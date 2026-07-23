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Breaking News Live Updates: শহিদ দিবসে ড্রামা করেছেন কল্যাণ, বিধানসভায় তারই এক কার্বন কপি রয়েছে, ঘাড়ধাক্কা দিলেও যায় না: দিলীপ

West Bengal, India Breaking News Live Updates: এবার কলকাতায় CJP-র মিছিলের পরিকল্পনা। কলেজ স্কোয়ার থেকে সুবোধ মল্লিক পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়ে চিঠি কলকাতা পুলিশকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 23, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:17 AM IST
Breaking News Live Updates: শহিদ দিবসে ড্রামা করেছেন কল্যাণ, বিধানসভায় তারই এক কার্বন কপি রয়েছে, ঘাড়ধাক্কা দিলেও যায় না: দিলীপ
23 July 2026 09:15 AM (IST)

Howrah Arms Seized: অস্ত্র উদ্ধার

হাওড়ার নিশ্চিন্দা এলাকায় এস টি এফ এর অভিযান। একটি নীল সাদা ট্যাক্সি থেকে উদ্ধার পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারটি ম্যাগাজিন ও ২৯ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এস টি এফ এর বিশেষ টিম নিশ্চিন্দা থানার পুলিসের সহযোগিতায় অভিযান চালায়। wb23c8793 নম্বরের ওই ট্যাক্সির ভিতরে চালক ছিলেন। বরানগর অশোক গড়ের বাসিন্দা ওই চালকের নাম রাজেশ কানোয়ার। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র এখানে এল।এই ঘটনার সাথে আর কারা জড়িত তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র গুলোর মধ্যে নাইন এম এম পিস্তল ও সেমি রিভলবার রয়েছে। কার্তুজ সহ এই আগ্নেয়াস্ত্র ও ট্যাক্সিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

 

23 July 2026 09:15 AM (IST)

Bandel: ব্যান্ডেলে চলল বুলডোজার!

ব্যান্ডেল রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ক্যান্টিন বাজার,স্টেশন রোডের পাশে রেলের জায়গা খালি করতে রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালানো হয়।কয়েকশো দোকানদার তাদের ব্যবসা হারালেন। গতকালই কলকাতা বন্দর এলাকায় উচ্ছেদ-মামলার গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে হাইকোর্ট। আধার,বিদ্যুত্‍ বিল,গ্যাস বিল মালিকানার প্রমাণ নয় বলে কলকাতা বন্দরকে উচ্ছেদ অভিযান জারি রাখতে বলেছে।

23 July 2026 09:00 AM (IST)

NEET: চাপানউতোর

NEET প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে আন্দোলনকারী এবং সরকার পক্ষের মধ্যে চাপ ও পাল্টা চাপের কৌশল অব্যহত। আন্দোলনকারীরা চাইছেন, সবার আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিন। মাথা নোওয়াক সরকার। তারপর আলোচনা।  অন্যদিকে সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, আলোচনার দরজা সব সময় খোলা রয়েছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে জগত প্রকাশ নাড্ডার আলোচনায় সমাধান সূত্র নিয়ে আলোচনা হলেও শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা  নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি- এমনটাই দাবি করা হচ্ছে সরকারি সূত্রে। ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্যুতে কার্যত দুপক্ষই অনড়। তাই এখনই কোনো সমাধান সূত্র মিলছে না। এতসবের মধ্যে সোনম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহারের আগে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শর্ত দিয়েছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল - আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দেওয়া চলবে না। যে মামলা দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

23 July 2026 09:00 AM (IST)

CJP Protest: এবার কলকাতায় মিছিল!

এবার কলকাতায় CJP-র মিছিলের পরিকল্পনা। কলেজ স্কোয়ার থেকে সুবোধ মল্লিক পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়ে চিঠি কলকাতা পুলিশকে। ইমেল মারফত চিঠি CJP-কলকাতা ইউনিটের। ধরেম্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, দিল্লিতে ছাত্রদের উপর আক্রমণ সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলের পরিকল্পনা।

23 July 2026 09:00 AM (IST)

Kalyan Banerjee: আজও সংসদে যাবেন কল্যাণ

এমসিপিআই-এর মহিলা সাংসদকে কু-কথা বলে সংসদের বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন তৃণমূল সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের সাসপেনশনকে,'গাদ্দারদের বিরুদ্ধে লড়াই' বলেছেন। সাসপেন্ড হলেও আজ সংসদ ভবন চত্বরে যাবেন কল্যাণ। গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বসবেন মকরদ্বারে।  কল্যাণ জানিয়েছেন,দিনভর মকরদ্বারেই বসে থাকবেন তিনি।

23 July 2026 09:00 AM (IST)

Dilip Ghosh: কল্যাণ জ্রামা করেছেন

লোকসভায় কল্যাণ ব্যানার্জির সাসপেন্ড নিয়েও মন্তব্য করলেন দিলীর ঘোষ। তিনি বলেন, এর আগে কল্যাণের বিরুদ্ধে দলেরই অন্য সাংসদরা কমপ্লেন করেছেন। মহুয়া মৈত্র করেছেন। আরও অনেকে করেছেন। তিনি একটা অভদ্র লোক। শহিদ দিবসে নেত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। ড্রামা করেছেন। বিধানসভায় তারই একটি কার্বন কপি আছে। তাকে কাল চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলা হয়েছে।  ঘাড়ধাক্কা দিলেও বাইরে যাচ্ছে না। তাই চ্যাংদোলা করা হয়েছে। মিডিয়া অ্যাটেনশন করিয়ে ওইভাবে টিকে থাকা যায় না। একজন ভাষণ দিচ্ছে। তাকে গিয়ে ডিস্টার্ব করছে। স্পিকার কেন এটা সহ্য করবে!

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TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
Fresh News

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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