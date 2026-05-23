Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Breaking News LIVE Update: মিশন ড্যামেজ কন্ট্রোল: কলকাতায় পা রাখলেন মার্কিন বিদেশসচিব, ঝুলিতে জ্বালানি চুক্তির ইঙ্গিত
Live Now

Breaking News LIVE Update: মিশন 'ড্যামেজ কন্ট্রোল': কলকাতায় পা রাখলেন মার্কিন বিদেশসচিব, ঝুলিতে জ্বালানি চুক্তির ইঙ্গিত

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 23, 2026, 08:20 AM IST|Updated: May 23, 2026, 08:26 AM IST
Breaking News LIVE Update: মিশন 'ড্যামেজ কন্ট্রোল': কলকাতায় পা রাখলেন মার্কিন বিদেশসচিব, ঝুলিতে জ্বালানি চুক্তির ইঙ্গিত
23 May 2026 08:30 AM (IST)

Flipkart Hub Protest

ফ্লিপকার্ট হাবে কর্মী বিক্ষোভ, ভেন্ডার ও সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে সরব শ্রমিকরা। বেতন বৃদ্ধি ও সরাসরি কোম্পানির অধীনে কাজের দাবিতে আন্দোলন, হরিণঘাটায় উত্তেজনা। নদীয়ার হরিণঘাটা থানা এলাকার বিরহী-আইসপুরে গড়ে ওঠা Flipkart হাবের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভে সামিল হলেন কর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরে চলা ভেন্ডার ও সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে আন্দোলনে নামেন তাঁরা। কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমানে তারা মাত্র ১০,৩০০ টাকা বেতন পান, যা বর্তমান বাজারদরের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে বেতন বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা করতে হবে। পাশাপাশি, কোনও ভেন্ডার বা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নয়, সরাসরি কোম্পানির অধীনে কাজ করার দাবিও তোলেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভরত কর্মীদের আরও অভিযোগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিষেবা ও নাইট শিফটের জন্য যে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা, তার বড় অংশই ভেন্ডার ও সিন্ডিকেটের লোকেরা কেটে নেয়। ফলে প্রকৃত প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিকরা। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই এদিন Flipkart হাবের মূল গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, যতক্ষণ না তাঁদের দাবি মানা হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিসের একাধিক পুলিস কর্মী, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং হরিণঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি। প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে বিক্ষোভকারীদের।

23 May 2026 08:30 AM (IST)

Roopa Ganguly

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর-এ কুরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার সোনারপুর দক্ষিণ অ্যাসেম্বলিতে বিডিও, পুলিস প্রশাসন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ইমামদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের পর রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে কুরবানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করেন, 'সমস্ত অফিসার এখানে রয়েছেন। সরকার নির্ধারিত নিয়ম মেনেই কুরবানি হবে। খোলাখুলি নয়, চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে নয়, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠান হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আজকাল যেমন হেলমেট ছাড়া কেউ বাইক চালায় না, তেমনই কুরবানির ভিডিও করে মানুষের মধ্যে অশান্তি বা কষ্ট ছড়ানো উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আইন দিয়েছে, সবাই সেই আইন মেনেই কাজ করব।' মাদ্রাসায় বন্দেমাতরম নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'এসব ধীরে ধীরে মানুষের মনে নিজে থেকেই জায়গা করে নেয়। হিন্দু ও মুসলিমদের বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল রয়েছে। বিভেদের রাজনীতি আমরা করব না। সোনারপুর দক্ষিণে শান্তিপূর্ণভাবেই ঈদ পালন হবে।'

23 May 2026 08:30 AM (IST)

Petrol Diesel Price Hike

মঙ্গলবারের পর আজ শনিবার ফের দাম বাড়ল পেট্রোল ডিজেলের৷ কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১১০.৬৪।  ৯৪ পয়সা দাম বাড়ল পেট্রোলের৷ পাশাপাশি ডিজেলের দাম বেড়ে কলকাতাতে হল ৯৭.০২। দাম বাড়ল ৯৫ পয়সা।

23 May 2026 08:15 AM (IST)

US Foreign Secretary India Visit

সফরের আগেই এক্স হ্যান্ডেলে দিল্লিকে জ্বালানি সরবরাহে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মার্কো রুবিও। মার্কিন বিদেশ সচিব জানিয়েছেন নয়াদিল্লির পক্ষে যতটা কেনা সম্ভব, ওয়াশিংটন ততটাই জ্বালানি বিক্রি করতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেছেন, আমেরিকা ইতিমধ্যে ভারতের সঙ্গে জ্বালানি তেল নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা সেরেছে। সেই আলোচনা আগামীকাল দিল্লিতে আরও এক ধাপ এগোতে পারে। জ্বালানি রপ্তানিতে নয়াদিল্লিকে বৃহত্তর শরিক করতে আগ্রহী ওয়াশিংটন।

23 May 2026 08:15 AM (IST)

US Foreign Secretary India Visit

মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও চার দিনের মেগা সফরে আজ ভারতে এসেছেন। ইতোমধ্যেই কলকাতায় পা রেখেছেন তিনি। ভারত-আমেরিকার কূটনৈতিক টানাপোড়েন মেটানো এবং সম্পর্ক জোরদার করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি, তিনি দিল্লিতে কোয়াডভুক্ত দেশগুলির বৈঠকেও অংশ নেবেন।

Tags:
bengali news
Breaking news in bangla
West Bengal News Today
kolkata news
West Bengal Weather updates
West Bengal News Live Updates
Kolkata Local News
breaking news today
National News Live
India news live
National News Today
Trending news in india
National News in Bengali
India News in Bengali
বাংলা খবর
পশ্চিমবঙ্গের খবর
কলকাতার খবর
ভারতের খবর
দেশের খবর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: মিশন 'ড্যামেজ কন্ট্রোল': কলকাতায় পা রাখলেন মার্কিন বিদেশসচিব, ঝুলিতে জ্বালানি

LIVE: মিশন 'ড্যামেজ কন্ট্রোল': কলকাতায় পা রাখলেন মার্কিন বিদেশসচিব, ঝুলিতে জ্বালানি

bengali news6 min ago
2

টলিপাড়ায় ধুন্ধুমার:কোটি কোটি দুর্নীতির অভিযোগ,EIMPA হাউসে ধাক্কাধাক্কিতে অসুস্থ পিয়া

EIMPA House ControversyMay 22
3

বেহালায় ১৫ বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা: পুরকমিশনারের দ্বারস্থ BJP বিধায়ক

Behala West MLAMay 22
4

বিকাশের সওয়ালেই এ যাত্রায় বাঁচলেন দেবরাজ? হাইকোর্টের বড় রায়ে জোর গুঞ্জন রাজনীতিতে

Bikash Ranjan BhattacharyaMay 22
5

সরকারের বিরাট ঘোষণা: রাজ্যে ১লা জুন থেকে রেশনে সম্পুর্ণ বন্ধ আটা, চালু থাকবে গম

Ashok KirtaniaMay 22