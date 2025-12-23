English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: কেমন চলছে বঙ্গে SIR? দেখতে শহরে কমিশন কর্তারা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, December 23, 2025 - 09:04
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

23 December 2025, 09:00 AM

CEO: CEO দফতরের সামনে চলছে অবস্থান বিক্ষোভ। BLO অধিকার রক্ষা কমিটির ৪৮ ঘণ্টার অবস্থান। কাজের চাপ কমাতে গতকাল কমিশন অভিযান। সমস্যা বাড়ছে অ্যাপে নিত্যনতুন সংযোজনে। রণক্ষেত্রের আকার নেয় CEO দফতর এলাকা।

23 December 2025, 09:00 AM

Murshidabad: আজ হরগোবিন্দ-চন্দন দাস খুন মামলার রায়। বাবা-ছেলের খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত ১৩। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাজা ঘোষণা। গতকালই ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত হয়। সাজা ঘোষণা জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে।

 

23 December 2025, 09:00 AM

Hanskhali Incident: হাঁসখালিতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুন। ২০২২ সালের ঘটনায় আজ সাজা ঘোষণা। দোষীদের মধ্যে তৃণমূল নেতা ও তাঁর ছেলে-সহ ৯। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাজা ঘোষণা আদালতের। মেয়ের মৃত্যুর বিচার পাবে নাবালিকার পরিবার।

23 December 2025, 09:00 AM

KMC: জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট পাওয়া আরও সহজ। SIR আবহে প্রক্রিয়া সহজ করতে উদ্যোগী পুরসভা। অনলাইন প্রক্রিয়া যেমন চলছিল, চলবে। খোলা হচ্ছে আরও ২০টি ম্যানুয়াল কাউন্টার। বরো অফিস থেকেও সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ।

 

23 December 2025, 08:45 AM

SIR in Bengal: আনম্যাপড ৩২ লক্ষের কাছে হিয়ারিংয়ের নোটিস। আজকের মধ্যেই ৩২ লক্ষের কাছে নোটিস। ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে পৌঁছেছে নোটিস। ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে হিয়ারিং।

23 December 2025, 08:45 AM

SIR in Bengal: কেমন চলছে বঙ্গে SIR? দেখতে শহরে কমিশন কর্তারা। আজ থেকে শহরে কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। কলকাতায় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারিও। সিইও দফতরে বৈঠক করার কথা। ২৪ ডিসেম্বর বৈঠক অবজার্ভার ও মাইক্রোঅবজার্ভারদের। নজরুল মঞ্চের ওই বৈঠকেও হাজির থাকবেন তাঁরা।

