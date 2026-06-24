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Breaking News Live Updates: অদিতি মুন্সি এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর আজ ভাগ্যপরীক্ষা

West Bengal, India Breaking News Live Updates: অনেকেরই বান্ধবী পালিয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসে বান্ধবী কালচার খুব বেশি ছিল। আরেকটা অপা বেরল। বললেন দিলীপ ঘোষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 24, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:03 AM IST
Breaking News Live Updates: অদিতি মুন্সি এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর আজ ভাগ্যপরীক্ষা
24 June 2026 09:00 AM (IST)

Jalpaiguri: নাবালিকাকে ফুসলিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ, বানারহাটে মেয়ের খোঁজে দিশেহারা পরিবার

এক নাবালিকা মেয়েকে ফুসলিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিল্লির এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মেয়েটির বাবা মোমিনুর আনসারী।
বানারহাটের কার্গিল লাইনের বাসিন্দা মোমিনুর আনসারী জানান, তাঁর ১৬ বছর বয়সী নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন আগে ফোনে পরিচয় হয় দিল্লির বাসিন্দা ২৪ বছরের মহম্মদ সাহিলের। অভিযোগ, গত রবিবার ওই যুবক হঠাৎ বানারহাটে আসে এবং পরে তাঁর মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে শিলিগুড়ির এনজেপি স্টেশনে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, সেখান থেকে মেয়েটিকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।
খবর পেয়ে রবিবার রাতেই এনজেপি স্টেশনে পৌঁছে মেয়েকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন মোমিনুর আনসারী। কিন্তু সোমবার সকাল ১০টার পর থেকে আবারও মেয়েটির কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, দিল্লির ওই যুবক পুনরায় মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।
মেয়ের সন্ধানে সোমবার থেকে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশন ও এলাকায় খোঁজ চালান মোমিনুর আনসারী ও তাঁর স্ত্রী। মঙ্গলবার রাতে বাগ্রাকোট, ওদলাবাড়ি এবং মালবাজার স্টেশন এলাকাতেও খোঁজ করা হলেও মেয়েটির কোনো সন্ধান মেলেনি বলে জানান তাঁরা।
নিখোঁজ নাবালিকাকে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে, ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

24 June 2026 09:00 AM (IST)

Aditi Munshi: অদিতি মুন্সি এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর ভাগ্য পরীক্ষা আজ

অদিতি মুন্সি এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর ভাগ্য পরীক্ষা ! লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উৎস কী? কেন রাতারাতি হস্তান্তর মালিকানা? আজকের রিপোর্ট দিয়ে জানাতে চলেছে রাজ্য সরকার।  তার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে, তারা আগাম জামিন পাবেন কিনা!

24 June 2026 08:15 AM (IST)

BGBS: বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে কোটি কোটি খরচ কিন্তু বিনিয়োগ নেই

বিশ্ববাণিজ্য সম্মলন নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমরা আগেও বলেছি। এটা নিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশ হওয়া দরকার। কারা ওই টাকা পেয়েছে? কত বিনিয়োগ হয়েছে। একই লোক প্রত্যেকবার সম্মেলনে এসে কিসব মৌ সাক্ষর করত। কিন্তু কিচ্ছু বিনিয়োগ হত না। কি কারণে এত টাকা সম্মেলন করতে খরচ হল? 

 

24 June 2026 08:15 AM (IST)

Dilip Ghosh: সব্যসাচীর বান্ধবীর খোঁজ নেই

অনেকেরই বান্ধবী পালিয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসে বান্ধবী কালচার খুব বেশি ছিল। আরেকটা অপা বেরল। কাল মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলুক কে কত চুরি করেছে। কাল মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন শুধু ফিকি কে কত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। যেটা ঘুরে আবার আগের সরকারের হাতে চলে গেছিল। তাহলে ওই টাকার হিসেব দেবে কে? আগের মুখ্যমন্ত্রী সই করেছেন বলে ওটা ধরা গেছে। এরকম কত কত টাকার হিসেবই নেই।  বললেন দিলীপ ঘোষ

24 June 2026 08:15 AM (IST)

Dilip Ghosh: কংগ্রেস ছাড়লে শেষপর্যন্ত ফিরতেই হয়, কাকে খোঁচা দিলীপের?

এখন ঘাস আর জোড়াফুল আলাদা হয়েছে। এরপর আরেকটা ভাগ হলে জোড়া ফুল আবার আলাদা একটা একটা করে ফুল হয়ে যাবে। তৃণমূল নাম এবার বাদ দিন। এবার অন্য নাম ভাবুন। অথবা কংগ্রেসের লোগো ব্যবহার করুন। কংগ্রেস থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদের অনেককেই কোনো না কোনো দিন আবার কংগ্রেসে ফিরে যেতে হয়। সেদিকেই রাস্তা ঘুরিয়ে নিন। 

24 June 2026 08:15 AM (IST)

Donald Trump: ইরান হামলা থেকে সরে এস, ট্রাম্পকে বলল মার্কিন সেনেট

অনেক হয়েছে। দেশের যুবকরা মরছে। জলের মতো খরচ হচ্ছে। এবার ইরান হামলা থেকে সরে এসে। প্রস্তাব পাস করিয়ে প্রসিডেন্ট ট্রাম্পকে বলে দিল আমেরিকার সেনেট। মার্কিন সেনেটের এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৩ সালে 'ওয়ার পাওয়ার্স রেজোলিউশন' পাস হওয়ার পর, এই প্রথম মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষই (সেনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) একজন প্রেসিডেন্টকে কোনো সামরিক অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য করার পক্ষে ভোট দিল। এর আগে, মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে (নিম্নকক্ষ) প্রস্তাবটি ২১৫-২০৮ ভোটে পাস হয়েছিল, যেখানে চারজন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। 

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TAGS:
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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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