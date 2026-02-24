English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, February 24, 2026 - 12:23
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

24 February 2026, 12:15 PM

SIR in Bengal: এস আই আর এর প্রথম পর্যায়ের ভোটার তালিকা প্রকাশের দুদিন আগেই বসছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। ২৮ তারিখ প্রকাশিত হবে প্রথম পর্যায়ের ভোটার লিস্ট। তার দুদিন আগেই অর্থাৎ ২৬ তারিখে বসছে মন্ত্রিসভার বৈঠক। এর আগে দেখা গিয়েছিল যে এসআইআরের কাজে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্য দূরদূরান্তের মন্ত্রীদের ক্যাবিনেটে আসতে বারণ করা হয়েছিল।  শুধু তাই নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারে বারে বলেছেন যে একজনও বৈধ ভোটারের নাম যেন ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না যায়। সেদিকে বিশেষ নজর দিতে। সেই পরিস্থিতিতে এবারের ক্যাবিনেটে নির্দিষ্ট কোন বার্তা থাকে কিনা সে দিকে বিশেষ নজর থাকছে।

24 February 2026, 12:15 PM

Kolkata Accident: বানতলায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা। লোকাল সূত্রে খবর, বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। বৃষ্টির কারণে রাস্তা ভেজা ছিল। কোনও কারণে বাইকটি স্কিড করে রাস্তায় পড়ে যায় ওই যুবক। এরপর পেছন থেকে একটি লরি ওই যুবককে চাপা দিয়ে দেয়ে বলে অভিযোগ।

24 February 2026, 11:15 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার  বানারহাটে আবারও লোকালয়ে হাতির আনাগোনা। সোমবার গভীর রাতে খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি দলছুট হাতি ঢুকে পড়ে নাথুয়া রেঞ্জের পশ্চিম গয়েরকাটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। রাতভর হাতিটি এলাকায় ঘোরাফেরা করে খাবারের খোঁজ চালায়। তবে বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। মঙ্গলবার সকাল নাগাদ জঙ্গলে ফেরার পথে হাতিটিকে দেখতে পান গ্রামবাসীরা। সাতসকালে হাতির দেখা মিলতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ হাতিটিকে একঝলক দেখতে ভিড় জমান। অনেকেই মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন। যদিও হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়েছে বলে বনদফতর সূত্রে খবর। এলাকায় বন দফতরের টহলদারি রয়েছে। 

24 February 2026, 11:15 AM

South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মথুরাপুর থানা অন্তর্গত মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের বরাশি শিব মন্দির মহাদেবের মন্দিরে গভীর রাত্রে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে মন্দিরে চুরি করে, দুটি রূপোর চোখ, রুপার পৈতা, রুপোর কলকে, বাবা নারায়ণের চারটি রুপার পৈতে, পুজোর সামগ্রিক চুরি যায়। আর সে চুরি যাওয়া ছবি সিসিটিভিতে দেখা যায়। বড়াশী শিব মন্দিরের গেটে তিনটি তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা প্রবেশ করে। সিসি ক্যামেরা ফুটেছে দেখা যাচ্ছে একটি দুষ্কৃতী চাদর মুড়ি দিয়ে সামনের গেট ভেঙে মন্দিরের গেটে রড তালার গায়ে লাগিয়ে ভাঙছে, ভাঙার পর প্রবেশ করছে। সমস্ত ঘটনাটা মথুরাপুর থানার পুলিশ প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।

24 February 2026, 11:15 AM

Water Crisis: পানীয় জলের তীব্র সংকটের প্রতিবাদে জামুরিয়ার কেন্দা এলাকার একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা মঙ্গলবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। আসানসোলের জামুরিয়ার কেন্দা এলাকায় রানীগঞ্জ থেকে পাণ্ডবেশ্বরগামী ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসীরা রাস্তার উপর বসে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত সাত-আট মাস ধরে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ। কয়লাখনি অধ্যুষিত হওয়ায় এলাকার কুয়ো, পুকুর ও জলাশয়ের জলস্তর নেমে গিয়ে বহু জায়গায় সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। ফলে বাধ্য হয়ে ৭০০–৮০০ টাকা খরচ করে ট্যাংকারে জল কিনে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

24 February 2026, 11:15 AM

Road Accident: গভীর রাতে নানুরে পুকুরে উল্টে গেল ভুট্টা বোঝাই লরি। খালাসি ও ড্রাইভার দুজনেই সুস্থ। জানা গেছে, ডালখোলা থেকে ভুট্টা বোঝাই করে ড্রাইভার মুর্শিদাবাদের কুলিতে তার বাড়িতে বিশ্রাম করে গত কাল বিকেলে ফের পানাগরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল লরিটি। গভীর রাত্রে ড্রাইভারের ঘুমে চোখ লেগে যাওয়ায় নানুরের কিষান মান্ডির কাছে একটি পুকুরে ভুট্টা বোঝাই লরি টি উল্টে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বিকট শব্দ শুনলে তারা তড়িঘড়ি ছুটে এসে ড্রাইভার ও খালাসি দুজনকে উদ্ধার করে। তবে ড্রাইভার ও খালাসি দুজনে সুস্থ আছে। ঘটনাস্থলে নানুর থানার পুলিস।

24 February 2026, 09:00 AM

Kolkata Incident: বচসা থেকে গুলি চালানোর ঘটনা বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার তিলজলায়!  সোমবার সন্ধ্যায় মহ নিয়াজের সঙ্গে মহ সলমনের ঝামেলা হয়! তখনই নিয়াজকে হুমকি দেয় সলমন। কিন্তু এলাকার লোক এবং পরিবারের লোকেরা নিয়াজকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়! এরপর রাত ১ নাগাদ নিয়াজ কে বাড়ি থেকে ডেকে এলোপাথারি ৫-৬ রাউন্ড গুলি চালায় সলমন এবং তার সঙ্গীরা এমনই অভিযোগ নিয়াজের পরিবারের লোকেদের। দুটি পায়ে ৩ টি গুলি লেগেছে! এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি। সলমন এলাকার দুষ্কৃতী, এর আগেও তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে বলে জানায় এলাকার বাসিন্দারা! ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিস।

24 February 2026, 09:00 AM

Kolkata Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পার্ক সার্কাস থেকে প্রগতি ময়দান লেন ধরে সল্টলেক বিএসএফ ক্যাম্প গামী ট্রাক প্রথমে প্রচণ্ড জোরে উড়ালপুলের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। এরপর ধাক্কার জেরে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘুরে যায়। ট্র্যাক চালকের মাথা সামনের কাচে এসে লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিএসএফ এর আরো দুটি উদ্ধারকারী ট্রাক। আসে পুলিস। রেকার ক্রেন দিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

24 February 2026, 08:45 AM

Howrah Fire: বেলুড় থানার অন্তর্গত জি টি রোড ডন বসকো এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। অভয় গুহ রোডে একটি রেস্টুরেন্টে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। কী থেকে আগুন তা স্পষ্ট জানা যায়নি।এলাকার মানুষ আগুন নেভানোর কাজে ছুটে আসে।আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

24 February 2026, 08:45 AM

North Bengal Weather: দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি কালিংম্পং হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ সকাল সাড়ে আটটা থেকে ২৫ তারিখ আগামীকাল বুধবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলায় কোনও পূর্বাভাস নেই। জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যায়।

24 February 2026, 08:45 AM

Asansol: ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকল আসানসোল। শহরের বিশিষ্ট ভাস্কর সুশান্ত রায়ের ওয়াক্স মিউজিয়ামে উদ্বোধন হল বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি-র জীবন্তসদৃশ মোমের মূর্তি। মূর্তিটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক।

24 February 2026, 08:45 AM

Civic Volunteer Death: কুকুরের তাড়া খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলে ধাক্কা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু কালনা থানার সিভিক ভলান্টিয়ারের। হাড়হিম করা দুর্ঘনার দৃশ্য সিসিটিভিতে ধরা পড়ল কালনার আমলা পুকুর এলাকায়। গতকাল তাঁর দেহ ময়নাতদন্ত হয়।

