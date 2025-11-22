Breaking News LIVE Update: সাতসকালে নিউটাউনে দুর্ঘটনা! বেপরোয়া গাড়ি ছিটকে পড়ল, একের পর এক পথচারীকে...

22 November 2025, 09:00 AM
Sundarban: খাল থেকে অঞ্জাত পরিচয় বছর পঞ্চাশের এক মহিলার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবার সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত সাধুপুর সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার মানুষজন সকালে খালের জলে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। তাঁরা প্রথমে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে খবর দেয়। খবর পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান প্রবীর মন্ডল ঘটনাস্থলে এসে দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিসকে খবর দেয়।
Nadia: নদীয়ার রানাঘাটে কুমির আতঙ্ক, গত কয়েকদিন ধরে ভাগীরথী নদীতে একটি বিশাল আকার কুমির দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা যারা ভাগিরথী নদীতে মাছ ধরতে যান তাদের নজরেই প্রথমে আসে। গতকাল সন্ধ্যায় পায়রাডাঙ্গা রাবণবর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় পুনরায় কমিটিকে এরপর চূর্ণী নদীর দিকে চলে যায়। এভাবে কুমির দেখতে পাওয়ায় রীতিমত আতঙ্কে রয়েছে নদীপাড়ের বাসিন্দারা।
Purulia: নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যার্থ এই পৌরবোর্ড কেন ভেঙ্গে দেওয়া হবে না? জবাব চেয়ে তৃণমূল পরিচালিত পুরুলিয়া পৌরসভার বোর্ডকে শোকজ নোটিশ করলো রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সাতদিনের মধ্যে জবাবদিহি চাইল রাজ্য। দেড়শো বছরের ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে পুরুলিয়া শহরজুড়ে। ঘটনায় পুরুলিয়া পৌরসভার তৃণমুলের অন্দরেই দেখা দিয়েছে প্রকাশ্যে গোষ্ঠী কোন্দল। পুরুলিয়া পৌরসভা ওয়ান ম্যান আর্মির মতো চালিয়ে পৌর পরিষেবা দিতে ব্যর্থ বলে স্বীকার করেছেন উপ পৌরপ্রধান সহ তৃণমূলেরই অন্যান্য কাউন্সিলাররা। মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নবেন্দু মাহালি।
Jalpaiguri: বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ঠাঁই হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে। খোঁজ নেয় না পরিবারের লোকজন বলে অভিযোগ। আবার অনেকের নিজেদের কাছে ভোটার কার্ড কিংবা আধার কার্ডও নেই। এই পরিস্থিতিতে এস আই আরের ফর্ম ফিল আপ করতে পারলেন না জলপাইগুড়ি শহরের অদূরে একটি বৃদ্ধাশ্রমের বেশ কয়েকজন আবাসিক। এনিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শারিরিক ভাবে অসুস্থও। সবাই যখন এস আই আরের ফর্ম ফিল আপ করছেন, তখন তাঁরা কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষও।
Tejas Crash: সমরাস্ত্র এবং অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইঞ্জিন চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। যাকে পরিভাষায় ইঞ্জিন কল্যাপস বা গিয়ার লক বলা হয়। মহড়া শুরু হওয়ার আগেও এই তেজস যুদ্ধবিমানটি একবার আকাশে চক্কর কেটেছে। তখন কিন্তু কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়নি। সামনের হুইলে কোনও ম্যালফাংশন হলে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলছেন। তবে, যতক্ষণ না তদন্ত হচ্ছে, ততক্ষণ স্পষ্টভাবে কিছুই বলা যাবে না। বায়ুসেনার তরফে এক বিবৃতি জারি করে তার শেষ লাইনে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
Fire Incident: মেটিয়াব্রুজের রাজাবাগান থানার অন্তর্গত কারবালা মোড়ের কাছে একটি দোকানে বিধ্বংসী আগুন।। আগুন লাগার মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে ধরে উঠে দোকানটি। এলাকার লোকজন দেখতে পায় প্রথমে জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা চালায় পরবর্তীকালে দমকলকে খবর দেয়া হলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই দোকানটি আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। দোকানটি কাপড়ের সেলাই মেশিনের দোকান।
Canning: দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর আইনি লড়াইয়ের পর ক্ষতিপূরণ পেলেন বাঘে আক্রান্ত পরিবার। ক্যানিংয়ের সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিস থেকে আক্রান্ত পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতি পূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়। ক্ষতি পূরণ পেয়েই মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন আক্রান্তের পরিবার।
Newtown Accident: সাত সকালে নিউটাউন নবাবপুর মোড়ে দুর্ঘটনা। আহত পথচারী ও বাইক চালক সহ ছয় জন। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, বিশ্ববাংলা সরনি রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিশ্ববাংলা গেটের দিক থেকে আকাঙ্খা মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় নবাব পুর মোড়ে মেন রোড থেকে ছিটকে পরে সার্ভিস রোডে। সূত্রের খবর প্রথমে একটি বাইকে ধাক্কা মারে তার পর বাস স্ট্যান্ড এ দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন তাদের ধাক্কা মারে। এরই ঘটনায় ছয়জন আহত হয় বলে পুলিস সূত্রে খবর। স্থানীয়দের দাবী গাড়ির গতি অনেক বেশি ছিল। ওই ক্যাবে ড্রাইভার একাই ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিউটাউন ট্রাফিক ও ইকোপার্ক থানার পুলিস। কী কারণে দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।