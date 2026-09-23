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Breaking News Live Updates: নিম্নচাপের জের, দক্ষিণের সব জেলায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

Breaking News Live Updates: বুধবার বিকেলে ইএম বাইপাসের ধারে মিলন মেলায় বিভিন্ন শিল্প সংস্থার হাতে জমির অনুমোদনপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:32 AM IST
Breaking News Live Updates: নিম্নচাপের জের, দক্ষিণের সব জেলায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা
23 September 2026 07:30 AM (IST)

Post Master Abducted: অপহৃত পোস্টমাস্টার

মঙ্গলবার রাত্রে দাসপুরের ধরমপুর পোস্ট অফিসের ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টারকে দাসপুর এলাকার রাস্তা থেকে কয়েকজন ব্যক্তি হঠাৎ করে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, তিন-চারজন ব্যক্তি তাঁকে রাস্তা থেকে জোর করে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায়। ঘটনার পর দাসপুর পোস্ট অফিসের এক কর্মচারী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পাশাপাশি ওই পোস্টমাস্টারের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশিও চালানো হয় বলে জানা গেছে। তবে কী কারণে তাঁকে এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিংবা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে দাসপুর থানার পুলিশ।
তবে পুলিশের তৎপরতায় রাত্রেই ওই পোস্টমাস্টার কে হলদিয়া থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ, সেই সঙ্গে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ এখন জানার চেষ্টা করছে কি কারণের জন্য পোস্টমাস্টার কে অপহরণ তারা করেছিল।

23 September 2026 07:30 AM (IST)

Deep Depression: নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি, উপকূলে সতর্কতা

নিম্নচাপের প্রভাবে ভোররাত থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। সকাল থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট তুলনামূলক বেশি সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী এলাকায়। খারাপ আবহাওয়ার কারণে উপকূলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকে সতর্কতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে। প্রয়োজন হলে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন নদীবাঁধ ও উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

 

23 September 2026 07:30 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari: শিল্প সংস্থার হাতে জমির অনুমোদন

আজ, বুধবার বিকেলে ইএম বাইপাসের ধারে মিলন মেলায় বিভিন্ন শিল্প সংস্থার হাতে জমির অনুমোদনপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

23 September 2026 07:15 AM (IST)

ED Raid: শহরজুড়ে ইডির রেইড

সকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে ইডি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা আইন বা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ এবং তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থাটি বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা, অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং অবৈধ বিদেশি অনুদান পাওয়ার মতো বড় বড় মামলায় ক্রমাগত তল্লাশি ও অভিযান পরিচালনা করছে। আজকের অভিযান তারই অংশ।

23 September 2026 07:15 AM (IST)

Bengal Weather Update: জেলায় জেলায় বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা-সব বিভিন্ন জেলায়। কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

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TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
Fresh News

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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