Breaking News LIVE Update: কেমন চলছে বঙ্গে SIR? দেখতে শহরে কমিশন কর্তারা

23 December 2025, 09:00 AM
CEO: CEO দফতরের সামনে চলছে অবস্থান বিক্ষোভ। BLO অধিকার রক্ষা কমিটির ৪৮ ঘণ্টার অবস্থান। কাজের চাপ কমাতে গতকাল কমিশন অভিযান। সমস্যা বাড়ছে অ্যাপে নিত্যনতুন সংযোজনে। রণক্ষেত্রের আকার নেয় CEO দফতর এলাকা।
Murshidabad: আজ হরগোবিন্দ-চন্দন দাস খুন মামলার রায়। বাবা-ছেলের খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত ১৩। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাজা ঘোষণা। গতকালই ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত হয়। সাজা ঘোষণা জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে।
Hanskhali Incident: হাঁসখালিতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুন। ২০২২ সালের ঘটনায় আজ সাজা ঘোষণা। দোষীদের মধ্যে তৃণমূল নেতা ও তাঁর ছেলে-সহ ৯। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাজা ঘোষণা আদালতের। মেয়ের মৃত্যুর বিচার পাবে নাবালিকার পরিবার।
KMC: জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট পাওয়া আরও সহজ। SIR আবহে প্রক্রিয়া সহজ করতে উদ্যোগী পুরসভা। অনলাইন প্রক্রিয়া যেমন চলছিল, চলবে। খোলা হচ্ছে আরও ২০টি ম্যানুয়াল কাউন্টার। বরো অফিস থেকেও সার্টিফিকেট দেওয়ার উদ্যোগ।
SIR in Bengal: আনম্যাপড ৩২ লক্ষের কাছে হিয়ারিংয়ের নোটিস। আজকের মধ্যেই ৩২ লক্ষের কাছে নোটিস। ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে পৌঁছেছে নোটিস। ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে হিয়ারিং।
SIR in Bengal: কেমন চলছে বঙ্গে SIR? দেখতে শহরে কমিশন কর্তারা। আজ থেকে শহরে কমিশনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। কলকাতায় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারিও। সিইও দফতরে বৈঠক করার কথা। ২৪ ডিসেম্বর বৈঠক অবজার্ভার ও মাইক্রোঅবজার্ভারদের। নজরুল মঞ্চের ওই বৈঠকেও হাজির থাকবেন তাঁরা।