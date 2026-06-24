/Breaking News Live Updates: অদিতি মুন্সি এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর আজ ভাগ্যপরীক্ষা

এক নাবালিকা মেয়েকে ফুসলিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিল্লির এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মেয়েটির বাবা মোমিনুর আনসারী।
বানারহাটের কার্গিল লাইনের বাসিন্দা মোমিনুর আনসারী জানান, তাঁর ১৬ বছর বয়সী নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন আগে ফোনে পরিচয় হয় দিল্লির বাসিন্দা ২৪ বছরের মহম্মদ সাহিলের। অভিযোগ, গত রবিবার ওই যুবক হঠাৎ বানারহাটে আসে এবং পরে তাঁর মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে শিলিগুড়ির এনজেপি স্টেশনে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, সেখান থেকে মেয়েটিকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।
খবর পেয়ে রবিবার রাতেই এনজেপি স্টেশনে পৌঁছে মেয়েকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন মোমিনুর আনসারী। কিন্তু সোমবার সকাল ১০টার পর থেকে আবারও মেয়েটির কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, দিল্লির ওই যুবক পুনরায় মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।
মেয়ের সন্ধানে সোমবার থেকে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশন ও এলাকায় খোঁজ চালান মোমিনুর আনসারী ও তাঁর স্ত্রী। মঙ্গলবার রাতে বাগ্রাকোট, ওদলাবাড়ি এবং মালবাজার স্টেশন এলাকাতেও খোঁজ করা হলেও মেয়েটির কোনো সন্ধান মেলেনি বলে জানান তাঁরা।
নিখোঁজ নাবালিকাকে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে, ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।
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এখন ঘাস আর জোড়াফুল আলাদা হয়েছে। এরপর আরেকটা ভাগ হলে জোড়া ফুল আবার আলাদা একটা একটা করে ফুল হয়ে যাবে। তৃণমূল নাম এবার বাদ দিন। এবার অন্য নাম ভাবুন। অথবা কংগ্রেসের লোগো ব্যবহার করুন। কংগ্রেস থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদের অনেককেই কোনো না কোনো দিন আবার কংগ্রেসে ফিরে যেতে হয়। সেদিকেই রাস্তা ঘুরিয়ে নিন।
অনেক হয়েছে। দেশের যুবকরা মরছে। জলের মতো খরচ হচ্ছে। এবার ইরান হামলা থেকে সরে এসে। প্রস্তাব পাস করিয়ে প্রসিডেন্ট ট্রাম্পকে বলে দিল আমেরিকার সেনেট। মার্কিন সেনেটের এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৩ সালে 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজোলিউশন' পাস হওয়ার পর, এই প্রথম মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষই (সেনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) একজন প্রেসিডেন্টকে কোনো সামরিক অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য করার পক্ষে ভোট দিল। এর আগে, মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে (নিম্নকক্ষ) প্রস্তাবটি ২১৫-২০৮ ভোটে পাস হয়েছিল, যেখানে চারজন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।
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