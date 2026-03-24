LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, March 24, 2026 - 08:35
Breaking News LIVE Update: প্রকাশিত প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা, বিবেচনাধীন কত নামের নিষ্পত্তি এখনও স্পষ্ট নয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

24 March 2026, 08:30 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রাস্তা পার হওয়ার সময় প্রচণ্ড গতিতে আসা একটি বাইক সজোরে ধাক্কা মারে মা ও ছেলেকে। গতকাল রাতে পাহাড়পুরের কাছে বালাপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর জখম দুই পথচারীকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বালাপাড়া এলাকাতেই তাঁদের বাড়ি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাইকে তিনজন ছিল। দুর্ঘটনার জেরে বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাইক আরোহী একজন পালায়। দু'জনকে আটক করেন এলাকার লোকজন পুলিসের হাতে তুলে দেয়।

24 March 2026, 08:30 AM

Malda: সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরোনোর পর হিংসা রুখতে তৎপর মালদা জেলা পুলিস। জেলা জুড়ে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। রাজ্য পুলিসের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে চালানো হচ্ছে নাকা চেকিং। জায়গায় জায়গায় রুটমার্চ করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা। 

24 March 2026, 08:30 AM

Jagannath Chattapadhay: ভোর পাঁচটা নাগাদ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সিউড়ি রেলস্টেশনে পৌঁছে সিউড়ি–শিয়ালদা মেমু এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠেন সিউড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় ঘুরে তিনি নিত্যযাত্রী, হকার ও সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। ট্রেন পরিষেবা নিয়ে তাঁদের মতামত ও সুবিধা–অসুবিধার বিষয়েও খোঁজখবর নেন। যাত্রীদের সঙ্গে সুপ্রভাত বিনিময় করে শুভযাত্রা জানান প্রার্থী। এক নিত্যযাত্রীর কাছ থেকে লাল চা উপহার পেয়ে তা সাদরে গ্রহণ করেন তিনি। এদিন ট্রেনের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত প্রচার কর্মসূচিও সারেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

24 March 2026, 08:30 AM

SIR Supplementary List: ট্রাইব্যুনাল অফিসের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে রাজ্য সরকার। অফিস ব্যবস্থাপনার ডিটেল হাইকোর্টে জমা পড়বে। হাইকোর্ট থেকে পর্যবেক্ষক গিয়ে ট্রাইব্যুনাল অফিস পরিদর্শন করবে। সন্তুষ্ট হলে সম্মতি দেবে। সম্মতি পেলে ট্রাইব্যুনাল চালু হবে। তারপর সেই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন নাম বাদ পড়া ভোটাররা। এই প্রক্রিয়ায় ঠিক কতটা সময় লাগবে তা অনিশ্চিত। সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি (হ্যাঁ বা না যাই হোক) হওয়ার পর হাইকোর্টের পরবর্তী নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

24 March 2026, 08:30 AM

SIR Supplementary List: যাদের নাম বাদ গেল তারা ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন। ২৩ টি জেলার জন্য ১৯ টি ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছে। প্রতি ট্রাইব্যুনালের মাথায় রয়েছেন ১ জন করে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। 

