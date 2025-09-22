English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: তারাতলায় বিপত্তি! সকালে বসা হাইট বার রাতেই ভেঙে দিল বেপরোয়া ট্রাক...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Monday, September 22, 2025 - 10:03
Comments
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

22 September 2025, 10:00 AM

Canning: প্রতিবছরের মতো  মহালয়ার দিন উদ্বোধন হলো দুর্গাপূজার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই পূজার উদ্বোধন করেন । ক্যানিংয়ের চাঁদমনি বৃদ্ধাশ্রমের পূজো উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় সন্ধ্যা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁদমনি বৃদ্ধাশ্রমের পূজোর সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিং মহাকুমার আরো বেশ কয়েকটি পূজোর উদ্বোধন করেন। যার মধ্যে ক্যানিং দুই নম্বর ব্লকের কালুগাছি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের পূজো, চুনাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবং ঝড়খালি সার্বজনীন দুর্গোৎসব। সবমিলিয়ে ক্যানিং মহকুমা চারটি পুজো উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ক্যানিং মাতলার চরে গড়ে উঠেছে চাঁদমনি বৃদ্ধাশ্রম । বিনা পয়সায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এখানে থাকতে পারেন। শুধু তাই নয় স্থানীয় কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় এবং বৃদ্ধাশ্রম এর আবাসিকদের পূজোর আনন্দ দিতে বিগত তিন বছর ধরে হয়ে আসছে এই পূজো। মূলত ক্যানিং পশ্চিম এর বিধায়ক পরেশ রাম দাসের তত্ত্বাবধানে এই পূজো অনুষ্ঠিত হয়। এখানে যে সমস্ত আবাসিকরা থাকেন তাঁদের কেও পূজোর সময় বিভিন্ন প্যান্ডেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আবাসিকরা পূজোর কয়েকদিন মেতে থাকেন বৃদ্ধাশ্রমের পূজোতে। এদিন এই পুজোর উদ্বোধনে বিধায়ক পরেশ রাম দাস ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা পুলিস আধিকারীক রাম কুমার মন্ডল,ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক সুশোভন সরকার,ক্যানিং ১ বিডিও  সহ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বাবা ও মায়েরা।

22 September 2025, 10:00 AM

South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার সীমাবাঁধ কাছে একটি ডাম্পার নামখানা দিক থেকে কাকদ্বীপের দিকে যাচ্ছিল তখনই অপর দিক থেকে কাকদ্বীপের দিক থেকে একটি গাড়ি নামখানা আসছিল তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে উল্টে যায়, ওই ড্রাম পার্টি, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার দিন ভোর  নাগাদ স্থানীয় মানুষরা জানতে পেরে তড়িঘড়ি  যায় তবে ওই গাড়ির চালক গুরুতর জখম হয় তবে বেশ কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থলে একটি ক্রেন পৌঁছে গাড়িটিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় তবেই দুর্ঘটনার কারণে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন পরিষেবা ব্যাহত হয়, এছাড়াও এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ চাঞ্চল্য ছড়ায়।

22 September 2025, 10:00 AM

Howrah: প্রোমোটিং সংক্রান্ত ঝামেলার জেরে বন্ধুর হাতে ছুরিকাহত বন্ধু। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটে বাঁকড়ার করাতকল এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিস দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আহতকে ভর্তি করা হয়েছে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। 

22 September 2025, 10:00 AM

Asansol: বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে বাদবিবাদ থেকে মারপিট। রবিবার রাতে উত্তর আসানসোলের ধাদকা সুকান্ত পল্লীর ঘটনা। পাশাপাশি যাদব ও সিং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে লাঠালাঠি। ঘটনায় আহত হয়েছেন সিং পরিবারের ৫ জন। ৪ জন আসানসোল জেলা হাসপাতালে  ও একজন দুর্গাপুরের মিসন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। যাদব পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পর বাড়ির মহিলারা ছাড়া সকলে পলাতক।

22 September 2025, 10:00 AM

Moipith: রবিবার সকালেই মৈপিঠ থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় FB মাসুনা নামের একটি ট্রলার। ট্রলারটিতে মোট ৯ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। সমুদ্রে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পর জিনজিরা দ্বীপের কাছে ট্রলারটি বালির চরে ধাক্কা খায়। ধাক্কার জেরে ট্রলারের গায়ে ফাটল ধরে জল ঢুকতে শুরু করে। আতঙ্কিত মৎস্যজীবীরা তড়িঘড়ি কাঁথা দিয়ে ফাটল ঢেকে জল আটকানোর চেষ্টা করেন। কোনোরকমে কালীব্যায়রা জঙ্গলে ট্রলারটি ঠেকিয়ে সেখানে আশ্রয় নেন তারা। সেখান থেকেই বাড়ি ও মৈপিঠ উপকূল থানায় খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পুলিস রাতেই উদ্ধার অভিযানে নামে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর গভীররাতে ট্রলারসহ ৯ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান তারা। 

22 September 2025, 10:00 AM

Behala: মহালয়ার সকালে বসা হাইট বার মহালয়ার রাতেই ভেঙে দিল বেপরোয়া ট্রাক। কেএমডিএ সেতু বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তারাতলা উড়ালপুল দিয়ে খুব ভারী পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল মহালয়া থেকে নিষিদ্ধ। তাই পরশু রাতে কাজ হয়। সেতুর উভয় প্রান্তে বসানো হয় হাইট বার। কাল রাতেই দ্রুত গতির একটি ট্রাক সেই হাইট বারে সপাটে ধাক্কা মারে। এতে মোমিনপুর গামী রাস্তার হাইট বার ভেঙে আড়াআড়ি ভাবে রাস্তার ওপর ঝুলছে। ফলে সেটা সরিয়ে ফেলার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই রাস্তার একটি দিক বন্ধ রেখেছে পুলিস।

