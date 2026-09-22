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LIVE Update: সুপ্রিম শুনানির আগেই বড় মোড়! স্পিকারের কাছে আরও সময় চাইলেন তৃণমূল বিদ্রোহী ২০ সাংসদ

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- দুর্গাপুজো ও কালী পুজোয় এবার নারী শক্তি সম্মান প্রদান করবে রাজ্য বিজেপি। এই নির্দেশ জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে। এলাকার সাধারণ মহিলাদের দেওয়া হবে এই সম্মান। নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলায় পাঠানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:52 AM IST
LIVE Update: সুপ্রিম শুনানির আগেই বড় মোড়! স্পিকারের কাছে আরও সময় চাইলেন তৃণমূল বিদ্রোহী ২০ সাংসদ
22 September 2026 11:45 AM (IST)

Road Accident: পুজো দিতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনা

পুজো দিতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনা, মৃত ১, আহত ২ পুজো দিতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু’জন। আহতদের শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সকালে নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাসনা ব্রিজের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, কুলিয়ার ঢাকুরিয়া থেকে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে একটি ইঞ্জিনভ্যানে করে দুই শিশুসহ বেশ কয়েকজন যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ি আচমকা ইঞ্জিনভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে ঘটনাস্থলেই আহত হন ইঞ্জিনভ্যানের চালক-সহ আরও দু’জন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা ইঞ্জিনভ্যান চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

22 September 2026 11:00 AM (IST)

Camac Street Office Controversy: আদলতের দৃষ্টি আকর্ষণ অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট অফিস মালিকের

আদলতের দৃষ্টি আকর্ষণ অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট অফিস মালিকের। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন আইনজীবীর। মালিকের দেওয়া বাড়ি খালি করার নোটিস চ্যালেঞ্জ করে নিম্ন আদালতে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। নোটিসে  অন্তর্বতীকালিন স্থগিতাদেশ দেয় নিম্ন আদালত। নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন অফিস মালিক।

22 September 2026 11:00 AM (IST)

Durga Puja Rules: পুজোর আগে অভূতপূর্ব মহড়া কলকাতার রাস্তায়

পুজোয় দমকলের ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে শুধু বিধিনিষেধ বা কড়াকড়ি জারি করেই দায়িত্ব শেষ নয়। পুজোর আগে অভূতপূর্ব মহড়া কলকাতার রাস্তায়। রাজস্থান থেকে এসেছে ১৩৭ টি নতুন দমকলের গাড়ি। গাড়িগুলোর হোস পাইপের ক্ষমতা পুরোনো গাড়ির থেকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ। এই গাড়িগুলো কিভাবে কাজ করবে পুজোর সময়? এই গাড়িগুলোকেই রাখা হবে মণ্ডপের আশেপাশের বিভিন্ন লোকেশনে। যাতে আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে নেভানোর কাজ শুরু করা যায়। রেড রোডে ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ল অন্য ছবি। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দমকলের ১৩৭ টি ঝা চকচকে নতুন গাড়ি। 

22 September 2026 11:00 AM (IST)

Bypoll Election: উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি

কোয়েল মল্লিকের ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন। ১৬ অক্টোবর নির্বাচন।

22 September 2026 10:30 AM (IST)

Bengal BJP: নারী শক্তি সম্মান প্রদান করবে রাজ্য বিজেপি

দুর্গাপুজো ও কালী পুজোয় এবার নারী শক্তি সম্মান প্রদান করবে রাজ্য বিজেপি। এই নির্দেশ জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে। এলাকার সাধারণ মহিলাদের দেওয়া হবে এই সম্মান। নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলায় পাঠানো হয়েছে।

22 September 2026 10:30 AM (IST)

Kolkata ED Raid: ED উদ্ধার কোটি টাকা

আর্থিক লগ্নি সংস্থার অফিসে তল্লাশিতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ফ্রিজ করল ED উদ্ধার কোটি টাকা। বুধবার শহরের ৬ টি জায়গা তল্লাশি চালিয়ে ও দেশের ১৭ টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ED জানতে পারে, সাধারণ মানুষের থেকে ১৩১.৮৬ কোটি টাকা প্রলোভন দেখিয়ে তোলা হয়েছে,যার মধ্যে ৭১.০৪ কোটি ফেরত দেওয়া হয়নি। তল্লাশির পর ২.৭৫ কোটি স্থাবর সম্পত্তি ও ১ কোটি টাকা, ৪৮০০ মার্কিন ডলার সিজ় করা হয়েছে। ২০ কোটি বেনামি লগ্নির নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অমৃত গ্রুপের, apm চিৎ ফান্ড Srei গ্রুপের ক্ষেত্রে ১১ তারিখ তল্লাশি চালানো হয়, ৬.৩৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী, ব্যাংকের ১. ৫ কোটি। ২. ৯০ সিসিয়ারি হোল্ডিং ও ক্যাশ, ১. ৯৫ লক্ষ টাকার গয়না।

22 September 2026 09:15 AM (IST)

TMC Crisis: সময় চাইলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদ

স্পিকার এর কাছে আরও ৪ সপ্তাহ সময় চাইলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী এবং এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদ। সুপ্রিম শুনানির আগেই সময় চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া ২০ জন সাংসদ। বিবাদ শুরু গত জুন মাসে। সে সময় দিল্লিতে ঘোষণা করে তৃণমূল ছেড়ে এন সি পি আই তে যোগ দেন ওই কুড়িজন সাংসদ। তারপর প্রথমে লোকসভার স্পিকার এর কাছে দলত্যাগী সাংসদদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট ওই ২০জন সংসদকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে। আগামীকাল সেই মামলার শুনানি। তার আগেই আরো একমাস সময় যে স্পিকারকে চিঠি দিলেন বাংলার কুড়িজন সাংসদ।

22 September 2026 08:15 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari: নবনির্মিত মূর্তি সেতুর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

মঙ্গলবার নবনির্মিত মূর্তি সেতুর উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে সকাল থেকেই মূর্তি ও টিয়াবন এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এদিন সকালে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা মূর্তি ও টিয়াবন এলাকা পরিদর্শন করেন। মূর্তি সেতুর সামনে মঞ্চ তৈরির কাজও প্রায় শেষের পথে। এদিন মূর্তিতে গিয়ে উদ্বোধনস্থলের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরাও। পাশাপাশি চালসার টিয়াবন হেলিপ্যাডেও নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। সেখানে হেলিকপ্টার নামিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রায়ালও করা হয়। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর মূর্তিমুখী যাত্রাপথের রাজ্য সড়কের দু'ধারে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগান দলের কর্মীরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর দু'টোর পর টিয়াবন হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে সড়কপথে মূর্তিতে গিয়ে নবনির্মিত মূর্তি সেতুর উদ্বোধন করবেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে হেলিকপ্টারে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

22 September 2026 08:15 AM (IST)

Drug Seized: ২৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার

বাসন্তী থেকে জিবনতলায় যাওয়ার পথে একটি চারচাকা গাড়ি থেকে ২৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল জিবনতলা থানার পুলিস। গ্রেফতার  তিনজন। পুলিস সূত্রের খবর জিবনতলা গাজা বিক্রি করতে আসছিল তিন যুবক বাসন্তী থেকে। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে জীবন তলায় সেই গাড়ি তে গাজা সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিস।  আশিক আলাম লস্কর, আমির খান, শরিফুল লস্কর। 

22 September 2026 08:15 AM (IST)

Karam Puja: ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে করম পুজা

​ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে জলপাইগুড়ি করলা ভ্যালী ও ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগান সহ ডুয়ার্সের প্রতিটি চা জনপদ এখন উৎসবমুখর। পঞ্জিকার নিরিখে একদিন আগেই ধামসা-মাদলের ঝংকার এবং আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের ঝুমুর নাচে জমে উঠেছে করম পূজার আনন্দ। প্রকৃতির আরাধনা ও ভালো ফসলের কামনায় আয়োজিত এই সার্বজনীন উৎসবে মেতে উঠেছে পাহাড়ি ও সমতলের চা শ্রমিকরা।
​উৎসবের এই আনন্দের মাঝেই শ্রমিক কল্যাণে বড় ঘোষণা সামনে এসেছে। চা বাগানের সার্বিক পরিকাঠামো এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পক্ষ থেকে ৩১২ কোটি টাকার অনুমোদন কেন্দ্রের। বঞ্চনা ঘুচিয়ে এই বিশাল আর্থিক বরাদ্দ শ্রমিকদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে এক যুগান্তকারী ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংস্কৃতির উচ্ছ্বাস আর উন্নয়নের জোয়ারে ডুয়ার্সের চা বলয়ে এখন বইছে খুশির ডবল হাওয়া।

22 September 2026 08:00 AM (IST)

Toto Driver: টোটো চালকের দাদাগিরি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা, সোমবার দুপুরে এক টোটো চালক টোটোতে করে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার মধ্যে একটি সারমেও শুয়েছিল, সারমেওয়ের গায়ে টোটোর চাকা তুলে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিবাদ করে, অভিযোগ যে, ওই টোটো চালক বিভিন্ন জায়গা থেকে ২০-২৫ জন সংখ্যালঘু লোকজন ডেকে এনে প্রতিবাদ করা ব্যক্তির উপরে চড়াও হয়ে মারধর করতে থাকে পরিবারের অন্য আন্য সদস্যার বাঁচাতে এলে তাদের কে মারধর করে, বজবজ থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

 

22 September 2026 08:00 AM (IST)

Auto-toto: জাতীয় সড়কে অটো টোটো দৌরাত্ম্য

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলা, আমতলা সহ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত জাতীয় সড়ক সহ রাজ্য সড়কের গুরুত্ব পূর্ণ জায়গায় যানজট সূষ্টি হচ্ছে বেআইনি ভাবে অটো টোটো পার্কিং জন্য এবং ফুটপাত বে আইনি ভাবে দখল করে ব্যাবসা করার জন্য সেই সকল বিষয়ে  ক্ষতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার বিকালে মিটিং আয়োজন করে। সেখানে জেলা শাসক, জেলা পুলিস সুপার ও জন প্রতিনিধি থেকে শুরু করে আইসি ওসি ও পিডব্লু ডি আধিকারিক পি এইচ ডি সহ অটো ও টোটো ইউনিয়ানের এছাড়াও ফুটপাতের উপর ব্যাবসায়ী থেকে শুরু করে ও নিত্য যাত্রী ও পথ চলতি মানুষ জনকে নিয়ে মিটিং হয়। 

22 September 2026 08:00 AM (IST)

Hind Motor Incident: ঘুষিতে নাক ফাটল ছাত্রের বাবার

হিন্দমোটর নন্দনকাননের বাসিন্দা বিপ্লব কুমার বিশ্বাসের আট বছরের শিশু একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যাতায়াত করে পুলকারে। বেশ কয়েকদিন ধরে পুলকারে স্কুলে যাওয়া বা ফেরার পথে অন্য ছাত্ররা তার ছেলে কে মারধর করছিল। ছেলের থেকে জানতে পেরে এই বিষয়ে সোমবার পুলকারের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেন বিপ্লব বাবু। পুলকার চালক জানান এইসব বিষয়ে তার কোন দায়িত্ব নেই। সাময়িক তর্কাতর্কি হয় পুলকার ড্রাইভারের সঙ্গে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসের। স্থানীয় বাসিন্দাদের হস্তক্ষেপে তখনকার মতো মিটমাট হয়ে গেলেও , সন্ধ্যার পর রাত আটটা নাগাদ ওই পুলকারের মালিক সনু এবং তার ড্রাইভার সহ ১০/ ১৫ জন স্থানীয় নিউ বয়েজ ক্লাবের সামনে এসে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসের ওপর হামলা চালায়। অতর্কিত হামলায় নাক ফেটে যায় বিপ্লব কুমার বিশ্বাসের।বাধা দিতে গিয়ে  মাথা ফাটে হেমন্ত দাস নামে অন্য এক যুবকের। হামলা ঠেকাতে গিয়ে আহত হন আরো বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা।পরবর্তী সময়ে তারা উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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