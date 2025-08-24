Breaking News LIVE Update: নিউ গড়িয়ার পর হাওড়া! ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের র*ক্তাক্ত দে*হ...

24 August 2025, 08:15 AM
Raydighi: বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেঁদো দ্বীপের কাছে রানী ট্রলার থেকে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ রায়দিঘির বৈদ্যপাড়ার মৎস্যজীবী সইদুল মোল্লা। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবারের সাথে দেখা করলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। স্থানীয় বিধায়ক ও মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে শহিদুল মোল্লার পরিবারের সাথে দেখা করেন সাংসদ। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ওই নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য করেন সাংসদ। তিন দিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত ওই মৎস্যজীবীর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ফলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।
24 August 2025, 08:15 AM
Kanthi: পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে গিয়ে উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় কাঁথির একই পরিবারের দুইজনের মর্মান্তিক মৃত্যু, তিনজন গুরুতর জখম। উত্তরপ্রদেশে পিলভীত এলাকার জাহানাবাদ যাওয়ার সময় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন দুইজন। মৃতদের নাম ফারিদা বিবি (৩০) ও জাহানসিম সাহা (১২)। এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরো তিনজন— জাহাঙ্গীর সাহা (৩৬), ফারজান সাহা (৭) এবং সাহারিনা খাতুন (১৫)।
24 August 2025, 08:15 AM
Medinipur: আদিবাসী পরিবারদের পাশে দাঁড়াল মেদিনীপুর পৌরসভা। মেদিনীপুর শহরের ৮নম্বর ওয়ার্ডের হাঁসপুকুর, বেনাপুকুর ও কামারআরা এলাকায় বসবাসকারী ২৫টি আদিবাসী পরিবারের হাতে পৌরসভার পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রীর কিট তুলে দেওয়া হয়। সেই কিটের মধ্যে যেমন রয়েছে হাড়ি,কড়া,হাতা,খুন্তি, স্টোভ সহ রান্নার সরঞ্জাম, তেমন রয়েছে চাল ডাল আনাজ।সেইসঙ্গে দেওয়া হয়েছে ত্রিপল ও শাড়ি এবং জামা কাপড়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল আদিবাসী পরিবারগুলি কিভাবে দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করছে। মেলেনি হাউস ফর অল এর বাড়ি, নেই বিদ্যুৎ।দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ভাঙাচোরা দেওয়াল ও ত্রিপলের ছাউনির নিচে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তারা বসবাস করছে। বারবার পৌরসভায় আবেদন করেও মেলেনি বাড়ি। দুদিন আগে তারা দল বেঁধে গিয়েছিল পুরপ্রধান সৌমেন খানের কাছে তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে। তখনই পুরপ্রধান অবাক হয়েছিলেন তাদের এভাবে বসবাস করার চিত্র দেখে। সেদিন ত্রিপল ও শাড়ি দেওয়ার পর আজ বিকেলে জেলাশাসকের মাধ্যমে পাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ত্রাণের কিট আদিবাসী পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে পুরপ্রধান জানান এই আদিবাসী পরিবারগুলির নামের লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই তাদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। খুশি আদিবাসী পরিবারগুলি।
24 August 2025, 08:15 AM
Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে শনিবার রাজনৈতিক উৎসাহের আবহে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ৩০ জন আশা কর্মী। এদিন বিকেল নাগাদ মহিলা তৃণমূলের কর্মীসভা শেষ হওয়ার পর বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ যোগদান কর্মসূচি। এদিন সিপিএম ও বিজেপি থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন আশা কর্মীরা। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপ। তিনি বলেন, মানুষের উন্নয়ন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অনেকে তৃণমূলে আসছেন। স্থানীয় নেতৃত্বও নবাগতদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয়। নতুন যোগে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
24 August 2025, 08:15 AM
Howrah: এক বৃদ্ধের রহস্যমৃত্যু। ফ্ল্যাটের মধ্যে থেকে উদ্ধার দেহ। হাতের সোনার চারটি মূল্যবান আংটি ও মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। সিসিটিভিতে এক ব্যক্তিকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে ও বেরোতে দেখা যায়। পরিবারের লোকজন মনে করছেন এটা খুনের ঘটনা। তদন্তে গোলাবাড়ি থানার পুলিস।