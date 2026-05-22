/Breaking News Live Update: বিয়েবাড়িতে আসা ১৩ বছরের কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ; কারা ঘটাল এমন বর্বরতা?

কী ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, গত ২০২১ সালে ময়নাগুড়ি থানা এলাকায় মা - বাবার সঙ্গে মামার বাড়ির একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আসে ওই কিশোরী। কিন্তু ওখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় তেরো বছরের কিশোরীটি। এরপরে গভীর রাতে একটি বাড়ির সামনে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখা যায়। পরদিন পুরো ঘটনা কিশোরী তার মাকে বলে। কিশোরী বলে, তিনজন মিলে মেয়েটির মুখে চাপা দিয়ে তাকে একটি বাড়িতে নিয়ে যায় এবং ফাঁকা বাড়িতে একটি ঘরে তিনজন মিলে ধর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ করা হয় কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক, সে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্যান্ডেলের কাজ করতে এসেছিল। নাবালক হওয়ায় জুভেনাইল আদালতে তার বিচার চলছে। বাকি দুজন কেটারিংয়ের কর্মী ছিলেন। কিশোরীর গোপন জবানবন্দি, মেডিক্যাল রিপোর্ট এবং দশজনের সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে দুই যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সেই সঙ্গে ৩০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পাশাপাশি ভিক্টিমকে চার লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল অথরিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ময়নাগুড়িতে বিয়েবাড়িতে নাবালিকাকে গণধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল দোষীরা। এক বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে আসা ১৩ বছরের কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ। অভিযুক্ত দুই কেটারিং কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ির বিশেষ পকসো আদালত।
সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ছুরি চালিয়ে বৌদিকে ক্ষতবিক্ষত করলে নিজের ননদ। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত উত্তর কোড়াকাটি গ্রামে। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও তিনজন। আক্রান্ত গৃহবধু মল্লিকা সরদার আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ওদিকে, দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে গরম ও অস্বস্তি চরমে। উত্তর প্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা-- যেটি বিহার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আরও একটি অক্ষরেখা উত্তর প্রদেশ থেকে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত-- যেটি ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে।
সোনা পাপ্পু জমি জালিয়াতি মামলায় ইডির তল্লাশি অভিযান। সোনা পাপ্পুকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে ইডি লেনদেন সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য পায়। একাধিক সংস্থার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার প্রক্রিয়া যেমন হয়েছে, অন্য দিকে সেই সমস্ত টাকা একাধিক প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছেও গিয়েছিল। সেই সমস্ত প্রভাবশালীদের মাধ্যমে একাধিক সংস্থায় সেই টাকা খাটানো হয়েছিল। সেই তথ্য পাওয়ার পরেই একেবারে অ্যাকশন মুডে ইডি। ৪ নম্বর রয়েড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০১৬ ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছেন ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিকরা। সকাল ৬টা নাগাদ ৪টি গাড়ি-সহ ইডির ৭ তদন্তকারী আধিকারিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা সঙ্গে নিয়ে পার্কস্ট্রিটের “The Corporate” ক্যাফেটেরিয়া কাম হোটেল এ প্রবেশ করে। সূত্র মারফত খবর, সোনা পাপ্পুর জমি জালিয়াতি মামলার তদন্তের সূত্রেই এই তল্লাশি।
এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? আজ সকাল থেকেই চলছে ইডি অভিযান। অন্তত চারটি জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে শুক্রের শুরুতেই। এদিকে কলকাতা পুরসভা নিয়ে অশনি সংকেত দেখছে তৃণমূল। তার জেরেই আজ, শুক্রবার বিকেল চারটেয় তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকা হয়েছে কালীঘাটে। আর আবহাওয়া? শুনে হয়তো সকলে হতাশই হবেন যে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চরম গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়াই দক্ষিণবঙ্গে!