Breaking News LIVE Update: কসবার হোটেলে CA-এর রহস্যমৃত্যু! যুগলের খোঁজে হন্যে পুলিস...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Sunday, November 23, 2025 - 08:59
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

23 November 2025, 09:00 AM

Bardhaman Crime: ভরসন্ধেয় গুলি চলল বর্ধমান শহরে! পুকুর ভরাট নিয়ে বিবাদের জেরে গুলি চালানোর অভিযোগ। দুপক্ষের সংঘর্ষে কয়েকজন জখম। কাউন্সিলর-ব্যবসায়ীর পরিবারের মধ্যে সংঘাত। হামলা-পাল্টা হামলার অভিযোগ।

23 November 2025, 09:00 AM

Digha: দিঘায় তৃণমূল বনাম তৃণমূল! রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির বৈঠকে ডাক না পেয়ে ক্ষোভ। ক্ষোভপ্রকাশ তৃণমূল নেতা সুশান্ত পাত্রের। ‘লোকসভা ভোটে অখিলপন্থীরা নাম না রেখেই প্রচার চালিয়েছিল’। তখন সুব্রত বক্সি কোথায় ছিলেন? প্রশ্ন পঞ্চায়েত প্রধান সুশান্ত পাত্রের। দল চিন্তাভাবনা করছে,সময়মতো সব ঠিক করবে, মন্তব্য অখিল গিরির। জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সুশান্ত পাত্র।

23 November 2025, 09:00 AM

SIR in Bengal: SIR-এর অতিরিক্ত কাজের চাপ এবার আরও এক বিএলও–র শারীরিক অসুস্থতার কারণ হল। রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৯ নম্বর বুথের বিএলও তনুশ্রী হালদার নাইয়া শনিবার রাতে বুথে ফর্ম সংশোধনের কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই তিনি মাথা ঘুরে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ও সহকর্মীরা তড়িঘড়ি তাকে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এই ঘটনার খবর ছড়াতেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সহকর্মীদের দাবি, প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে বিএলওদের। শনিবারই জয়নগর এলাকাতেও একই কারণে এক বিএলও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পরপর এমন ঘটনা SIR কাজের পরিকাঠামো ও মাঠপর্যায়ের কর্মীদের ওপর চাপ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। 

23 November 2025, 09:00 AM

Kultali: কুলতলির কোয়াবাটি এলাকায় পোলট্রি ফার্মে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারালেন সুব্রত সরদার (৩৭)। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রতের নিজেরই ছিল এই পোলট্রি ফার্ম। শনিবার দুপুরে মুরগির খাবার দিতে ফার্মে যান তিনি। সেই সময় হঠাৎই শর্ট সার্কিট হয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তিনি বাড়ি না ফিরতেই পরিবারে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। খোঁজ করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী পোল্ট্রি ফার্মের ভেতরেই সুব্রতকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন তিনি। স্থানীয়রা ছুটে এসে সুব্রতকে উদ্ধার করে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, পোলট্রি ফার্মে বিদ্যুতের তারের অবস্থার অবনতি নিয়ে মালিককে আগেও সতর্ক করা হয়েছিল। এই দুর্ঘটনা ফের গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সামনে এনে দিল। 

 

23 November 2025, 08:45 AM

Sundarban Tiger Attack Death: সুন্দরবনের সিঁদুরকাঠির জঙ্গল থেকে অবশেষে উদ্ধার করা হল বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হওয়া কুলতলীর নগেনাবাদের তাপস হালদারের দেহ। টাইগার রেসকিউ টিম, বনদপ্তর এবং মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় গভীর জঙ্গল থেকে দেহটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। গত মঙ্গলবার নলগোড়া বিট থেকে বৈধ পাস নিয়ে তাপস হালদার, গোপাল পাইক, নেপাল পাইক—তিনজন গোপালের নৌকায় সিঁদুরকাঠি এলাকায় কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার দুপুরে নৌকার কাছ থেকে আচমকাই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাপসকে টেনে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যায়। সহযাত্রীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা বাড়ি ফিরে ঘটনার কথা জানালে পুলিস ও বনদফতর ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। শনিবার বিকেলে উদ্ধার হওয়া দেহটি দেখে ভেঙে পড়েছে পরিবার। তাপস ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। বাড়িতে রয়েছে এক প্রতিবন্ধী সন্তান—যার নিয়মিত চিকিৎসা ও দেখাশোনার দায়িত্ব এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এক চিলতে ঘর ছাড়া আর কোনও ভরসা নেই পরিবারের। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এলাকায় পরপর বাঘের আক্রমণে বাড়ছে আতঙ্ক। তিন দিন আগেই দেবুলবাড়িতে বাঘে খেয়ে নিহত হয়েছিলেন আরও এক মৎস্যজীবী। আজ ফের প্রাণ গেল তাপস হালদারের—সুন্দরবনের দুঃসাহসিক জীবিকার নির্মম মূল্য চুকিয়ে।

23 November 2025, 08:45 AM

Kasba: কসবার হোটেলে সিএ-কর্মীর রহস‍্যমৃত্যুতে ঘণীভূত রহস্য‍। যুগলের খোঁজে হন্যে পুলিস। দুজনই সিএ আদর্শ লোসালকার পূর্ব পরিচিত বলে অনুমান। অনলাইনে হোটেল রুম বুক করা হয়েছিল। আজ ময়নাতদন্ত যুবকের দেহের। হোটেলের ম‍্যানেজার সহ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস।

