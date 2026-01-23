Breaking News LIVE Update: বন্ধ একাধিক রাস্তা, '২৩ ঘণ্টা' বাতিল ট্রেন! বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, টানা ছুটি-ধর্মঘট ব্যাঙ্কে... কবে কী? বিগ ব্রেকিং....

23 January 2026, 11:00 AM
Train Cancelled: পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগে সেতু সংস্কারের জন্য ২৩ ঘণ্টার মেগা ব্লক, একগুচ্ছ লোকাল বাতিল ও আংশিক রুটে চলাচল। কাঁকুড়গাছি ও বালিগঞ্জ স্টেশনের মধ্যবর্তী আপ ও ডাউন কর্ড লাইনে ২৩ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক নেওয়া হয়েছে। ব্লক চলবে শনিবার রাত ১০টা থেকে রবিবার রাত ৯টা পর্যন্ত।
পূর্ব রেল সূত্রে খবর, দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে বর্তমান গার্ডারগুলির কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সেগুলি সরিয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী নতুন গার্ডার বসানো হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সেতুর কাঠামোগত দৃঢ়তা বাড়বে এবং ভবিষ্যতে এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রেন চলাচল আরও দ্রুত ও নির্বিঘ্ন হবে। যা যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। যাত্রী অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই ব্লকটি সপ্তাহান্তে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সরস্বতী পুজো এবং নেতাজি জয়ন্তী উপলক্ষে সপ্তাহান্তের ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। শনি ও রবিবারের পাশাপাশি সোমবার সাধারণতন্ত্র দিবসের সরকারি ছুটি রয়েছে। তাই নিত্যযাত্রী ও অফিসযাত্রীদের উপর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম পড়বে বলে রেলের অনুমান।
Sunday and Republic Day Traffic: আগামিকাল ২৪ জানুয়ারি এবং সোমবার ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
২৪.০১.২০২৬-এর জন্য নির্দেশিকা (সকাল ০৬:৩০ থেকে দুপুর ১২:০০ পর্যন্ত)
এই রাস্তাগুলি সব ধরনের যানবাহনের জন্য বন্ধ থাকবে: হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, কুইন্সওয়ে, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, প্লাসি গেট রোড, খিদিরপুর রোড, রেড রোড, গোষ্ঠপাল সরণি, আর.আর. অ্যাভিনিউ- গভঃ প্লেস ইস্ট এবং গভঃ প্লেস ওয়েস্টের মধ্যবর্তী দক্ষিণ অংশ।
পণ্যবাহী যান চলাচল নিষিদ্ধ: সেন্ট জর্জেস গেট রোড এবং স্ট্র্যান্ড রোডে কোনও পণ্যবাহী যান চলাচল বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।
বি.বা.দী বাগগামী ট্রাফিকের পরিবর্তন: আলিপুর রোড ও বেলভেডিয়ার রোড থেকে আসা গাড়িগুলোকে এ.জে.সি বোস রোড, স্ট্র্যান্ড রোড এবং গভঃ প্লেস (ওয়েস্ট) হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে আসা ট্রাফিক ক্যাথেড্রাল রোড ও জে.এল নেহেরু রোড হয়ে যাবে।
২৬.০১.২০২৬-এর জন্য নির্দেশিকা (প্রজাতন্ত্র দিবস):
পণ্যবাহী যান: এ.জে.সি বোস রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, সি.আর অ্যাভিনিউ এবং জে.এল নেহেরু রোডে ভোর ০৫:৩০ থেকে দুপুর ১৩:০০ পর্যন্ত বা প্যারেড শেষ না হওয়া পর্যন্ত পণ্যবাহী যান চলাচল নিষিদ্ধ।
রেড রোড: ২৫ জানুয়ারি রাত ১০:০০ টা থেকে প্যারেড শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেড রোড সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
রোড ক্লোজার: ভোর ০৫:৩০ থেকে প্যারেড চলাকালীন নিচের রাস্তাগুলো বন্ধ থাকবে: হসপিটাল রোড (পূর্ব ও পশ্চিম), লাভার্স লেন ও কুইন্সওয়ে, খিদিরপুর রোড (ঘোড়া পাস থেকে জে এন্ড এন আইল্যান্ড পর্যন্ত), ডাফরিন রোড ও আউটরাম রোড, এসপ্ল্যানেড র্যাম্প এবং আরও কয়েকটি সংযোগকারী রাস্তা।
পার্কিং নিষিদ্ধ: জে.এল নেহেরু রোড, আর.আর. অ্যাভিনিউ, চৌরঙ্গী রোড, ক্যাথেড্রাল রোড এবং স্ট্র্যান্ড রোডের কিছু অংশে পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।
বাস স্ট্যান্ড স্থানান্তর: স্ট্র্যান্ড রোডের পূর্ব দিকের বাস স্ট্যান্ডটি সাময়িকভাবে পশ্চিম দিকে বা কিরণ শঙ্কর রায় রোডে সরিয়ে নেওয়া হবে (ভোর ০৫:৩০ থেকে দুপুর ১৩:০০ পর্যন্ত)।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের যানবাহন শুধুমাত্র কুইন্সওয়ে এবং ক্যাথেড্রাল রোডের ক্রসিং দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।
Vidyasagar Setu Closed: ২৫ জানুয়ারি, রবিবার বিদ্যাসাগর সেতু অর্থাৎ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে কাজ চলবে। সেই জন্য ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই সেতু বন্ধ।
রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই সেতু বন্ধ থাকবে। কেবল তার সরানোর কাজ চলবে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে। সেই জন্যই বন্ধ রাখা হবে এই ব্রিজ। শহরতলির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ স্থাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু এই দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ বা বিদ্যাসাগর সেতু। রবিবার ছুটির দিন এই ব্রিজ বন্ধ থাকার ফলে গাড়ি চলাচলে নিঃসন্দেহে বেশ কিছুটা সমস্যা তৈরি হতে পারে। যানজটের সৃষ্টি হতে পারে।
বিকল্প রুট
১) রোড দিয়ে যে সমস্ত গাড়ি আসবে, সেগুলিকে টার্ফ ভিউ দিয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এইসব গাড়ি সেন্ট জর্জেস রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া সেতুর পথ ধরতে পারবে।
২) যে গাড়িগুলি জেএন আইল্যান্ডের দিক থেকে কেপি রোড হয়ে আসবে, সেগুলিকে ১১ ফারলং গেট দিয়ে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
৩) সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড দিয়ে খিদিরপুরের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের বাঁ দিকে দিয়ে।
৪) কেপি রোডের দিক থেকে আসা সব গাড়িই ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ১১ ফার্লং গেটের দিকে। ওয়াই পয়েন্ট দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে গাড়িগুলি এবং ১১ ফার্লং গেটের দিক থেকে রেড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজে যেতে পারবে গাড়িগুলি।
BDO Prashanta Barman: সুপ্রিম নির্দেশে আজই কি আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন?
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজগঞ্জের ভিডিও প্রশান্ত বর্মনকে শুক্রবারের মধ্যে বিধান নগর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেই নির্দেশের শেষ দিন আজ। আজ কি আত্মসমর্পণ করবেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন ?
গত ২৯ অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছি বাগজোলা খালপারের ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যার দেহ। ২৮ তারিখ সকাল ১১টার পর দত্তাবাদের দোকানের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় স্বপন কামিল্যা ও তার বাড়ির মালিককে। পরে মালিককে ছেড়ে দিলেও ২৯ তারিখ স্বপন কামিল্যার বডি উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনকে ধরতে পারেনি পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতারের আগেই প্রশান্ত বর্মন বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানান। সেই আর্জি মঞ্জুর করে বারাসত আদালত।
সেই জামিনের আর্জির বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে বিধাননগর পুলিস। কেন প্রশান্ত বর্মণকে আগাম জামিন দেওয়া হল,তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে বারাসত আদালত। শেষে বারাসত আদালতের নির্দেশ খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত বর্মনকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু সেই সময় পেরিয়ে গেলেও আত্মসমর্পণ করেননি প্রশান্ত। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এরপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রশান্ত।
গত ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট প্রশান্তের আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করেছিল। ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের মামলায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দেয় । শুক্রবারের মধ্যে তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আজ ২৩ জানুয়ারি সেই সময়সীমা শেষ। এখন প্রশ্ন বিডিও প্রশান্ত বর্মণ কি আত্মসমর্পন করবেন নিম্ন আদালতে ?
Bank Close: ধর্মঘট ও ছুটির জেরে আজ থেকে টানা ৫ দিন বন্ধ ব্যাঙ্ক, ভোগান্তির আশঙ্কা গ্রাহকদের
ছুটি ও দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট মিলিয়ে টানা কয়েক দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্কের অধিকাংশ শাখা। ফলে গ্রাহকদের আগেভাগেই জরুরি কাজ সেরে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আজ ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটানা ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক পরিষেবা মিলবে না। আজ ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ও সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এরপর ২৪ জানুয়ারি শনিবার এবং ২৫ জানুয়ারি রবিবার, নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস হওয়ায় সেদিনও ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এর পরদিন, ২৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠন। সব মিলিয়ে পাঁচ দিন টানা ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে কোনও কাজকর্ম হবে না। বর্তমানে মাসের প্রতিটি রবিবারের পাশাপাশি দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে। তার মধ্যেই সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজের দাবিতে ধর্মঘটের পথে হাঁটছে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলি। যদিও এই ব্যবস্থা ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ছুটি বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে ২৭ জানুয়ারি ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।
এই সময়ে এটিএম পরিষেবা চালু থাকলেও নগদ টাকার জোগান নিয়ে সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে গ্রাহকদের আগেভাগেই প্রয়োজনীয় নগদ তুলে রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং কাজ সেরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।