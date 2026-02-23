Breaking News LIVE Update: ভোটমুখী বাংলায় বড়সড় ভাঙন বাম, বিজেপিতে! ব্যাপক শক্তি বাড়ল শাসকদলের...

23 February 2026, 08:45 AM
New Town: নিউটাউন কদমপুকুর এলাকায় একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির শ্রমিকদের দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক মারামারির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ শ্রমিকরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তবে কী নিয়ে মারামারি সেই বিষয়ে পরিষ্কার নয়। মারামারির ঘটনার পাশাপাশি তাদের যে অস্থায়ী লেবার রুম সেই লেবার রুমেও অগ্নি সংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল এসে পৌঁছে টেকনোসিটি থানার পুলিস ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মারামারির ঘটনায় ছ থেকে সাত জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হয় তাদের মধ্যে দুজন গুরুতর আহত। রড বেলচা দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহতদের রাজারহাট রেজওয়ানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মারামারির ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। এই ঘটনায় রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা হয়ে ওঠে ওই কনস্ট্রাকশন সাইডে। টেকনা সিটি টানোর পুলিস গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে টেকনোসিটি থানার পুলিস।
Kolkata Weather: নিম্নচাপের জেরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল কলকাতা। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলায় অতি ঘন কুয়াশা। দৃশ্যমানতা কমে এল সকালে।
Malda: মালদহ থেকে ওমর ফারুক এবং রবিউল ইসলাম গ্রেফতারের পর পর্দা ফাঁস হয়েছে তামিলনাড়ুর তিরুপুরে লুকিয়ে থাকা সন্দেহভাজন জঙ্গিদেরও। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই বাংলাদেশের নাগরিক। সন্দেহ করা হচ্ছে তারা লস্কর ই তৈবার সঙ্গে যুক্ত। রাজধানীর দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল তারা। দিল্লি পুলিসের বিশেষ সেল তদন্তে নেমে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। এরইমধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেফতার আরও দুই। জুহাব শেখ ও সুমন শেখ নামে আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিসের স্পেশাল ট্রাস্ট ফোর্স। সূত্রের খবর তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি পাকিস্তান যোগাযোগ এবং সিম কার্ড পাচারের অভিযোগ রয়েছে। প্রথমে গ্রেফতার করা হয় জুহবকে তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্ধান মিলে সুমনের।
Coal Scam: কয়লা পাচার কাণ্ডে আজ প্রাক্তন ওসি বুদবুদ মনোরঞ্জন মণ্ডল কে তলব করেছে ইডি। এই নিয়ে ৩ বার তলব করা হয়েছে মনোরঞ্জনকে। বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের পর থেকে এখনও একবারও হাজির দেয়নি এই প্রাক্তন ওসি বা কোনও রিপ্লাই ও করেনি ইডিকে। আজ হাজির না দিলে আইনানুগ ভাবে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে ইডি। একই মামলাতে তলব করা হয়েছিল মনোরঞ্জনের স্ত্রী কেও, তিনিও এখনও অবধি হাজিরা দেননি।
Siddiqullah Chowdhury: মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে মধ্যমগ্রামে একটি লজে প্রতিনিধি সভা করলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। ওই সভায় নিজের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার কর্মীদের জানালেন তিনি মন্তেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন নিশ্চিত, তিনি আরো বলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে ডেকে আশ্বস্ত করেন মন্তেশ্বর বিধানসভায় ভোটে জিতে আপনাকে বড় ধরনের মন্ত্রীপদ দেওয়া হবে বলে জানালেন। তিনি তার কর্মীদেরকে বার্তা দিলেন কুসুমগ্রামে,মন্তেশ্বরে, এবং রাই গ্রামে তার নিজস্ব কার্যালয় তৈরি করবেন।ও কর্মীদের দেয়াল লিখনের বার্তা দেন, এরপরে মন্তেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীদের প্রতিনিধি ফাইলে স্বাক্ষর করেন
WB Assembly Election 2026: বিধানসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ি জেলায় দলবদলের হিড়িক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিন জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার সুখানী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭৫টি পরিবারের প্রায় ৩০০ জন সদস্য যাঁদের মধ্যে সিপিএম ও বিজেপি সমর্থকরা ছিলেন বলে তৃণমূলের দাবি, আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন তারা। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা এসসি ও ওবিসি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাস। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে চলমান উন্নয়নমূলক কাজ ও ‘মা-মাটি-মানুষ’ সরকারের ধারাবাহিক প্রকল্পে অনুপ্রাণিত হয়েই বিরোধী দলের সমর্থকেরা দলে যোগ দিচ্ছেন। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন এলাকা থেকে যোগদানের আগ্রহ বাড়ছে বলেও তাঁদের বক্তব্য।