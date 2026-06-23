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LIVE: পুলিসকে জানিয়েও লাভ হয়নি! লজে রমরমিয়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে তুলকালাম

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Written BySoumita Khan
Published: Jun 23, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:55 AM IST
LIVE: পুলিসকে জানিয়েও লাভ হয়নি! লজে রমরমিয়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে তুলকালাম
23 June 2026 08:00 AM (IST)

Sabyasachi Dutta

ফের তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার প্রায় সাড়ে তিন কেজি সোনা। গতকাল রাতে সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে নদিয়ার তেহট্ট এর করিমপুরে এক ঘনিষ্ট মহিলা ও তার শশুর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেই ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়িতে ও মহিলার শ্বশুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার বলে পুলিস সূত্রে খবর। রাতভর তল্লাশি চালানো হয় সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে।

23 June 2026 07:30 AM (IST)

Suvendu Adhikari

আজ সকাল ১০টায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন। এরপর সকাল ১১টায় তিনি হাজরা মোড়ে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান করবেন। দুপুর ১২টায় তাঁর নবান্নে যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে এবং দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তিনি বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন। পরিশেষে, বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে তাঁর নির্ধারিত কর্মসূচি সম্পন্ন হবে।

23 June 2026 07:30 AM (IST)

Maheshtala Incident

চোর চোর স্লোগান, ডিম থেরাপি আর দীরদিনের ক্ষোভের বিস্ফোরণ। মহেশতলা পৌরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পীযূষ দাস বাটা স্পোর্টস ক্লাবে পৌঁছাতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্লাব সদস্য ও স্থানীয়রা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ক্লাবকে ঘিরে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ক্ষোভ থেকেই কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে চলে স্লোগান ও ডিম নিক্ষেপ।

 

23 June 2026 07:30 AM (IST)

Kalna Incident

চার থেকে পাঁচ বছর ধরে পুলিসকে জানিয়েও কোনো ফল পাননি এলাকার বাসিন্দারা। আর পুলিসের ভরসা না করেই কালনা শহরের রামেশ্বরপুর এলাকার একটি লজে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি স্থানীয় এলাকায় বন্ধু লজ নামে একটি লজ রয়েছে, সেই লজে দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্র চালাচ্ছে লজ মালিক। মাঝে কিছুদিন বন্ধ হয়ে গেল আবার নতুন করে সেই ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। এলাকাবাসীরা লজ ঘিরে ফেলেন। এলাকাবাসীদের দাবি অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত লজমালিক এবং কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে হবে এবং এই লজে এইরকম অসামাজিক কাজ বন্ধ করতে হবে। ঘটনাস্থলে হাজির হয় কালনা থানার পুলিস লজের বেশ কয়েকজন কর্মী এবং করে থানায় নিয়ে যায়। হাজির হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পুলিসও। অন্যদিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে মধুচক্রের যে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। ঘটনায় ছড়িয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা।

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TAGS:
Breaking news in bangla

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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LIVE: পুলিসকে জানিয়েও লাভ হয়নি! লজে রমরমিয়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে তুলকালাম
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