষ পর্যন্ত এলিভেটেড করিডোর তৈরি হওয়ার পর করিডোরের দুইপাশে গার্ডার রেলিং বসানো লাইন পাতা এবং রং করার কাজ চলবে অগাস্টের ২১ তারিখ পর্যন্ত। তারপর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সিগন্যাল পয়েন্ট বসবে। অটো রুট রিলে সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজ শেষ হলে অক্টোবরের শেষ দিকে শুরু হতে পারে শূন্য রেক দিয়ে ট্রায়াল রান। সবকিছু নির্ঘণ্ট মেনে চললে চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনে এই অংশ অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে মেট্রোপলিটন বা বেলেঘাটা হয়ে আইটি সেন্টার স্টেশন পর্যন্ত কমার্শিয়াল যাত্রী পরিষেবা চালুর চিন্তাভাবনা করছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।
আজ সংসদে মুখোমুখি হবেন তৃণমূল এবং এনসিপিআই দলের সাংসদরা।
সংসদের নথিতে এখনো এনসিপিআই দলের অস্তিত্ব নেই। তৃণমূল ত্যাগী কুড়িজন সংসদের অনুরোধে তাদের বসার আসন পরিবর্তন করা হলেও, ট্রেজারি বেঞ্চের পরিবর্তে তাদের বসার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিরোধী শিবিরেই তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গেই।
তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন পরিবর্তন করে পেছনের সারিতে পাঠানো হয়েছে। সামনের সারিতে বসার জায়গা দেওয়া হয়েছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু এনসিপিআই সাংসদরা নিজেদের এনডিএ শরিক বললেও সংসদ কক্ষে ট্রেজারি বেঞ্চে ঠাঁই হয়নি তাদের। এমনকি গতকাল এনডিএ সাংসদদের বৈঠকেও ডাক পাননি তাঁরা।
জলে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালকের ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানার মামুদপুর এলাকায়। মৃত নামালকের নাম
রোহন শেখ , দিনভর বাড়িতে না যাওয়ার ফলে বাড়ির লোক চারিদিকে খোঁজ খবর নেয় বিকেল থেকে খোঁজ খবর করার পরে কোন খোঁজ মেলেনি অবশেষে বিশাল একটি পুকুরে জাল দিয়ে উদ্ধার হয়। এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়, কোনভাবে পুকুরে ডুবে যেতে পারে সেই হিসাবে রাতে এলাকার বড় পুকুরে জাল দেওয়ার পরে তার দেহ পায় এরপরে মগরাহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই নাবালকের মৃত ঘোষণা করে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।
মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার এলাকায় গোপনে গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রির অভিযোগে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মেটেলি ব্লকের সদস্যরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। সংগঠনের দাবি, সেখানে গোহত্যার প্রমাণ দেখতে পেয়ে তাঁরা মাল মহকুমার এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার ও মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচাকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গরুর বিভিন্ন দেহাংশ বলে সন্দেহভাজন কিছু বস্তু এবং গোহত্যায় ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ করা বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি, এলাকায় কয়েকদিন ধরেই এ ধরনের অভিযোগ আসছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।
নবদ্বীপ মহাশ্মশানে মৃতদেহ দাহের সময় ঘটে গেল শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। দ্রুত ভাইরাল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরে।মৃতদেহের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন শ্মশানযাত্রী এক যুবক। শ্মশানকর্মী ও উপস্থিত অন্যান্য শ্মশানযাত্রীদের তৎপরতায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আংশিক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।
ঘটনাটি মঙ্গলবার গভীর রাতে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে ঘটে। জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত পর জানা গিয়েছে গেদে সীমান্ত এলাকা থেকে এক বয়স্ক মহিলার মৃতদেহ দাহ করতে আনা হয়েছিল। মৃতদেহটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রবেশ করানোর জন্য ট্রলিতে রাখার পর চুল্লিতে ঢোকানো মুহূর্ত আচমকাই মৃতার নাতি ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস (বয়স ৩০) ট্রলির উপর থাকা মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ট্রলিটি তখন ইতিমধ্যেই খোলা বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই উপস্থিত মানুষের চিৎকারে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
শ্মশানকর্মী এবং অন্যান্য শ্মশানযাত্রীরা দ্রুত চুল্লির সামনে পৌঁছে যুবককে টেনে বাইরে বের করে আনেন। তবে ততক্ষণে তাঁর চোখ, মুখ-সহ শরীরের কিছু অংশ অগ্নিদগ্ধ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে দ্রুত নবদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি এখন স্থিতিশীল রয়েছেন।
এই ঘটনার কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, ঘটনার সময় যুবকটি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আবার পরিবারের তরফে অভিযোগ, তিনি অসুস্থ মানসিক অবস্থায় এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। যদিও কোন পরিস্থিতিতে তিনি মৃতদেহের সঙ্গে চুল্লিতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
সাতসকালে দুর্ঘটনার মুখে মন্ত্রীর স্ত্রী মালতি টুডু। ভাগ্যের জোরে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন তাঁরা।
জানা গেছে, রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর স্ত্রী মালতি টুডু। বুধবার সকালেই তিনি একটি গাড়ি করে বাঁকুড়া জেলায় ফিরছিলেন। সেখানেই তিনি থাকেন। পূর্ব বর্ধমানের গলসীর কাছে সারুল এলাকায় ফাইওভারের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে।
চালক মঙ্গল মুর্মু জানান, বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক বেপরোয়া ভাবে প্রথমে একটি ভ্যানকে তারপর তাদের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি কোনোরকমে গাড়ির ব্রেক কষায় বড় বিপদ হয়নি। যদিও মালতি টুডু জানান, সামনে গাড়ি থাকলে আরো বড় বিপদ হত।
এরপর ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। মালিত টুডুর মাথায়
সি টি স্ক্যান, এক্স রে করা হয়েছে। ড্রাইভার মঙ্গল মুর্মুর হাতে আঘাত লেগেছে।
সাতসকালে দুর্ঘটনার মুখে মন্ত্রীর স্ত্রী মালতি টুডু। ভাগ্যের জোরে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন তাঁরা।
জানা গেছে, রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর স্ত্রী মালতি টুডু। বুধবার সকালেই তিনি একটি গাড়ি করে বাঁকুড়া জেলায় ফিরছিলেন। সেখানেই তিনি থাকেন। পূর্ব বর্ধমানের গলসীর কাছে সারুল এলাকায় ফাইওভারের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে।
চালক মঙ্গল মুর্মু জানান, বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক বেপরোয়া ভাবে প্রথমে একটি ভ্যানকে তারপর তাদের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি কোনোরকমে গাড়ির ব্রেক কষায় বড় বিপদ হয়নি। যদিও মালতি টুডু জানান, সামনে গাড়ি থাকলে আরো বড় বিপদ হত।
এরপর ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। মালিত টুডুর মাথায়
সি টি স্ক্যান, এক্স রে করা হয়েছে। ড্রাইভার মঙ্গল মুর্মুর হাতে আঘাত লেগেছে।
মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা সহ মোট ৫ জন গ্রেপ্তার, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু...
মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা স্বপন সাহাকে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে মালবাজার থানার পুলিশ। একই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন মাল টাউন তৃণমূল সভাপতি তথা পুরকর্মী অমিত দে-সহ আরও তিন পুরকর্মী।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধূপগুড়ির এক ঠিকাদারের দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে স্বপন সাহা ও অন্যদের আটক করা হয়। সন্ধ্যা নাগাদ তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযোগ, ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে মালবাজার পুরসভায় সোলার লাইট বসানোর নামে ভুয়ো ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে আর্থিক প্রতারণা ও দুর্নীতি করা হয়। এই ঘটনায় অমিত দে, সুমন চ্যাটার্জী, কুনাল কর্মকার এবং সুমিত নামে আরও এক পুরকর্মীর নামও উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি।
১১ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে মালবাজার থানার পুলিস। অভিযুক্ত মহঃ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে পকসো আইনের ৮ ও ১২ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাবা মঙ্গলবার মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে আদালতে পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, নাবালিকার বাবা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সম্প্রতি অভিযুক্ত নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনায় পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।
অন্যদিকে, অভিযুক্ত মহঃ আলাউদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
পুর নিয়োগ মামলায় মদন মিত্রের ছেলে ও স্ত্রীকে তলব করেছে ইডি। এনিয়ে আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, যদি উনি কোনও বেআইনি কাজ করে থাকেন তাঁকে আইনের সামনে আসতে হবে। অভিষেক বনাম মদন মিত্র নারদ নারদ চলছে। ৬০০ কোটি টাকার গন্ডগোল আছে। সবে তো শুরু। দেখতে থাকুন।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: একুশে জুলাই নিয়ে চলছে চাপানউতোর। মদন মিত্রের স্ত্রী, ছেলেকে ইডির তলব নিয়ে থাকছে খবর। আজ ও কাল দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। থাকছে নিউ টাউনে জমি বিবাদে বাবা-ছেলের মৃত্যু নিয়ে খবরের আপডেট। পাশাপাশি, সিকিমের নামচিতে টানেলের ধসে হাতহতের খবর থাকছে। সর্বপরি ককরোচ জনতা পার্টি ও রাহুল গান্ধীকে নিয়ে খবর থাকছে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)