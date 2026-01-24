English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: BLO-দের বিরুদ্ধে এবার আরও কড়া কমিশন! কাজ না করলেই এবার...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Saturday, January 24, 2026 - 08:54
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

 

24 January 2026, 09:00 AM

Rahul Nabin: এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের অধিকর্তা রাহুল নবীন গতকাল দফায় দফায় বৈঠক করেন কলকাতার ইডি আধিকারিক দের সঙ্গে। আইপ্যাক ও অন্যান্য অনগোয়িং কেসগুলির অগ্রগতি নিয়ে হয় বৈঠক। অধিকর্তার নির্দেশে দিল্লির দুই শীর্ষ ইডি কর্তা আপাতত থাকছেন কলকাতাতেই। আইপ্যাক এর ঘটনার পর আগেই বাড়ানো হয়েছিল কলকাতায় ইডি আধিকারিকদের সংখা। এবার আরও ইডি আধিকারিকদের অন্যানও রাজ্য ও জোন থেকে কলকাতায় পাঠানো হবে বলে বৈঠকে জানিয়েছেন ইডি অধিকর্তা। তাহলে কি আবারও বড় কোনও অ্যাকশন এ নামতে চলেছে ইডি? সূত্রের খবর জোন ১ ও জোন ২ তে প্রায় ৩০% অফিসারদের সংখা বাড়ানো হচ্ছে কলকাতায়।

24 January 2026, 08:45 AM

SIR Observer: ২৯৪ বিধানভা কেন্দ্রেই ২৯৪ পর্যবেক্ষক। প্রতি বিধানসভায় ঘুরবে ১ জন পর্যবেক্ষক। শুনানি দ্রুত শেষ করতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ। বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা থেকে আসছেন পর্যবেক্ষক। শুনানির কাজ শেষ হবে ৭ ফেব্রুয়ারি? শুনানির সময় বাড়লে ভোটার লিস্ট প্রকাশ পিছবে। শুনানি পিছিয়ে গেলে পিছবে ভোটের তারিখ?

 

24 January 2026, 08:45 AM

SSKM: এসএসকেএম হাসপাতালে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। ইস্যু হওয়া অ্যাডমিশন ফর্ম লোপাটের অভিযোগ। ‘ফর্ম লোপাট করে ফিরিয়ে দেওয়া হয় রোগীকে’। বয়ানে লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পরিবারের। ট্রমা কেয়ারে থাকা রোগীর পরিবারের অভিযোগ।

24 January 2026, 08:45 AM

SIR Update: এসআইআর আঁচে তপ্ত হতে চলেছে বিধানসভা। বিধানসভায় SIR নিয়ে প্রস্তাব আনার উদ্যোগ তৃণমূলের। ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনে SIR প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা। মৃত্যু, হয়রানির খতিয়ান থাকবে তৃণমূলের SIR প্রস্তাবে।

 

24 January 2026, 08:45 AM

Son Killed Mother: পারিবারিক অশান্তির জের, মাকে খুনের অভিযোগ। মগরাহাটের গোকর্নি এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত আতাউল্লাহ গাজি পলাতক। অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন, দাবি পরিবারের।

 

24 January 2026, 08:45 AM

Beldanga Update: খুন হননি বেলডাঙার সেই পরিযায়ী শ্রমিক! ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দিয়ে জানাল ঝাড়খন্ড পুলিস। ঝাড়খণ্ডে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন আলাউদ্দিন শেখ। গত বৃহস্পতিবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। ‘জীবিত অবস্থায় গলায় ফাঁস লাগানোর ফলে মৃত্যু’। ‘আলাউদ্দিনের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি’। রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ ঝাড়খন্ড পুলিসের।

24 January 2026, 08:45 AM

Kolkata Accident: রাতের শহরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় দাস। উল্টোডাঙা ফ্লাইওভারের গার্ডওয়ালে ধাক্কা। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে ২ জন। পিছন থেকে আসা লরি পিষে দেয় সঞ্জয়কে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সঞ্জয় দাসের।লরির চালককে আটক করেছে মানিকতলা থানা।

24 January 2026, 08:45 AM

Abhishek Banerjee: এসআইআর ইস্যুতে ফের ভার্চুয়াল বৈঠক। আজ দুপুর ৩টে নাগাদ বৈঠকে অভিষেক। প্রায় ১ লক্ষ প্রতিনিধি নিয়ে ভার্চুয়াল মিটিং। সুপ্রিম নির্দেশের পর কমিশনের কী পদক্ষেপ? SIR নিয়ে তৃণমূলের পরবর্তী পদক্ষেপ কী? আজ ১ লক্ষ প্রতিনিধি নিয়ে ভার্চুয়াল মিটিং।

24 January 2026, 08:45 AM

EC on BLO: বিএলও-দের বিরুদ্ধে এবার আরও কড়া কমিশন। বিএলওরা কাজ না করলে কড়া ব্যবস্থা। BLO-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন DEO। FIR দায়ের করার নির্দেশ দিতে পারেন CEO। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ব্যবস্থা নিতে পারেন CEO-রা।

